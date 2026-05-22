햇빛소득마을 개선 방향 포럼 열려... 마을공동체 협력 방안 논의

지속가능한 마을과 자치, 도민과 새로운 경기도를 만들고 연대와 협력의 자치공동체, 마을의 권리를 보장하는 지원의 혁신을 미션과 비전으로 수행하는 기관입니다.

이 기자의 최신기사 3년차 맞은 '경기마을임팩트 보고서' 마을공동체의 사회적가치 분석한다