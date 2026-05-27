"장미 안 궁금해요?" 남편 말에 앞치마 벗어던지고 찾아간 곳

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"장미가 다 폈을 텐데 안 궁금해요? 호수공원 같이 가요."

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큰사진보기 ▲가마지천 금계국가마지천 금계국 ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲김포호수공원 장미원김포호수공원 장미원 ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲김포호수공원 장미원김포호수공원 장미원 ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲김포호수공원 장미원김포호수공원 장미원 ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲김포호수공원 장미원김포호수공원 장미원 ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲김포호수공원 장미원김포호수공원 장미원 ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲김포호수공원 장미원김포호수공원 장미원 ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲김포호수공원 야외공연장 밤풍경김포호수공원 야외공연장 밤풍경 ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲김포호수공원 호수 반영김포호수공원 호수 반영 ⓒ 홍영미 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 기자의 브런치, 블로그에도 실립니다.

지난 22일 아침, 남편이 넌지시 건넨 한 마디였습니다. 최근 대구 집에 다녀올 일이 있어 몸과 마음이 제법 지쳐 있던 차였습니다. 눈앞에는 밀린 집안일이 잔뜩 쌓여 있어 잠시 망설여졌습니다. 게다가 지난 4월 초, 김포 호수공원에 처음 갔을 때만 해도 장미원에는 꽃망울 하나 없는 여린 묘목들만 덩그러니 심겨 있었기에 큰 기대는 없었습니다.하지만 그사이 혹여나 장미들이 소리 소문 없이 피었다가 져버리지는 않았을까 내심 염려되던 마음이 더 컸나 봅니다. 나는 과감하게 앞치마를 벗어던졌습니다. 둘째 손자를 유모차에 태운 채 남편과 함께 집을 나섰습니다.공원으로 향하는 길은 지루할 틈이 없었습니다. 시원한 버드나무 그늘이 드리워진 가마지천 산책로를 따라 걸었습니다. 아주 깔끔하게 정비된 산책로 양옆으로는 붓꽃과 샤스타데이지, 개망초가 하얀 소금처럼 피어 있었습니다.그 사이로 주황빛 금계국과 보랏빛 붉은토끼풀, 엉겅퀴꽃이 조화롭게 어우러져 있었습니다. 볕은 제법 뜨거웠으나 천변을 따라 불어오는 시원한 바람 덕분에 손자를 태운 유모차를 밀면서도 발걸음이 가벼웠습니다.공원에 도착하니 평일임에도 이미 많은 시민들이 수만송이 장미를 즐기고 있었습니다. 테이블과 의자가 마련된 전망대 위에서는 탁 트인 호수를 바라보며 피크닉을 즐기는 가족과 연인들이 보였습니다. 장미원 근처에 다다르자 진한 꽃향기가 바람을 타고 코끝을 찔렀습니다.향기를 이정표 삼아 서둘러 장미원으로 발걸음을 옮겼습니다. 눈앞에 펼쳐진 풍경에 나도 모르게 탄성이 터져 나왔습니다. 온갖 종류의 장미가 그야말로 흐드러지게 만개해 있었기 때문입니다. 매혹적인 향기가 온 일대를 가득 채워 순간 정신이 황홀해질 정도였습니다.어디에 카메라 셔터를 두어야 할지 몰라 허둥대다 겨우 마음을 가다듬고 장미들의 이름표를 하나씩 들여다보았습니다. 세상에, 장미의 종류가 이렇게나 다양한 줄 몰랐습니다. 클레오파트라, 수퍼스타, 닉키, 참오브파리, 골드파사데, 라미네테, 그린필드, 페티토 미니, 리틀걸, 배기시티, 웰렌스피엘, 더블, 클린크라우드, 블랙뷰티 등 이름만큼이나 개성 넘치는 장미들이 저마다의 미모를 뽐내고 있었습니다.김포시에 따르면 마산동 일원에 조성된 김포한강신도시 호수공원 장미원은 103,684㎡ 규모로, 무려 143종 6만 3천 송이의 장미가 식재되어 있다고 합니다. 하트 게이트, 트렐리스, 장미터널 등 아기자기한 포토존이 두루 설치되어 있어 어디서 찍어도 인생 사진을 남길 수 있습니다. 특히 달팽이 길을 따라 장미 언덕에 올라가 내려다보는 장미원과 호수의 풍경은 그야말로 장관이었습니다.장미 향기에 푹 취해 있다가 시원한 호수 주변을 본격적으로 둘러보았습니다. 넓은 공원에서 가장 먼저 눈에 띄는 것은 야외공연장이었습니다. 호수를 바라볼 수 있도록 조성된 잔디 관람석이 무척 근사했습니다.야외공연장 옆으로는 알록달록한 천막과 데크가 설치된 '그늘막 텐트 피크닉 존'이 있습니다. 언덕 위에서 텐트를 치고 여유롭게 '호수멍'을 하기에 최적의 장소입니다. 그 뒤편으로는 울창한 나무들 사이로 맨발 걷기를 할 수 있는 오솔길이 조성되어 있어 많은 시민들이 건강한 걸음을 걷고 있었습니다.공원을 걷다 보면 소소한 재미들도 가득합니다. 공원 바닥에는 물고기와 나비 등 입체감을 주는 4종의 트릭아트가 있어 사진 찍는 즐거움을 더합니다. 수변 테라스 주변은 갈대와 수초가 군락을 이루고 있어 사계절 내내 운치 있는 산책로가 되어줍니다.무엇보다 놀란 것은 이용자를 향한 세심한 배려였습니다. 반려견 동반이 가능한 것은 물론이고, 남녀 수유실이 구비되어 있어 유모차를 끌고 나온 육아맘·육아대디들이 편하게 쉬어갈 수 있습니다. 게다가 이 모든 시설을 누릴 수 있는 입장료와 주차비가 '무료'라니, 신도시 주민들에게는 참 축복 같은 공간입니다.낮에 본 풍경이 너무 강렬했던 탓일까요. 문득 이곳의 야경은 어떨지 무척 궁금해졌습니다. 남편의 옆구리를 슬쩍 찔러 조용히 집을 다시 빠져나왔습니다. 다시 공원으로 향하는 제 가슴은 낮보다 더 설렘으로 울렁거렸습니다.예상은 적중했습니다. 밤의 호수공원은 낮과는 전혀 다른 화려함을 뽐내고 있었습니다. 야외공연장의 이국적인 조명이 호수 위로 은은하게 번지는 모습은 마치 먼 나라의 휴양지에 온 듯한 착각을 불러일으켰습니다. 장미원의 하트 터널과 조형물들에도 형형색색의 조명이 켜지며 환상적인 분위기를 만들어냈습니다. 만약 낮의 모습만 보았다면, 이 공원의 진짜 매력을 절반밖에 보지 못할 뻔했습니다.이 공원의 백미는 밤이면 불을 밝히는 초승달과 별 모양의 '달 조형물'입니다. 어두운 밤하늘과 까만 호수를 배경으로 홀로 은은하게 빛나는 달 조형물은 명실상부한 김포호수공원의 랜드마크였습니다. 조명을 받아 반짝이는 호수를 바라보며 낮 동안 쌓인 피로를 완벽하게 씻어낼 수 있었습니다.도심 한가운데, 아파트 단지 사이에 이토록 아름다운 호수공원과 장미원이 있다는 것은 주민들에게 커다란 선물입니다. 인파로 북적이는 멀리 있는 장미축제까지 찾아가지 않더라도, 이곳에 오면 장미의 온갖 아름다움을 여유롭게 만끽할 수 있으니까요.김포호수공원의 장미는 이번 주부터 본격적으로 개화하여 6월 초까지 절정을 이룰 것으로 보입니다. 이번 주말, 가족들과 가벼운 산책 삼아 혹은 작정하고 나서는 소풍 삼아 늦기 전에 꼭 한번 들러보시기를 권합니다. 낮의 활기찬 에너지도 좋지만, 사랑하는 사람의 손을 잡고 걷는 낭만적인 밤 산책은 더 특별한 추억을 선물할 것입니다.