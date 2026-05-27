두 번째 아내의 기일을 맞아 33일을 걷고 깨달은 것

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지난 글에 보내주신 1만 독자의 응원은 큰 용기가 되었습니다. 아내의 푸른 배낭을 멘 중앙아시아 추모 여행을 무사히 마치고, 감사한 마음을 담아 이 후기를 전합니다.

큰사진보기 ▲중앙아시아의 끝없는 초원. ⓒ 정일국 관련사진보기

큰사진보기 ▲이식쿨호수설산아래 펼쳐진 ？풍경 ⓒ 정일국 관련사진보기

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"여보… 이 풍경을 당신과 함께 봤다면 얼마나 좋았을까."

큰사진보기 ▲알틴 아라산 ⓒ 정일국 관련사진보기

큰사진보기 ▲알틴 아라산 이정표. '과연 내가 해 낼 수 있을까?스스로 묻고 또 물었다. ⓒ 정일국 관련사진보기

큰사진보기 ▲코이카 이정표. 산장까지남은 거리 7Km. ⓒ 정일국 관련사진보기

큰사진보기 ▲늪지대트레킹. 길은 험했다 ⓒ 정일국 관련사진보기

큰사진보기 ▲길이 험해 말을 타고 간다 ⓒ 정일국 관련사진보기

'이번 여행은 내 인생에서 정말 잘한 선택이었구나.'

큰사진보기 ▲반가운 다리: 설산으로 가는 첫 번째 다리 ⓒ 정일국 관련사진보기

큰사진보기 ▲길을 잃은 여행자를 도와준 키르기스탄 목동 ⓒ 정일국 관련사진보기

큰사진보기 ▲사리체릭의 밤이 지나니 새로운 하늘이 ... ⓒ 정일국 관련사진보기

큰사진보기 ▲사마르칸트 레기스탄의 보물 - 세계문화 유산 ⓒ 정일국 관련사진보기

[맺으며]

부족한 은퇴 교육자의 추모 기행을 따뜻하게 읽어주신 오마이뉴스 독자 여러분께 진심으로 감사드립니다. 나는 아내를 잊기 위해 이 먼 길을 떠난 것이 아니었습니다. 오히려 내 삶 속에서 아내를 계속 살아 숨 쉬게 하기 위해, 그 기억과 함께 다시 걸어가기 위해 중앙아시아의 초원과 설산을 지나왔습니다.

그리고 이제 조용히 돌아와 생각합니다. 사람은 떠난 이를 완전히 잊으며 살아가는 것이 아니라, 가슴속에 품은 채 조금씩 다시 살아가는 존재인지도 모른다고. 나의 육체적인 여행은 끝났지만, 아내 향촌과 함께하는 마음의 여행은 아직 끝나지 않았습니다.

그 사랑의 기억과 함께 나는 또 오늘을 살아갑니다.

덧붙이는 글 | 본문에 나온 알틴 아라산의 KOICA 이정표는 키르기스스탄에서 활동한 봉사단원들이 정부 지원을 받아 세운 것입니다. 비록 장소는 달라도, 오래전 아프리카에서 코이카 봉사를 했던 제게는 타국 땅에서 만난 그 표지판이 마치 오랜 동료처럼 눈물겹게 반가웠습니다. 그 뜨거웠던 기억을 품고 걸었습니다. 응원해 주신 독자 여러분께 감사드립니다.

작년 아내의 첫 번째 기일(5월 7일), 나는 코카서스의 험난한 길을 걸었다. 그리고 올해 두 번째 기일에도 다시 아내의 푸른 오스프리 배낭을 메고, 중앙아시아 3개국, 카자흐스탄·키르기스스탄·우즈베키스탄으로 길을 떠났다(2026년 4월 18일~ 5월 20일, 33일간).이번 여행은 단순한 관광이 아니었다. 광활한 초원과 설산 위에서, 끝내 지키지 못했던 약속 하나를 지키려, 푸른 배낭을 메고 묵묵히 걸어가는 시간이었다.카자흐스탄 국경을 넘어 우리를 맞이한 곳은 키르기스스탄의 이식쿨 호수였다. 바다처럼 넓고 웅장한 호수는 사방이 거대한 설산으로 둘러싸여 있었다. 평생 화학을 가르치며 살아온 교육자의 눈으로 보아도 이 호수는 참으로 신비로운 존재였다.고산 지대의 호수임에도 약한 염분과 깊은 수심, 그리고 강한 바람으로 인한 대류현상 덕분에 한겨울에도 얼지 않는다고 했다. 그래서 사람들은 이식쿨을 '따뜻한 호수'라고 부른다. 햇빛이 비칠 때마다 호수는 쪽빛과 은빛을 번갈아 흔들며 출렁이고 있었다.나는 그 물결 앞에 오래 서 있었다. 얼지 않는 호수처럼, 내 마음속 아내를 향한 그리움 역시 아직 식지 않은 채 살아 숨 쉬고 있는 것만 같았다.서늘한 호숫바람이 마치 아내의 손길처럼 조용히 내 뺨을 스쳐 지나갔다. 이번 여정에서 가장 힘든 일정은 천상의 낙원이라 불리는 알틴 아라산 트레킹이었다.다른 이들은 대부분 러시아제 사륜구동 차량인 '푸르공'을 타고 산장까지 편하게 올라갔지만, 나는 두 발로 걸어가기로 했다. 편도 14km의 험한 산길이었다.아내의 배낭을 메고 그 길을 끝까지 걸어보고 싶었다. 돌길과 질척한 진흙길, 가파른 오르막이 쉼 없이 이어졌다. 숨은 턱밑까지 바짝 차올랐고 다리는 점점 무거워졌다. 오르막길을 숨 가쁘게 걷던 중, 길가에 외롭게 서 있는 이정표 하나가 눈에 들어왔다.놀랍게도 그것은 오래전 내가 해외 봉사활동을 했던 코이카(KOICA)에서 설치한 이정표였다. '산장까지 7km.' 그 짧은 문장을 마주하는 순간, 낯선 타국의 산길에서 오래전 동료를 다시 만난 듯 가슴이 뜨거워졌다. 이상하게도 지쳐가던 다리에 다시 힘이 들어갔다.나에게는 이 길을 반드시 끝까지 걸어야 할 이유가 있었다. 평생의 동반자였던 아내와 마음에 반드시 지켜야 할 약속이 있었기 때문이다. 나보다 젊은 사람들조차 허리를 숙이고 숨을 몰아쉬는 험한 길이었다. 하지만 나는 그 이정표와 아내와의 약속을 마음속 나침반 삼아 한 걸음씩 묵묵히 발을 옮겼다.마침내 산장에 다달했을 무렵, 나는 밀려오는 감동에 나도 모르게 걸음을 멈추고 털썩 주저앉고 말았다. 눈앞에는 마치 달력 속 풍경 같은 세상이 펼쳐져 있었다. 푸른 초원 너머로 눈 덮인 설산이 병풍처럼 둘러서 있었고, 차가운 바람은 계곡을 따라 길게 흘러가고 있었다.우리가 묵을 산장은 과거 화재로 인해 새로 신축했다고 했는데, 산중이라 물도 전기도 귀했다. 와이파이도 거의 터지지 않았다. 하지만 이상하게도 불편하다는 생각은 들지 않았다. 마치 잠시 다른 세상으로 들어온 듯한 기분이었다.다음 날 아침, 우리는 이번 여행의 하이라이트인 알틴 아라산으로 트레킹을 떠났다. 이곳 사람들은 정상 모양이 평평하여 마치 텐트를 쳐놓은 것 같다고 해, 이 산을 '텐트 마운틴'이라 부르기도 한다.길은 생각보다 훨씬 험했다. 질척한 습지와 돌길이 이어졌고, 발밑은 계속 흔들렸다.중간중간 말을 타고 지나가는 여행자들도 보였다. 솔직히 나 역시 편하게 올라가고 싶은 마음이 없었던 것은 아니다. 하지만 이번 여행만큼은 내 두 발로 끝까지 걸어가고 싶었다.숨이 찰 만큼 힘든 길이었지만, 눈앞의 풍경은 모든 고단함을 잊게 만들었다. 푸른 초원과 하늘 높이 뻗은 가문비나무 숲, 만년설을 이고 선 설산, 그리고 쉼 없이 흐르는 계곡물 소리까지. 나는 몇 번이나 걸음을 멈추고 주변 풍경을 바라보았다. 그 순간 문득 이런 생각이 들었다.2박 3일의 트레킹을 마치고 러시아제 사륜구동인 푸루공을 타지 않는 일행들은 차가 다니는 큰길로 하산하던 중이었다. 아름다운 풍경에 마음을 빼앗긴 나머지, 우리 두 명은 잠시 다른 길로 들어섰다. 처음에는 희미하게 길 흔적이 남아 있었기에 별다른 의심을 하지 않았다.하지만 숲속으로 조금 더 들어가자 상황이 달라졌다. 사방은 빽빽한 나무들로 막혀 있었고, 어느 순간부터 길의 흔적이 완전히 사라져 버렸다. 순간 등골이 서늘해졌다. 여기는 한국의 뒷산이 아니었다. 휴대전화도 제대로 터지지 않는 키르기스스탄 깊은 산속이었다. 함께 길을 걷던 일행과 나는 한동안 아무 말도 하지 못했다.바로 그때였다. 기적처럼 숲 저편에서 목동 두 명이 각자 말을 탄 채 모습을 드러냈다. 그 순간 내 눈에는 정말 구세주처럼 보였다.당황한 데다 말도 통하지 않아 우리는 손짓과 발짓으로 겨우 상황을 설명했다. 어려보이는 목동들은 금세 상황을 알아들었다. 그리고 아무 말 없이 환하게 웃으며 내게 손짓했다. 말 등에 올라타라는 뜻이었다.안장도 없는 거친 말이었다. 솔직히 겁이 났다. 하지만 다른 방법이 없었다. 나는 조심스럽게 말 등에 몸을 올렸다. 붙잡을 곳도 마땅치 않아 두 손으로 말갈기를 움켜쥔 채 버텼다. 말이 움직일 때마다 몸은 크게 흔들렸다.그런데 이상하게도 마음은 점점 차분해졌다. 마치 두려움이 초원 바람 속으로 조금씩 흩어지는 느낌이었다. 한참을 이동한 끝에 어린 목동들은 우리가 내려가야 할 안전한 길을 찾아주었다. 나는 너무 고마운 마음에 지갑을 꺼내 사례를 하려 했다. 하지만 목동들은 손사래를 치며 웃기만 했다.그저 맑은 얼굴로 말머리를 돌린 뒤 초원 저편으로 천천히 사라져 갔다. 그 뒷모습이 오래도록 마음에 남았다. '만약 그 순간 그 목동들을 만나지 못했더라면 어떻게 되었을까.' 생각만 해도 지금도 아찔하다.아내가 떠난 뒤, 한동안 내 세상도 함께 무너진 줄 알았다. 하지만 이 광활한 초원에서 만난 이름 모를 목동들의 순수한 친절은 내게 조용히 말해주는 듯했다. 세상은 아직 끝나지 않았으니 다시 걸어가 보라고.이어진 사리체릭의 밤하늘에는 셀 수 없이 많은 별이 떠 있었다. 은하수는 마치 보석 가루를 하늘에 흩뿌려 놓은 듯 선명했다. 오래전 아내와 함께 아프리카에서 보았던 그날의 별들처럼. 도시에서는 오래전에 잃어버린 하늘이었다.나는 차가운 초원 바람을 맞으며 한동안 말없이 밤하늘을 바라보았다. 그 거대한 침묵 속에서 문득 깨달았다. 사람은 슬픔을 완전히 지우며 살아가는 존재가 아니라, 그 슬픔을 품은 채 조금씩 앞으로 걸어가는 존재인지도 모른다는 것을. 광활한 초원을 만날 때마다 아내 향촌과 함께 걷던 고향 언덕길이 떠올랐다. 문득 눈시울이 붉어질 때도 있었지만, 이제는 그 그리움마저 내 삶의 일부가 되어가고 있었다.마지막 여정지였던 우즈베키스탄의 사마르칸트는 시간이 멈춘 도시처럼 느껴졌다. 수백 년 세월을 견뎌낸 푸른 타일의 건축물들은 여전히 찬란한 빛을 품고 있었다. 나는 그 앞에 오래 서 있었다. 그리고 생각했다. 인간은 결국 누구나 이 세상을 떠난다. 하지만 사랑했던 기억과 마음만은 쉽게 사라지지 않는다는 것을.33일간의 긴 여정 끝에서, 나는 마침내 아내의 푸른 배낭을 조용히 내려놓았다. 그리고 이제야 독자들 앞에서 담담히 말할 수 있을 것 같다. 나는 끝내 아내와의 약속을 지켜냈노라고.앞날의 일은 아무도 알 수 없다. 내년 기일에 내가 다시 어디를 향해 짐을 꾸리게 될지, 그것은 나 자신도 모른다. 하지만 한 가지는 분명하다. 이번 여행을 통해 나는 깨달았다. 슬픔은 사람을 주저앉히기만 하는 것이 아니라, 때로는 다시 길 위로 일으켜 세우는 힘이 되기도 한다는 것을.아내를 향한 그리움은 이제 더 이상 나를 무너뜨리는 절망이 아니라, 남은 삶을 끝까지 걸어가게 하는 조용한 원동력이 되었다.