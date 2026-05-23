이천시, 시립 화장시설 건립 본격화... 도시관리계획 결정 고시

큰사진보기 ▲경기 이천시가 시민 숙원사업으로 꼽혀온 시립 화장시설 건립에 본격 착수한다. 사진은 시립화장장 조감도 ⓒ 이천시 관련사진보기

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경기 이천시가 시민 숙원사업으로 꼽혀온 시립 화장시설 건립에 본격 착수한다.이천시는 22일 시립 화장시설 건립사업을 위한 도시관리계획을 결정하고 도보 게재를 의뢰했다고 밝혔다. 해당 계획은 오는 28일 고시될 예정이다.이번 도시관리계획 결정은 화장시설 부지의 토지 이용 목적과 개발 방향을 확정하는 절차로, 사업 추진을 위한 핵심 행정 단계다. 이에 따라 실시설계와 착공 등 후속 절차도 속도를 낼 전망이다.시립 화장시설은 호법면 단천리 일원 13만4,233㎡ 부지에 조성된다. 총사업비는 약 350억 원 규모다. 시설에는 화장로 6기를 비롯해 주차장과 공원, 휴게시설 등이 함께 들어설 예정이다.이천시는 기존 화장시설의 폐쇄적 이미지를 벗어나기 위해 친환경 요소와 예술적 디자인을 반영한 현대식 장사시설로 조성한다는 계획이다. 주변 자연환경과 조화를 이루는 공공건축물 형태로 설계해 시민 편의성과 공간 품격을 함께 높이겠다는 구상이다.그동안 이천시는 자체 화장시설이 없어 시민들이 타 지역 화장장을 이용해야 하는 불편을 겪어왔다. 장례 일정 조율 문제와 비용 부담 등이 반복적으로 제기되면서 지역 내 화장시설 필요성이 꾸준히 제기돼 왔다.이천시 관계자는 "도시관리계획 결정이라는 중요한 행정절차를 마무리한 만큼 실시설계와 착공 등 후속 절차를 신속히 추진할 계획"이라며 "원정 화장으로 불편을 겪어온 시민들의 장례복지 향상과 친환경 장사서비스 제공을 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다.시는 향후 시립 화장시설이 완공되면 시민 장례복지 서비스 개선은 물론 장례 절차에 따른 시간·비용 부담도 상당 부분 해소될 것으로 기대하고 있다.