"태안교육 반드시 살리겠다" 이병도 후보, 태안 첫 방문

큰사진보기 ▲민주진보 교육감후보인 이병도 충남교육감 후보가 태안군들에게 지지를 호소하고 있다 ⓒ 신문웅 관련사진보기

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큰사진보기 ▲충남교육감 선거 민주진보후보인 이병도 후보가 태안교육을 살리겠다고 선언하고 있다 ⓒ 신문웅 관련사진보기

큰사진보기 ▲이병도 충남교육감 후보가 태안의 한 전직 교장을 만나 반가운 인사를 나누며 태안교육을 살리겠다며 지지를 호소하고 있다. ⓒ 신문웅 관련사진보기

큰사진보기 ▲이병도 충남 교육감 후보가 본 선거운동 개시이후 교육감 후보로는 처음으로 태안군을 방문했다. ⓒ 신문웅 관련사진보기

큰사진보기 ▲충남교육감 선거에 출마한 이병도 후보가 태안삼일장을 찾아 지역주민들과 상인들에게 지지를 호소하며 인사를 나누고 있다. ⓒ 신문웅 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 태안신문에도 실립니다.

충남교육감 선거에 출마한 민주·진보 단일후보 이병도 후보가 본격 선거운동 시작 이후 교육감 후보 가운데 처음으로 충남 태안군을 찾아 지지를 호소하며 태안교육 살리기에 대한 강한 의지를 밝혔다.이병도 후보는 23일 오전 10시경 태안우체국 앞과 태안삼일장을 찾아 장을 보러 나온 군민들과 상인들을 만나 인사를 나누며 거리 유세를 펼쳤다. 이날 유세에는 강희대 이병도 후보 태안군 상임선대위원장과 이승렬 공동선대위원장, 김성수 태안 연락소장을 비롯한 지지자와 선거운동원들이 함께했다.지지자들은 시장 일대를 돌며 연호와 함께 "준비된 교육감 이병도"를 외치며 표심 공략에 나섰다. 특히 본격적인 공식 선거운동이 시작된 이후 충남교육감 후보 가운데 가장 먼저 태안을 방문했다는 점을 강조하며 "지역 소멸 위기 속 태안교육을 반드시 살려내겠다"는 메시지를 전했다.이날 현장에서는 장날을 맞아 시장을 찾은 군민들과 직접 악수하고 인사를 나누는 모습이 이어졌으며, 일부 주민들은 교육과 농어촌 학교 문제에 대한 의견을 전달하기도 했다.김성수 태안 연락소장의 소개로 연단에 오른 이병도 후보는 태안의 교육 현실과 지역 소멸 문제를 함께 언급하며 농어촌 맞춤형 교육정책을 제시했다.이 후보는 "태안은 대표적인 소멸위기 지역 중 하나"라며 "학생 수 감소와 학교 통폐합 위기를 단순히 축소의 논리로 접근해서는 안 된다"고 강조했다.이어 "폐교와 작은 학교를 적극 활용해 태안읍의 과밀학교 학생들이 작은 학교로 한 학기 또는 1년 단위 이동수업을 할 수 있도록 추진하겠다"고 밝혔다.특히 작은 학교를 단순히 유지하는 수준을 넘어 학교별 특성화를 통해 경쟁력을 키우겠다는 구상도 제시했다.이 후보는 "각 학교의 특성에 맞게 외국어, 예체능, 국제화 교육 등을 도입해 작은 학교만의 강점을 만들겠다"며 "태안의 학교를 다시 살리고 지역교육의 새로운 모델을 만들겠다"고 약속했다.그는 또 "학생 수가 적다는 이유만으로 학교를 없애는 시대는 끝나야 한다"며 "작은 학교야말로 아이들에게 맞춤형 교육과 공동체 교육이 가능한 중요한 교육 자산"이라고 강조했다.앞서 이병도 후보는 지난 22일 보도자료를 통해 서산·당진·태안을 포함한 서해안권 맞춤형 교육 공약을 발표한 바 있다.이 후보는 "산업과 생태환경, 농어촌 특성을 반영한 서해안권 교육체계를 구축하겠다"며 "지역 간 교육격차를 줄이고 교육환경을 상향 평준화하겠다"고 밝혔다.특히 태안지역과 관련해서는 폐교를 활용한 학생수련원 추가 설치 계획을 제시했다.이 후보는 태안의 해양·생태 자원을 활용해 해양레저와 생태체험 중심 교육공간을 조성하고, 이를 충남 학생들의 수학여행 및 체험활동 거점으로 활용하겠다는 구상이다.또 농어촌 학생들의 통학 불편 해소를 위해 통학택시 운영 확대도 약속했다.그는 "등·하교 사각지대에 놓인 학생들의 학습권과 이동권을 보장하겠다"며 "농어촌 학생들이 거리 때문에 교육에서 차별받지 않도록 하겠다"고 강조했다.이와 함께 ▲ 농어촌 유학 활성화를 위한 타운하우스 지원 ▲ 대학생 참여 멘토링제 운영 ▲ 지역 특성 연계 교육 확대 등도 함께 제시했다.이병도 후보는 이날 유세에서 "39년간 유·초·중·고 교육현장을 경험한 청렴한 교육전문가"라는 점을 집중 부각했다.선거운동원들은 "교육은 정치가 아니라 전문성과 현장 경험이 중요하다"며 "아이들의 미래를 맡길 수 있는 준비된 교육감을 선택해 달라"고 호소했다.특히 태안군민들에게 "주변 지인들에게 이병도 후보를 꼭 알려달라"며 지지 확산을 요청했다.이 후보는 현장 유세를 마친 뒤 시장 상인들과 주민들을 만나 지역 교육 현안과 농어촌 학교 문제 등에 대한 의견을 청취하기도 했다.이번 충남교육감 선거에서는 학령인구 감소와 지역소멸 문제가 핵심 이슈로 떠오르고 있다. 특히 태안을 비롯한 농어촌 지역에서는 작은학교 존폐와 교육환경 격차 문제가 주요 현안으로 꼽힌다.이병도 후보는 이번 태안 방문을 통해 농어촌 교육과 지역균형 교육정책을 핵심 전략으로 내세우며 본격적인 서해안권 표심 공략에 나선 것으로 풀이된다.특히 본격 선거운동 시작 이후 교육감 후보 가운데 가장 먼저 태안을 찾았다는 점에서 지역교육 현안에 대한 관심과 상징성을 강조하려는 행보로 해석된다.지역 교육계에서는 이번 교육감 선거가 단순한 교육행정 수장을 뽑는 선거를 넘어 농어촌 지역 교육의 미래 방향과 지역소멸 대응 전략을 결정짓는 중요한 분수령이 될 것이라는 전망도 나오고 있다.