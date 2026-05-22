방사청, 'SM-6 함대공유도탄' 오는 2034년까지 도입

큰사진보기 ▲SM-6 미사일 ⓒ 미국 인도태평양사령부 홈페이지 관련사진보기

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해군 이지스 구축함의 함정 방어체계를 강화하고 대북 미사일 방어 능력 확충을 위해 미국산 SM-6 장거리함대공유도탄을 구매하는 계획이 확정됐다.방위사업청(방사청)은 22일 오후 국방부 청사에서 제175회 방위사업추진위원회를 개최하고 장거리함대공유도탄 기종결정안과 군위성통신체계-Ⅲ 체계개발기본계획안을 심의 및 의결했다고 밝혔다.장거리함대공유도탄 사업은 정조대왕급 이지스구축함(KDX-Ⅲ Batch-Ⅱ)에 탑재하기 위한 미국산 SM-6 유도탄을 정부 대 정부 계약인 대외군사판매(FMS) 방식으로 확보하는 사업이다.방사청은 지난 2023년 3월 제150회 방추위에서 'SM-6급' 장거리함대공유도탄 사업 추진 기본전략 수정안 및 1차 구매계획안을 의결한 바 있다. 이어 같은 해 11월 미 국무부로부터 판매 잠정 승인을 받았다.2023년 방추위 의결 당시에는 2차 구매까지 포함해 총사업비가 약 7700억 원, 사업 기간은 2023∼2031년이었지만, 이번에는 총사업비 약 5300억 원, 사업기간 2023∼2034년으로 조정됐다.정부는 당초 SM-6 미사일 100여기를 도입할 예정이었으나, 도입 수량이 줄면서 사업비 규모도 조정된 것으로 알려졌다.최대 사정거리 400㎞ 이상인 SM-6 미사일은 자체 레이더로 목표를 직접 추적하는 능동형 유도 체계를 채용해 함정의 동시 교전 능력을 향상 시킬 수 있다. 요격고도 36㎞ 이하의 종말단계 해상요격 미사일로 분류되며 항공기, 탄도미사일, 순항미사일을 모두 요격 가능하다.군은 올해 말 전력화될 다산정약용함(정조대왕급 2번함)과 현재 건조 중인 대호김종서함(3번함)에 SM-6를 탑재할 예정이며, 이미 전력화한 1번함 정조대왕함에도 성능개량을 통해 SM-6를 탑재한다는 계획이다.방사청은 "이 사업을 통해 이지스함의 적 대함탄도탄, 항공기 및 순항유도탄에 대한 대공방어 능력 및 탄도탄 대응능력이 강화될 것으로 기대된다"고 밝혔다.아울러 이날 방추위는 군 전용 정지궤도 통신위성과 제어·단말부 등 통신위성 지상부를 국방과학연구소(ADD) 주관 연구개발로 확보하는 '군위성통신체계-Ⅲ' 연구개발 사업 체계개발기본계획(안)도 심의·의결했다.이번 체계개발기본계획 의결에 따라 기존 위성의 임무 종료 이전에 차세대 위성을 전력화하고 노후화된 지상 통신 인프라를 교체하는 작업이 착수된다.방사청은 이를 통해 통신용량을 확대하고 핵심 부품을 국산화해 군의 운용 효율성과 지휘통제 능력을 안정적으로 다진다는 방침이다. 연구개발에는 올해부터 2032년까지 약 1조2700억 원이 투입된다.