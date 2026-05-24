호크니의 인생에 끌리는 이유... 열정과 현재에 집중하는 삶

큰사진보기 ▲<데이비드 호크니, 무엇이든 에술이 된다> 책 표지, 호크니 어록을 수록한 것으로 삽화와 호크니 작품들도 실려있다. ⓒ 이혁진 관련사진보기

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"나는 새처럼 높은 곳에서 뛰어내리고픈 충동에 시달리고 있다. 놀라울 정도로 몸에서 직접 느껴지는 감정이다. 이 감정은 무엇인가? 날고 싶은 것일까? 더 많은 자유를 누리고 싶기 때문일까?"

"나는 내가 그린 그림에서 희열을 맛본다. 그게 아니라면 벌써 그만두었을 것이다. 그렇지 않은가? 내가 이 나이에 이런 야망을 품고 그림을 그리고 있으리라고는 나 스스로도 상상하지 못한 일이다."(170쪽)

"There is no reason why you should believe any more in a photograph than you do in a painting."(그림보다 사진을 더 신뢰해야 할 이유가 전혀 없다.)

"그림에서 벌어지는 일들을 완전히 알지 못할 수도 있다. 당신은 내 그림에서 무슨 일이 벌어지고 있는지 알겠는가? 나라고 어떻게 알 수 있겠는가?

예술 작품 감상은 말처럼 쉽지 않다. 어느 전시 작가는 작품을 설명하는 것 자체를 거부하기도 한다. 관람객 스스로 보고 이해하는 것이 진정한 감상이라는 것이다. 이럴 때 난감하다. 그런데 누군가 예술작품을 이해하려면 작가의 삶을 살펴보라고 조언한다. 예술작품에는 작가의 인생과 정신세계가 담겨있다는 것이다.<데이비드 호크니, 무엇이든 예술이 된다>는 영국이 낳은 팝아트의 거장 데이비드 호크니 인터뷰를 책으로 낸 것이다. 미술 평론가 마틴 게이퍼드가 1995년 호크니와 나눈 대화 녹음본이 책의 근간을 이루고 있다. 이른바 '호크니 어록'이라 할 수 있다.데이비드 호크니는 나처럼 미술 문외한도 알 정도로 유명하다. 호크니는 회화, 디자인, 사진, 판화 등 다양한 장르에서 작품활동을 하고 있다. 그는 빈센트 반 고흐, 앤디 워홀과 함께 시각 예술계를 대표하는 천재화가로서 현대미술사의 개념을 바꿔놓았다는 평가를 받고 있다.나는 호크니의 예술 작품보다 그의 흥미진진한 인생이 궁금했다. 호크니가 어떤 삶을 추구했는지 알고 싶었다. 이 책은 호크니의 살아온 인생뿐 아니라 작품 세계를 이해하는데 유용한 정보들이 담겨있다. 책은 인생, 예술, 작품활동 등 7개 분야에 걸쳐 호크니의 말과 생각을 전하고 있다. 어록 하나하나에는 예술가의 통찰력이 숨어있다.인터뷰한 게이퍼드는 서문에서 작업실을 나와 휴식을 취할 때, 호크니는 지칠 줄 모르는 독서가로 변모하며, 그가 개성 있고 명료한 언어감각을 가지게 된 데에는 시, 소설, 논픽션을 가리지 않고 탐독하는 습관도 한몫했을 것으로 분석했다. 나아가 호크니를 타고난 철학적 사고방식과 현실적인 표현방식을 가진 사람으로 극찬했다.무엇보다 그의 어록에서 열정적인 인생이 돋보였다. 그는 "할 일은 저마다 다를 수가 있지만 우리의 인생은 한 번뿐이다. 발자크를 보라. 55세에 죽었지만 그는 백 년 치의 글을, 그것도 완벽하게 써냈다"라고 강조했다.또한 호크니는 인생은 신나고 재미있고 짜릿하다면서 이에 대한 예술가의 책무를 강조했다. 그는 "경험과 생각을 공유하기를 원하지 않는 사람은 예술가가 되지 않을 것이다. 어떻게 하면 우리 사이의 간극을 없애 모두가 동등하고, 우리는 하나임을 느낄 수 있게 할지를 고민하느라 내 머릿속은 항상 꽉 차 있다"라고 말했다.호크니의 인쇄, 광학, 사진, 컴퓨터, 디지털, 포토샵 등 신기술에 대한 이해와 관심도 예리한 부분이다. 특히 아이패드를 활용한 예술작업과 예찬이 눈길을 끈다. 이는 호크니의 변신하는 예술세계에 일조하고 그를 오래도록 유명하게 만든 요인으로 작용했다.그는 "아이패드는 진짜 새로운 수단이다. 종이의 질감을 다소 그리워할 수도 있지만 대신 그 플로우에 경탄하게 된다. 갖가지 것들이 가능하다"라고 말했다. 하지만 다시 화판으로 다시 돌아가서 그림에 점을 찍고 싶다며 손과 붓으로 직접 작업하는 옛 방식의 향수를 고백하기도 했다.호크니는 89세 나이에도 현역으로 활동하고 있다. 호크니는 자신의 초상화를 그리기 좋아했다. 안경과 입에 문 담배 이미지는 그의 정체성이다. 초상화에서 호크니의 자유분방한 영혼이 느껴진다. 그것은 호크니 예술 작품에도 투영됐을 것이 분명하다.인생에 달관한 호크니는 현재에 집중하는 삶을 추구하고 있다. 나도 그런 적극적인 인생관을 따르고 있다. 호크니는 "지금 이곳에 살아야 한다. 바로 지금이 영원이다. 나는 그다지 생각에 빠지지 않는다. 나는 현재에 산다. 언제나 현재다"라고 말했다.우리가 호크니에 주목하는 또 다른 이유는 '모든 것이 예술이 될 수 있다 '는 가능성 때문이다. 그는 "예술가가 되지 않는다고 할지라도 사람들의 시각적 감각이 날카롭다면 주변에 아름다운 것들이 생겨난다"고 설파했다.호크니의 수많은 어록을 관통하는 단어는 역시 '열정'이다. 위대한 예술가 이전에 한 인간으로서 열정적인 삶이 생명력이라는 말은 평범한 우리 인생에도 깊은 영감을 주고 있다.한편, 책은 호크니의 창의적인 예술감각을 떠올리듯 어록에 어울리는 삽화와 호크니 예술작품을 곳곳에 배치해 전시장 분위기를 연출하고 있다. 특히 챕터마다 호크니가 말한 어록을 원어 그대로 실은 것은 호크니가 직접 독자에게 말을 건네는 토크콘서트를 연상시킨다. 일례로 사진보다 그림을 강조하면서 하는 말이다.호크니의 어록을 통해 그의 인생과 철학을 접하고 보니 호크니의 작품 세계를 보다 자신감을 가지고 감상할 수 있을 것 같다. 예술 작품 감상은 결코 만만치 않다. 사실 호크니도 작품 활동의 어려움을 이렇게 표현했다.