국제 생물다양성의 날, 월평공원에 걸린 작은 집 15개

큰사진보기 ▲파레트를 이용해 둥지상자를 만드는 모습 ⓒ 이경호 관련사진보기

큰사진보기 ▲파래트로 만든 둥지상자 모습 ⓒ 이경호 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲둥지상자를 설치하는 모습 ⓒ 이경호 관련사진보기

▲둥지상자에 번식중인 박새들 새와 사람의 이야기 / 새랑새

덧붙이는 글 | 글쓴이는 대전환경운동연합 사무처장입니다.

대전환경운동연합은 5월 22일 국제 생물다양성의 날을 맞아 대전시민정원사, SK이노베이션과 함께 월평공원 습지 일대에 둥지상자 15개를 추가 설치했다. 이번 활동은 단순한 설치 행사가 아니라, 도시 생태계 안에서 부족해진 번식 공간을 회복하기 위한 서식처 복원 활동의 의미를 담고 있다.나무는 남아 있어도 오래된 고목은 사라지고, 가지는 남아 있어도 새들이 알을 낳고 새끼를 키울 공간은 점점 줄어들고 있다. 인간 중심으로 정리된 도시 환경 속에서, 야생생물의 서식처는 빠르게 사라지고 있는 현실을 보완하기 위한 것이다.대전환경운동연합과 SK이노베이션은 2025년부터 월평공원과 갑천습지보호지역을 중심으로 둥지상자 설치 활동을 이어오고 있다. 현재까지 설치된 둥지상자는 총 80개에 이른다. 단발성 환경 캠페인이 아니라 실제 생물들이 이용할 수 있는 공간을 지속적으로 만들어가고 있는 셈이다.설치 이후에는 모니터링도 함께 진행되고 있다. 지난해 설치한 40개의 둥지상자를 조사한 결과, 다람쥐 이용 흔적이 확인된 곳은 4곳, 종을 정확히 확인하지 못한 미동정 흔적은 3곳이었다. 조류 번식이 확인된 둥지는 총 11곳으로, 곤줄박이 5곳과 박새 4곳 등이 실제 둥지상자를 이용하고 있는 것으로 확인됐다. 전체 둥지상자의 27.5%에서 조류 번식이 이루어진 것이다. 설치 초기 단계라는 점을 고려하면 이는 비교적 높은 이용률로 평가된다.특히 일부 둥지에서는 이미 새끼가 둥지를 떠난 이소 흔적까지 확인되면서, 단순한 이용 수준을 넘어 실제 번식 성공으로 이어지고 있다는 점도 확인됐다. 곤줄박이와 박새 같은 텃새들은 원래 오래된 나무 구멍을 이용해 번식하는 종이다. 하지만 도시에서는 고목 제거와 가지치기 등으로 자연적인 둥지 공간이 크게 줄어든 상태다. 둥지상자는 부족한 나무 구멍을 대신하는 인공 서식처 역할을 한다. 새들은 둥지 안에 이끼와 식물 섬유, 털 등을 이용해 둥지를 만들고 알을 낳는다. 이후 약 2주 동안 알을 품고, 부화한 새끼들은 다시 수주 동안 부모의 먹이 공급을 받으며 성장한다. 이 시기 둥지의 안정성은 번식 성공률과 직결된다.대전환경운동연합은 장기간 모니터링 과정에서 상당수 둥지상자에서 실제 번식이 확인되고 있다고 설명한다. 그만큼 도시 환경에서 번식 공간 부족이 심각하다는 의미이기도 하다. 실제로 둥지상자는 새들의 번식 성공률을 높이는 데 효과적인 방법으로 알려져 있다.이번에 설치된 둥지상자는 폐기 예정이던 나무 팔레트를 재활용해 제작한 것이다. 새 목재를 사용하는 대신 버려지는 자원을 활용해 다양한 형태의 둥지상자를 만들었다. 일정한 규격으로 제작되는 기존 둥지상자와 달리, 재활용 목재 특성에 따라 크기와 형태가 조금씩 달라진 것도 특징이다. 새들의 집을 만드는 것을 넘어, 자원순환과 생태 보전을 함께 고민한 사례로 만들어가고 있다. 인간이 사용하고 버린 자재가 다시 생명의 공간으로 활용되는 선순환 구조를 만든 셈이다.대전환경운동연합은 앞으로도 SK이노베이션과 함께 둥지상자뿐 아니라 수달놀이터, 개구리사다리 등 다양한 생물 서식 공간을 제작하고 설치하며 생태계 복원 활동을 이어갈 계획이다. 대전환경운동연합은 이러한 활동을 약 15년 동안 지속해왔으며, 기업들의 ESG 활동과도 다양하게 연계해왔다.수달놀이터는 수달이 쉬거나 이동할 수 있는 공간을 제공하고, 개구리사다리는 콘크리트 배수로 등에 빠진 양서류가 다시 이동할 수 있도록 돕는 구조물이다. 모두 인간 중심으로 바뀐 도시 환경 속에서 생물들이 살아갈 최소한의 조건을 회복하기 위한 장치들이다.SK이노베이션 관계자는 "도시 생태계 보전은 기업 혼자, 환경단체 혼자 할 수 있는 일이 아니라 지역사회와 함께 연대와 협력을 통해 지속적으로 만들어가야 하는 과제라고 생각한다"며 "작은 둥지상자 하나가 실제 생명의 공간으로 이어지는 모습을 직접 확인하면서 생물다양성 보전의 중요성을 다시 느끼게 됐다"고 말했다.이어 "폐목재를 재활용해 만든 둥지상자에 새들이 실제 번식하는 모습은 자원순환과 생태보전이 연결될 수 있다는 가능성을 보여줬다"며 "앞으로도 지역 환경단체와 함께 시민들이 체감할 수 있는 생태 보전 활동을 이어가겠다"고 설명했다.생물다양성은 거창한 구호만으로 유지되지 않는다. 결국 작은 공간 하나, 나무상자 하나, 물길 하나를 얼마나 남겨두고 연결하느냐가 생태계 회복의 중요한 조건이 된다. 월평공원 나무 위에 걸린 작은 둥지상자들도 마찬가지다. 그 안에서 알이 부화하고, 새끼가 자라 다시 숲으로 날아가는 일이 반복될 때 도시의 생태계는 조금씩 회복된다.