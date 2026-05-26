쉬운 경로만 따라가면 변화는 생기지 않는다

큰사진보기 ▲프로그램 논리모형(program logic model) 흐름도산출은 효율, 성과는 효과에 대응한다 ⓒ 문진수 관련사진보기

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1. 지방정부가 재무부에 신청서를 제출한다.

2. 재무부 산하 위원회가 적합성을 판단해 사업 승인 여부를 결정한다.

3. 승인이 확정되면, 재무부와 지방정부가 계약을 체결한다.

4. 지방정부가 공모 방식으로 사업 수행기관을 선발한다.

5. 사업 종료 후, 독립 평가기관이 성과를 측정한다.

6. 성과 여부에 따라 약정된 보상금을 지방정부에 지급한다.

큰사진보기 ▲뉴욕주 에너지 연구개발청 SIPPRA 사업 구조법 제정 후 시행되는 첫 번째 사례로, 총 9년짜리 사업이다 ⓒ 문진수 관련사진보기

큰사진보기 ▲뉴욕주 에너지 연구개발청 SIPPRA 사업의 비용 편익사업 목적은 친환경 일자리를 창출하는 것임 ⓒ 문진수 관련사진보기

덧붙이는 글 | 문진수 기자는 사회적금융연구원장입니다

이 그림은 사업 혹은 프로그램의 전개 과정을 논리적 인과관계에 따라 도식화한 것으로, 프로그램 논리 모형이라 부른다. 자원을 투입(input)해 활동(activity)한 직접적 결과물이 산출(output)이다. 산출은 성과(outcome) 달성의 기초가 되며, 축적된 성과가 만들어내는 변화가 영향(impact)이다.청년실업 해소를 위한 정책을 실행한다고 가정해 보자. 정부가 취업에 유리한 자격증 과정을 개설해 교육하는 프로그램을 운영하기로 한다. 교육과정을 이수해 자격증을 획득한 사람이 늘어난다. 이것이 산출(output)이다. 하지만 자격증 보유자를 아무리 늘려도 취업에 이르지 못하면 소용이 없다.성과(outcome)를 얻으려면 취업 관문을 통과하는 사람이 많아져야 한다. 따라서 취업 연계 프로그램을 도입해 취업률을 올릴 수 있는 실질적 대책을 함께 시행한다. 정부 정책에 힘입어 취업에 성공한 청년이 늘어나면 실업률이 줄어든다. 긍정적 변화(impact)가 창출된 것이다.현실은 어떨까. 많은 정책이 성과(outcome)를 지향하지만, 산출(output)에 머무는 경우가 허다하다. 실적 쌓기로 예산 효용을 증명하려는 듯, 정부 정책사업의 결과 보고서는 산출(output)로 덮여 있다고 해도 과언이 아니다. 시민이 낸 세금으로 운영되는 공공사업이 효과를 발휘하고 있는지 의구심이 든다.미국 연방법에 'Social Impact Partnership to Pay for Result Act(이하 SIPPRA)'라는 법률이 있다. 우리말로 바꾸면 '민관 협력 방식의 사회적 가치 창출을 위한 성과 기반 보상법'이라고 할 수 있는데, 성과(outcome) 기반의 재정 지출을 목적으로 2017년에 제정됐다.간단히 말하면, 민관 협력 방식으로 사회에 도움이 되는 긍정적 가치를 창출하는 사업을 추진해 성과가 확인되면, 그에 합당하는 보상을 제공한다는 것이다. 사업 추진 주체는 지방정부이고, 보상금을 제공하는 곳은 연방정부다. 이를 위해 연방정부는 재무부 산하에 기금을 설치하고 1억 달러의 예산을 할당했다.절차는 이러하다.2021년 3월에 뉴욕주 에너지 연구개발청(NYSERDA)은 재무부, 노동부와 SIPPRA 계약을 체결했다. 장기 실업자와 저임금 노동자를 포함한 660명 이상의 주민에게 친환경 에너지 관련 직업 훈련을 제공한 후, 비교 집단 대비 소득 증가율을 측정해 최대 820만 달러를 보상금으로 지급한다는 내용이다.직업 훈련 교육에 3년, 성과 측정에 6년이 소요되는 총 9년짜리 사업으로, SIPPRA 제정 후 시행되는 첫 번째 사례다. 뉴욕주 에너지 연구개발청은 사회적금융 중개기관(Social Finance), 평가 전문업체(MDRC)와 공동 협약을 체결하고 사업을 추진하고 있다.SIPPRA 계약은 사업 성과가 입증되었을 때만 보상이 이루어지는 방식으로, 사업 실패에 따른 위험이 따른다. 이를 고려해 뉴욕주는 외부 투자를 받지 않고 사업 자금을 재정으로 충당하고 있다. 공모를 통해 선정된 3곳의 사업 수행기관 모두 참가자 모집을 완료했고, 교육 훈련을 마친 상태다.교육 훈련 프로그램은 고효율 냉난방 공조(HVAC) 시스템 관리, 태양광 패널 설치와 유지보수 등 친환경 분야 직무 수행에 필요한 역량을 갖추는 것을 핵심 과제로 잡았다. 기대했던 것보다 교육 훈련 수료율이 높지 않아 수행기관들이 애를 먹었다는 후문이다.이 사업이 최종적으로 정부의 보상 요건을 달성할 수 있을지는 미지수다. 현재까지 확인된 교육 수료자의 평균 취업률은 60% 수준이다. 사업 첫해에 교육 훈련을 마친 이들의 취업률이 높은 편(77.5%)이어서 뉴욕주는 시간이 흐를수록 취업률은 증가할 것으로 보고 있다.이 사업의 성과 척도는 참여 집단(treatment group)의 '소득 증가율'이다. 수료율이나 취업률을 넘어서는, 매우 높은 수준의 목표다. 만약 프로그램에 참여하지 않은 비교 집단(control group)과 유의미한 차이를 만들지 못하면, 연방정부의 지원금을 받지 못한다. 그렇다면 이 공공사업은 위험한 도박일까.아래 표는 이 사업의 성공 여부에 따른 비용과 편익을 나타낸 것이다. 사업에 성공할 경우, 연방정부 예산 820만 달러가 지방정부로 이전되고 660명 이상의 고용이 창출된다. 실패할 경우, 지방정부 예산이 사업 추진비로 사용되고 660명보다 적은 인원의 고용이 창출된다.사업에 성공하면 주정부의 투입비용은 영(zero)이고, 연방정부는 SIPPRA 법 취지에 부합하는 성공 사례를 창출하게 된다. 사업에 실패하면 연방정부의 투입비용은 영(zero)이고, 주정부는 친환경 일자리 창출 사업에 재정을 투입한 것이 된다. 어느 경우든, 비용보다 편익이 크다.한국적 맥락에서 성과 기반의 공공정책은 매우 희소하다. 산출물을 얻는 건 쉽지만, 성과를 창출하긴 어렵다. 아무리 많은 돈을 부어도 성과(outcome)에 이르지 못하면 문제는 해결되지 않는다. 사업의 결과가 산출(output)에 머물면 예산을 허투루 쓴 것과 진배없다. 변화(impact)를 만들지 못하기 때문이다.