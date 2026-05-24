꽝이면 어때요... 37년 교직 내려놓고 '손자 소풍' 따라나선 날

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큰사진보기 ▲임진각임진각 ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲DMZ 생생누리 체험관DMZ 생생누리 체험관 ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲DMZ 생생누리 체험관DMZ 생생누리 체험관 ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲DMZ 생생누리 영상관DMZ 생생누리 영상관 ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲망향의 노래비망향의 노래비 ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲경의선 장단역 증기기관차경의선 장단역 증기기관차 ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲자유의 다리자유의 다리 ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲보물찾기 꽝보물찾기 꽝 ⓒ 홍영미 관련사진보기

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'꽝! 다음 기회에~'

큰사진보기 ▲평화누리평화누리 ⓒ 홍영미 관련사진보기

[여행 정보] DMZ 생생누리

주소 : 경기도 파주시 문산읍 임진각로 148-53

이용시간 : 10:00~18:00 (월요일 휴관)

이용료 : 성인 8,000원, 청소년 및 어린이 5,000원

덧붙이는 글 | 이 기사는 기자의 브런치, 블로그에도 실립니다.

5월 21일은 손자가 다니는 어린이집의 소풍날이었습니다. 아침부터 추적추적 비가 내렸지만, 우리 가족은 오랜만에 나들이 삼아 임진각 평화누리공원으로 길을 나섰습니다.임진각은 제게 조금 특별한 기억이 있는 공간입니다. 과거 청소년 단체를 이끌고 강원도 잼버리에 참여했을 때, 대원들을 인솔하여 이곳을 방문한 적이 있었습니다. 그때는 '오직 안전'이라는 무거운 책무 때문에 8월의 무더위 속에서도 주변 경관을 돌아볼 여유가 전혀 없었습니다. 늘 긴장감으로 팽팽했던 공간에, 이번에는 손자의 소풍에 '덤'으로 따라가게 된 것입니다.요즘 어린이집 소풍은 어떤 분위기인지, 손자가 친구들과는 어떻게 어울리는지 가까이서 볼 수 있다는 생각에 전날부터 마음이 설렜습니다. 마치 제가 어릴 적 소풍을 앞두고 밤을 지새우던 그때처럼 말입니다.식구 6명의 도시락을 준비하기 위해 전날부터 부지런을 떨었습니다. 어른용 김밥과 유아용 주먹밥, 과일과 간식을 챙기다 보니 어느새 새벽이 밝았습니다. 예전 우리 아이들 소풍 때 김밥을 싸보고 참 오랜만에 다시 싸보는 도시락이라 여간 긴장되는 게 아니었지만, 다행히 김밥은 모양도 맛도 예쁘게 완성되었습니다.어린이집 가족들이 모인 곳은 임진각 내 DMZ 생생누리관이었습니다. 대부분 어린이 한 명당 부모 두 명이 왔는데, 우리 집은 부모와 조부모, 그리고 동생까지 총 5명이 출동해 든든한 응원단이 되었습니다. 1층 체험관에서는 기술과 자연이 어우러진 다채로운 미디어가 펼쳐졌습니다. 'DMZ 비밀의 숲' 돔 안에서 아이들이 철모 조형물을 만질 때마다 나비떼가 날아오르고 불꽃이 터졌습니다. 아이들은 까르르 웃으며 반복해서 벽을 터치했고, 부모들은 그 예쁜 모습을 담으려 연신 카메라 셔터를 눌렀습니다.2층 영상관에서는 대형 미디어월을 통해 DMZ의 사계절 이야기가 웅장하게 펼쳐졌습니다. 어두운 영상관 안에서 아이들은 스크린을 쫓아 이리저리 뛰어다니기도 했습니다. 부모들은 다른 사람에게 방해가 될까 아이들을 제지하느라 바빴지만, 제 눈에는 그저 아이답게 뛰어노는 모습이 자연스럽고 평화로워 보였습니다.다행히 정오가 지나자 날이 흐리기만 할 뿐 비가 잦아들었습니다. 손자가 평화랜드에서 좋아하는 소방차 놀이기구를 타는 동안, 남편과 둘째 손주를 데리고 임진각의 역사적 흔적들을 둘러보았습니다. 유네스코 세계기록유산으로 등재된 '이산가족을 찾습니다' 기록물이 새겨진 망향의 노래비, 전쟁의 폭격을 고스란히 맞은 채 멈춰 선 장단역 증기기관차, 그리고 북녘땅을 향해 뻗은 자유의 다리까지 차분히 눈에 담았습니다.흐린 날씨 속에서도 이곳을 찾은 수많은 외국인 관광객과 느긋하게 산책을 즐기는 가족들의 모습이 눈에 들어왔습니다. 분단국가라는 아픈 상흔이 남은 이곳에서, 역설적이게도 가장 평화로운 일상이 흘러가고 있었습니다.점심시간에는 공원 잔디밭에 가족별로 돗자리를 폈습니다. 예전에는 모든 가족이 돗자리를 하나로 모아 음식을 나눠 먹던 정이 있었는데, 요즘은 가족 단위로 조용히 식사를 즐기는 문화로 바뀐 듯했습니다.식사가 끝나고 소풍의 하이라이트인 보물찾기가 시작되었습니다. 아직 글자를 모르는 손자가 잔디밭을 뛰어다니더니, 보물 쪽지 하나를 찾아내 제 손에 꼬옥 쥐어주었습니다. 기대를 품고 살포시 펼친 종이에는 이렇게 쓰여 있었습니다.고사리 같은 손으로 할머니에게 최고의 선물을 건넨 줄 알고 뿌듯해하는 손자의 얼굴을 보며 참았던 웃음이 빵 터졌습니다. "고마워, 우리 강아지" 하며 안아주자 손자도 세상을 다 가진 듯 환하게 웃었습니다.오랜만에 손자 덕분에 다녀온 소풍 길에서 많은 생각이 교차했습니다. 자녀들이 어릴 적에는 아이들만 보냈던 소풍이 이제는 온 가족이 함께 참여하는 축제가 되었습니다. 이날 소풍을 위해 사위도 회사에 휴가를 내고 동행했습니다. 한편으로는 맞벌이로 바빠 참석하지 못한 부모들이 있다면 아이나 부모나 조금은 쓸쓸하지 않았을까 하는 사려 깊은 걱정도 스쳤습니다. 하지만 교사들이 그 많은 아이를 일일이 케어하는 것보다, 가족이 함께 참여하니 안전 면에서는 훨씬 안심이 되겠다는 생각도 들었습니다.최근 교육 현장에서는 안전사고에 대한 책임 부담 때문에 현장체험학습이나 소풍을 아예 없애는 추세입니다. 이런 어려운 여건 속에서도 아이들에게 소중한 추억을 만들어주기 위해 행사를 기획하고 안전을 책임져 준 어린이집 선생님들에게 깊은 감사를 드립니다.부모는 학교와 교사를 믿고, 교사는 맡은 아이들에게 책임을 다하는 사회. 내 아이뿐만 아니라 모든 아이가 안전하고, 선생님들의 교권이 존중받는 그런 건강한 교육 현장이 하루빨리 단단하게 자리 잡기를, 분단의 아픔과 평화가 공존하는 임진각 벌판에서 간절히 바라봅니다.