정치만평·만화 26.05.23 11:18ㅣ최종 업데이트 26.05.23 11:19 [만평] 보고싶은 대통령 노무현 대통령 서거 17주기를 추모합니다 김완(pfwan) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천 댓글 공유 큰사진보기 ▲나의 대통령 ⓒ 김완 관련사진보기 #노무현#서거17주가 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 김완 (pfwan) 내방 아이콘구독하기 트위터 그림으로 말해요 이 기자의 최신기사[만평] 사랑하는 광주 갤러리 오마이포토 유승민 응원 받은 오세훈 "천군만마 이상의 의미" 1/6 이전 다음 이전 다음 "말뿐인 평화, 이재명 정부는 대규모 합동화력훈련 취소하라" 고민정 의원, '감사의 정원' 앞 1인 시위 정원오 서울시장 후보 "감사의정원이 왜 여기에..." "용산참사 책임자 오세훈-이명박 처벌 촉구" 기습시위 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.