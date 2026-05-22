인구보건복지협회 충북세종지회, '2026 저출생 대응 세종지역연대 정기회의' 개최

큰사진보기 ▲인구보건복지협회 충북세종지회는 5월 21일 세종여성플라자에서 ‘2026년 저출생 대응 세종지역연대 정기회의’를 개최했다. ⓒ 인구보건복지협회 충북세종지회 관련사진보기

큰사진보기 ▲이날 회의에는 세종지역 저출생 대응 관련 경제·언론·교육·복지 분야를 아우르는 총 9개 참여 기관의 위원 및 관계자들이 한자리에 모였다. ⓒ 인구보건복지협회 충북세종지회 관련사진보기

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큰사진보기 ▲2026년 저출생 대응 세종지역연대 정기회의’ 기념사진 ⓒ 인구보건복지협회 충북세종지회 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다. 뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

인구보건복지협회 충북세종지회(지회장 조경순)는 지난 21일 세종여성플라자 강의실 '혜윰'에서 세종지역 유관기관 관계자들과 함께 '2026년 저출생 대응 세종지역연대 정기회의'를 개최했다.이번 정기회의는 대한민국 저출생 위기 속에서 세종시의 지역적 특성을 반영한 실효성 있는 인구 정책을 발굴하고, 기관 간 긴밀한 네트워크를 구축하기 위해 마련됐다.이날 회의에는 주최 측인 인구보건복지협회 충북세종지회를 비롯해 세종여성플라자, 세종육아종합지원센터, 세종가족센터 등 세종지역의 경제·언론·교육·복지 분야를 아우르는 총 9개 참여 기관의 위원 및 관계자들이 한자리에 모였다.참석자들은 지난해 추진된 저출생 대응 사업의 성과를 돌아보고, 이를 바탕으로 2026년도에 추진할 새로운 사업 계획과 비전을 공유했다.특히 위원들은 맞벌이 가정 등의 양육 부담을 덜어주기 위해 시민들이 체감할 수 있는 촘촘한 돌봄 인프라 확충이 시급하다는 데 입을 모았으며, 접근성 높은 공적 돌봄 공간을 확보하기 위한 다각적인 방안을 모색했다.또한, 전국에서 가장 젊은 도시로 손꼽히는 세종시의 인구 특성에 주목하여, 타 지자체와 차별화된 세종시만의 맞춤형 인구 정책을 발굴하고 이를 사회적 의제로 적극 공론화하기로 뜻을 모았다.아울러 이러한 정책들이 구호에만 그치지 않도록 시민들의 체감도를 높이고 자발적인 참여를 유도하기 위해, 향후 지역 특화 간담회와 연대 캠페인을 전개하는 등 현장 중심의 소통 행보를 한층 강화해 나갈 방침이다.인구보건복지협회 충북세종지회 양은경 본부장은 "저출생 문제는 돌봄, 일·가정 양립, 나아가 미래의 희망과 직결된 핵심 과제"라며, "시민들의 공감과 참여를 이끌어내는 인식개선사업이 사회적 변화의 출발점인 만큼, 앞으로도 세종지역연대 참여기관들과 함께 가족 친화적 환경 조성을 위한 다양한 사업을 적극 추진하는 데 힘쓰겠다"고 밝혔다.