5·18단체 "정용진 사퇴·신세계 광주 사업 철회하라"

큰사진보기 ▲2일 오후 광주광역시 서구 광천동 광주신세계백화점 앞에서 5·18 단체 관계자들이 5.18 조롱 마케팅으로 물의를 빚은 스타벅스 철수를 촉구하며 침묵시위를 벌이고 있다. ⓒ 배동민 관련사진보기

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▲[현장영상] "스타벅스, 광주 떠나라"... 결국 철수촉구 침묵시위 등장 배동민 관련영상보기

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5·18 단체들이 '탱크 데이' 이벤트로 5·18민주화운동을 조롱한 스타벅스 코리아를 규탄하는 침묵시위에 나서며 정용진 회장의 사퇴와 신세계 그룹이 광주에서 추진 중인 모든 사업 계획의 철회를 촉구했다.5·18기념재단과 5월 공법 3단체(민주유공자유족회·민주화운동부상자회·민주화운동공로자회)는 22일 오후 3시 광주광역시 서구 광천동 신세계백화점 광주점 앞에서 '스타벅스 5·18 모독 규탄 침묵시위'를 열었다.70여 명의 회원은 마스크를 쓴 채 '5·18 모독 스타벅스 철수', '정용진 사퇴 신세계 OUT', '스타벅스 불매', '역사 모독' 등이 적힌 팻말을 들고 20여 분간 시위를 벌였다.5월 단체는 성명서를 통해 "광주 시민에게 탱크는 단순한 군 장비가 아니라 계엄군의 장갑차와 폭력의 기억, 국가폭력의 상징으로 남아 있다"며 "5·18 피해자와 유가족에게는 지금도 지워지지 않는 깊은 트라우마"라고 밝혔다.이어 "'책상에 탁'이라는 표현은 한국 현대사의 비극과 민주주의의 희생을 떠올리게 하는 매우 무거운 역사적 상징"이라며 "이를 상업적 이벤트와 마케팅 언어로 소비한 것은 결코 가볍게 넘길 수 없는 문제"라고 비판했다.그러면서 "기업은 사회적 영향력을 가진 공적 존재로서 역사와 공동체에 대한 책임을 함께 가져야 한다"며 "신세계는 이번 사태에 대해 광주 시민과 5·18 피해자들 앞에 진정성 있게 공식 사과하라"고 밝혔다.또한 "정용진은 역사 왜곡과 사회적 갈등을 반복적으로 일으킨 데 대한 책임을 지고 경영 일선에서 물러나라"며 "신세계는 민주주의 도시 광주에서 추진 중인 모든 사업 계획을 전면 철회하라"고 촉구했다.신세계 그룹은 광주에서 광천터미널 복합화 사업과 어등산 일대에서 관광단지 조성 사업을 추진 중이다. 광천터미널 복합화 사업은 광주종합버스터미널 일대를 백화점과 터미널, 호텔, 문화시설 등이 결합한 복합공간으로 재편하는 사업으로 총사업비 3조 원 규모다.어등산관광단지 일원에는 신세계프라퍼티가 스타필드를 조성하는 사업을 추진 중이다.이에 대해 윤목현 5·18기념재단 이사장은 "전국의 시민단체와 연대해 스타벅스 불매운동이 전국으로 확산할 수 있도록 하겠다"며 "단순히 일회성에 그치지 않고 역사 왜곡을 뿌리 뽑을 때까지, 더 강력하게 처벌할 수 있을 때까지 투쟁하겠다. 민주주의의 아픔마저 이벤트화하는 기업이 광주에 들어설 공간은 없다"고 밝혔다.