중국 중부 석탄광산 가스폭발로 82명 사망…시진핑 "엄중 책임추궁"

큰사진보기 ▲2026년 5월 23일 중국 북부 산시성 창저시에서 발생한 가스 폭발 사고 후, 류쉔위 탄광에 도착한 구조대원들과 긴급 구조 차량의 전경. 국영 언론 보도에 따르면 중국 북부 탄광에서 발생한 가스 폭발 사고로 최소 82명이 사망했으며, 이는 최근 몇 년간 중국에서 발생한 최대 규모의 산업 재해 중 하나다. ⓒ AFP/연합뉴스 관련사진보기

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(베이징=연합뉴스) 한종구 특파원 = 중국 중부 산시성(山西省) 한 석탄 광산에서 발생한 가스 폭발 사고로 82명이 숨졌다.23일 중국 관영 신화통신과 중국중앙TV(CCTV) 등에 따르면 전날 오후 7시 29분께 산시성 친위안현 한 석탄 광산에서 가스 폭발 사고가 발생했다.사고 당시 지하 갱도에는 모두 247명이 작업 중이었다.현지 당국은 이날 오전 6시 기준 8명이 숨지고 38명이 지하갱도에 갇혀 있다고 발표했으나 이후 구조작업이 진행되면서 사망자가 82명으로 급증했다.9명은 여전히 실종 상태다.신화통신은 사고 현장에서는 구조 작업이 긴박하게 진행 중이며 정확한 사상자 수는 계속 집계 중이라고 전했다.당국은 사고와 관련해 탄광 책임자들에 대한 신병 통제 조치를 취했다고 밝혔다.시진핑 국가주석은 사고 발생 이후 부상자 치료에 총력을 기울이고 사고 원인을 철저히 규명해 법에 따라 엄중히 책임을 물을 것을 지시했다.시 주석은 이번 사고를 계기로 안전 생산 경각심을 더욱 강화해야 한다며 각종 위험 요소와 잠재적 사고 요인을 철저히 점검·정비해 중대 사고 발생을 단호히 막아야 한다고 강조했다.리창 국무원 총리도 갱도에 갇힌 인원 구조와 부상자 치료에 전력을 다하고 관련 정보를 신속하고 정확하게 공개하라고 지시했다.<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>