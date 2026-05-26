전쟁에 끌려간 남성들도 힘들었지만 남겨진 여성들도 힘들었다

큰사진보기 ▲1942년 5월 1일 대일본부인회 소사읍분회 결성식 매일신보 기사1942년 4월 28일 오후1시 소사북국민학교 강당에서 대일본부인회 부천지부와 소사읍분회 결성식 과정을 소개하고 있다. 신문에서는 소사읍지부로 소개하고 있지만 부천군에는 상위 단체인 부천지부가 만들어졌고, 소사읍에는 하위 단체인 소사읍분회가 만들어졌다. 이 당시 군수였던 안동영한의 부인인 안동혜선이 부천지부장을 맡았다 ⓒ 국립중앙도서관(대한민국신문아카이브) 관련사진보기

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큰사진보기 ▲식민지역사박물관에 전시되어 있는 천인침 모습천인침은 전쟁터에 나간 군인들의 무운장구를 기원하기 위해 여성들이 만든 것이다. ⓒ 박종선 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 콩나물신문에도 실립니다.

1942년 4월 28일 오후 1시 부천군 소사읍 소사북국민학교 강당에서는 대일본부인회 부천지부와 소사읍분회 결성식이 동시에 진행되었다. 이 결성식에는 경기도지부장, 장영한 부천군수(安東永翰), 인천경찰서장을 비롯해 군내 각 관공서장, 부인회원 등 3천여명이 참석하였으며, 참석자의 규모로 보면 다른 단체들에 에 비해 컸다. 이 행사 또한 궁성요배(宮城遙拜), 국가봉창(國歌奉唱), 묵례(默禮), 조서봉독(詔書奉讀) 등 철저하게 일본식으로 진행되었으며, 친일파 안동군수(장영한)의 '성수만세(聖壽萬世)'를 끝으로 결성식은 마무리되었다.이 당시 부천군의 공식 행사가 대부분 소사읍에서 진행되었다. 부천군은 인천부를 둘러싸고 있는 거대한 면적을 가지고 있는 도시로 부천군청은 인천부에 위치하고 있었지만 부평평야와 소사역이 위치하고 있어 소사읍이 중심 역할을 하고 있었기 때문이다.대일본부인회는 기존에 결성되었던 소사국방의회(1933년 4월 3일), 부천군사후원연맹(1937년 8월 9일), 국민정신총동원부천연맹(1938년 7월13일), 지원병후원회(1939년 2월 11일), 부평명덕회(1939년 1월 17일), 부천유도회(1939년 12월 15일)와는 달리 여성 위주로 이루어진게 특징이다. 모든 단체들이 일제의 침략전쟁을 적극 협력하고 부족한 물자를 보충하기 위해 만들어진 점은 공통점인데 그렇다면 일제는 왜 여성 위주로 이 단체를 만들었을까?대일본부인회 소사읍지부가 만들어진 과정과 역할을 통해 여성들이 어떻게 일제에 의해 동원정책에 이용되었는지 살펴보고자한다.대일본부인회는 애국부인회(愛國婦人會)와 국방부인회(國防婦人會)가 합쳐져서 만들어졌다. 대일본부인회에서 알 수 있듯이 모든 친일단체들은 그 뿌리가 일본에 본부를 두고 있었으며 후에 조선에서 만들어졌다. 일제는 1931년 만주침략, 1937년 중국침략, 1941년 미국 하와이 침략 등으로 인해 필요한 급변하는 상황에 대처하고 목적을 달성하기 위해 일본에서 먼저 만들고 후에 조선에서 이식시켰다. 기존에 있었던 애국부인회와 국방부인회의 역할이 겹쳐지는 부분이 있어 이를 확대하고 효율성을 높이기 위해 대일본부인회로 통합시켰다.애국부인회는 1901년 오쿠무라 이오코(奥村五百子)에 의해 일본에서 만들어졌으며 모자보호사업 중심으로 어려운 사람들과 재해에 구조 사업과 실업 그리고 경제보호 활동도 하였다. 여기에 머무르지 않고 일제의 침략전쟁이 본격화되자 군인 유가족 및 부상병 위문, 전사자 위령 등도 하였다. 조선의 애국부인회는 1906년 1월 오쿠무라 이오코(奥村五百子)에 의해 만들어졌으며, 처음에는 한국지부라고 하였다가 1911년 2월 3일 조선본부로 변경하였다.1936년 소사애국부인회 회장은 신부고자(神部高子)였다. 신부고자는 신부정웅의 아내로 그 당시 신부정웅은 경기도회 의원으로 농장의 면적은 70정(町)이었으며, 소작인은 120명에 이르렀다. 남편의 지위와 경제력을 바탕으로 회장을 했음을 알 수 있다. 애국부인회는 각종 기금을 모으기 위해 소사진흥관에서 1937년 3월 연예회라는 공연을 진행하였다국방부인회는 1932년 일본 오사카에서 처음으로 결성되었으며 조선에서는 1937년 서울에서 결성되었다. 소사국방부인회는 1937년 7월 1일 오후 1시 소사심상소학교에서 결성식이 진행되었다. 국방부인회라는 명칭에서도 알 수 있듯이 전쟁을 준비하는 부대를 방문하거나 부상자 및 가족들을 위로하거나 전사자를 위해 위로하는 단체라는 것을 알 수 있다.1937년 국방부인회 소사분회에서는 신부효자(神部孝子) 회장을 비롯하여 각 임원들이 천인침(千人針)을 만들어 육군사령부를 직접 방문하여 위문금을 전달하였다. 천인침은 전쟁터에 나간 군인들의 무운장구를 빌기 위해 1미터 정도 되는 흰 천에 붉은실로 천 명이 한 땀씩 꿰매어 만들었다. 일종의 일본식 부적으로 이것을 착용하면 총탄이 피해간다고 믿었다.이외에도 신부효자(神部孝子) 회장은 1939년 1월 혹한에 대비하기 위해 풀솜(眞綿) 조끼 172매를 구입하여 조선군사령부에 전달하였다.애국부인회와 국방부인회 모두 지역에서는 친일단체가 구성되는 결성식과 침략전쟁을 승리로 거두어 이를 축하하는 행사가 진행될 때 함께 참석하였다. 1937년 8월 부천군사후원연맹이 군청에서 결성될 때 황군의 승리와 무운장구를 기원하였으며, 동년 10월 소사신사에서 진행된 상해전첩 축하행사에서 기원제를 진행하였다.그렇다면 대일본부인회는 어떠한 사업을 진행했을까? 무엇보다도 조선여인들의 황국신민화다. 1942년은 일제의 침략전쟁이 절정으로 치닫을 때였는데, 일제는 부족한 병사를 보충하기 위해 우리나라에서 강제동원시켰다. 이 상황에서 남편과 아들을 군대에 잘 보내기 위한 술책을 사용한다. 즉, 일본 여성처럼 조선 여성들이 남편과 아들을 군대에 보내면 군국의 어머니로 칭송하였으며, 일본부덕을 지키는 진정한 일본 여성이 될 수 있다고 현혹시켰다.일제는 여기에 머무르지않고 일상생활 속에서도 노동력을 착취하였다. 남자들 위주로 전쟁터와 징용으로 끌려가다보니 지역에서의 노동력 공백이 발생하였다. 이러한 상황을 해결하기 위해 일제는 여성들의 노동력 극대화를 목적으로 일정시간에 공동작업을 진행하였는데 도로정비, 하천수리, 공공 건축 등이 대표적이다.이외에도 생활의 절약화를 통해 저축보국운동을 진행하였으며, 식생활 변화도 추진하였다. 수탈로 인해 부족한 식량을 조선인들의 대식(大食) 생활로 식량이 부족하다고 책임을 전가하였다. 여성들의 몸빼착용의 생활화도 빼놓을 수 없다.이렇듯 1940년대 식민 조선의 삶은 모두에게 힘들었다. 단, 일제에 부역한 친일파와 지역의 적극조력자에게만 식민지 조선이 천국이었을 것이다. 대일본부인회를 통해 조선에 남겨진 여성들의 삶을 이해할 수 있으며, 일제의 강제동원으로 인해 발생한 비참한 시대상을 알 수 있다.