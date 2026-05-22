민주당 광주시당 "광주, 더러워서 안 가... 송언석 사퇴해야"

큰사진보기 ▲송언석 원내대표 등 국민의힘 비판 성명 발표하는 양부남 광주시당위원장. ⓒ 더불어민주당 광주광역시당 관련사진보기

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큰사진보기 ▲송언석 국민의힘 공동선거대책위원장이 21일 서울 여의도 국회에서 6.3 지방선거 대국민 기자회견을 마친 뒤 회견장을 나서고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

더불어민주당 광주광역시당은 송언석 국민의힘 원내대표의 이른바 "광주, 더러워서 안 가"라는 망언과 관련해 22일 송 원내대표 사퇴를 촉구했다.양부남 광주시당위원장은 이날 성명을 내고 " 5·18 민주화운동 역사를 왜곡하고 광주시민을 모독한 국민의힘과 그 추종세력을 향해 매서운 심판이 내려져야 한다"며 이같이 밝혔다.송 원내대표는 지난 18일 서울에서 일부 기자들과 만난 자리에서 장동혁 당 대표의 5·18 민주화운동 기념식 참석과 관련한 질문을 받고 "(나는) 더러워서(더러버서) 안 간다"고 말했다.<오마이뉴스> 최초 보도 뒤 국민의힘은 "사실이 아니다"며 법적 조치를 예고했고, 논란의 장본인인 송 원내대표는 "그런 말 아니다. '서러워서'라고 했던 것 같다"고 주장했다. 그러나 <오마이뉴스>가 당시 녹음 파일을 입수해 보도하면서 송 원내대표 주장은 곧바로 거짓으로 드러났다.양 위원장은 이에 대해 "입에 담지 못할 망언으로 오월 영령과 광주시민을 모독하고 지역 갈라치기를 했다"며 "또 논란이 커지자 '서러워서'라고 거짓말까지 하는 등 야당 원내대표 자격이 없다"고 비판했다.양 위원장은 '5·18 탱크데이' 이벤트와 관련해 스타벅스 측을 옹호한 국민의힘 인사들도 비판했다.그는 "공분이 들끓는데도 국민의힘 충북도당은 공식 SNS에 동조 글을 올리고, 김선민 거제시장 후보는 맞장구를 쳤다"며 "또 20대 대선 선대위 청년혁신위원장은 '5·18은 폭동'이라는 댓글까지 달았다"고 지적했다.양 위원장은 "이는 국민의힘이 반역사적, 반헌법적 정당임을 스스로 자임한 것"이라며 "5·18 정신 헌법 전문 수록과 왜곡·폄훼자 처벌을 위한 법률 정비에 힘쓰겠다"고 말했다.[관련기사]