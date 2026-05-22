대통령경호처, 신입 경호공무원 공채 실시

큰사진보기 ▲대통령경호처가 신입 경호공무원 공채 실시를 알렸다. 지원 접수는 오는 6월 15일부터 30일까지다. ⓒ 대통령경호처 제공 관련사진보기

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대통령경호처가 신입 경호관 공채를 실시한다.대통령경호처는 22일 보도자료를 통해 "국민에게 한 걸음 더 다가가는 '열린 경호, 낮은 경호'를 구현하고 첨단 과학기술을 접목한 '스마트 경호' 시대를 주도할 신입 경호공무원(7급) 공개경쟁채용을 실시한다"고 알렸다.다음달 15일부터 30일까지 이메일(pssrecruit@pss.go.kr)을 통해 지원원서를 접수한다. 20세 이상부터 35세까지 법률상 결격사유 등이 없으면 응시할 수 있으며 학력 및 경력에 대한 제한은 없다.시험 절차는 1차 필기시험-2차 체력검정-3차 심층면접 등으로 진행된다. 필기시험(PSAT)은 국가공무원 7급 공채 PSAT와 동일하며 오는 7월 18일 진행될 예정이다. 대통령경호처는 9월 초 체력검정, 10월 초 심층면접 등을 거쳐서 12월 중 최종합격자를 발표할 예정이라고 했다.대통령경호처 관계자는 "경호관은 국가 원수의 안위를 책임지는 고도의 전문성뿐만 아니라 헌법 가치를 준수하고 국민의 불편을 최소화하는 유연한 소통능력을 필수적으로 갖춰야 한다"라며 "철저한 자기관리와 굳건한 사명감을 바탕으로 첨단 과학기술 기반의 '스마트 경호' 시대를 함께 열어갈 유능하고 열정적인 인재들의 많은 지원을 바란다"고 강조했다.채용과 관련한 자세한 자격 요건 및 제출 서류 양식 등은 대통령경호처 공식 홈페이지 등을 통해 확인할 수 있다.