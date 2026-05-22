광주변호사회도 성명 "스타벅스 5·18 조롱, 민주주의에 대한 도전"

큰사진보기 ▲광주지방변호사회관. 2026. 1. 14 ⓒ 김형호 관련사진보기

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큰사진보기 ▲공분에 휩싸인 스타벅스코리아 '5.18 탱크데이 이벤트'. ⓒ 스타벅스코리아 관련사진보기

광주지방변호사회는 22일 이른바 '5·18 탱크데이' 이벤트와 관련해 "기업의 자유는 역사적 상처를 상품화할 자유가 아니다"며 스타벅스코리아를 규탄했다.광주변호사회는 이날 성명을 내고 "이번 이벤트 광고는 단순한 마케팅 실수로 치부할 수 없다"며 "사과문 한 장과 책임자 교체만으로 이 사안을 종결하려 해서는 안 된다"고 밝혔다.회사와 경영진을 향해서는 이번 이벤트 광고의 기획·검토·승인 전 과정을 투명하게 공개하고, 5·18 민주화운동 희생자와 유족, 광주시민에게 석고대죄하라고 촉구했다.또, 재발 방지 대책 수립과 함께 국가폭력 피해자 지원과 민주주의 역사교육을 위한 실질적 사회적 책임 이행 방안을 제시하라고 요구했다.광주변호사회는 "5·18은 특정 지역의 기억이 아니다"며 "5·18 민주화운동을 조롱하는 행위는 광주에 대한 모욕을 넘어 대한민국 민주주의 전체에 대한 도전"이라고 강조했다.아울러 "오늘의 죄악을 묵인하는 것은 내일의 죄악에 용기를 주는 일"이라며 "필요한 경우 민·형사상 책임 추궁, 소비자운동, 입법적 대응을 포함한 모든 합법적 수단을 검토할 것"이라고 밝혔다.