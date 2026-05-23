노무현 17주기 범여권 집결, 정청래 "지선 승리해 봉하 다시 찾겠다"

▲ 노무현 전 대통령 부인 권양숙 여사가 23일 경남 김해 봉하마을에서 열린 고 노무현 전 대통령 서거 17주기 추도식에서 한명숙 노무현재단 상임고문으로부터 받은 꽃다발을 들고 자리에 앉아 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기