입사 1개월 미만 신입사원, 생리휴가 쓸 수 있나요?

큰사진보기 ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

Q. 입사한 지 1개월도 안 된 신입사원이라 아직 연차유급휴가가 없습니다. 그래서 무급 생리휴가라도 사용하려고 했는데, 입사한 지 얼마 안 됐고 나이도 많다는 이유로 사용할 수 없다고 합니다.

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

A. 근로기준법은 "사용자는 여성 근로자가 청구하면 월 1일의 생리휴가를 주어야 한다."고 규정하고 있습니다.연차유급휴가는 일정한 근로기간과 출근율 등을 충족한 노동자만 청구할 수 있지만, 생리휴가는 근로기간이나 출근율에 관한 요건을 규정하고 있지 않습니다. 따라서 입사한 지 1개월이 안 된 여성 노동자도 생리휴가를 청구할 수 있습니다. 이를 거부한 사용자는 500만 원 이하의 벌금에 처할 수 있습니다.또는 근로기준법에는 '연령'에 관한 요건도 규정하고 있지 않습니다. 생리 현상이 있는 여성 노동자라면 연령에 관계 없이 청구할 수 있습니다. 반대로, 여성 노동자라도 임신⋅폐경⋅자궁 제거 등으로 인해 생리 현상이 없으면 청구할 수 없습니다.여성 노동자와 사용자 사이에 실제 생리 여부 등을 둘러싼 다툼이 있는 경우, 사용자가 여성 노동자에게 증빙을 요구하는 것은 성적 사생활 침해 문제가 발생할 수 있습니다. 따라서 이에 관한 입증책임은 사용자에게 있습니다.한편 생리휴가는 반드시 여성 노동자가 청구한 시기에 부여해야 합니다. 연차유급휴가처럼 사용자의 시기변경권(사업운영상 막대한 지장을 초래하는 경우에 한함)도 허용되지 않습니다.또한 사용자는 생리휴가를 사용한 여성 노동자에게 불이익을 주어서는 안 됩니다. 생리휴가일은 주휴일, 연차휴가 등을 부여하기 위한 출근율을 산정할 때, 불이익 없도록 출근할 것으로 처리해야 합니다. 다만, 생리휴가는 상시 5인 미만 사업장에는 적용되지 않습니다.