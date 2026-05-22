33개 여성단체 등 "한반도를 평화 터전으로 만들기 위해 행동할 것"

큰사진보기 ▲5.24평화와군축을위한 세계여성의 날 기념 여성선언 기자회견기자회견 참가자들의 모습 ⓒ 전국여성연대 관련사진보기

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전국여성연대, 자주통일평화연대 여성본부, 평화를만드는여성회를 비롯한 33개 여성단체와 여성평화활동가 42명은 21일 오후 1시, 광화문 세종대왕 동상 인근에서 5.24 평화와 군축을 위한 세계여성의 날 기념 여성선언 기자회견을 개최하였다.오는 5월 24일은 1981년 유럽 11개국 여성들이 핵무기와 군비경쟁에 반대하며 정한 '평화와 군축을 위한 세계여성의 날'이다. 이후 1983년 약 100만 명의 여성들이 핵무기와 군비경쟁에 반대하며 평화를 촉구하는 행동을 전개했고, 이날은 여성들이 평화와 군축의 목소리를 이어가는 날로 자리 잡았다.참가자들은 40여 년이 지난 오늘에도 세계 곳곳에서 전쟁과 무력충돌, 핵무기와 군비경쟁, 군사동맹 강화가 계속되고 있다며, 평화와 군축을 요구하는 여성들의 목소리가 더욱 절실하다고 밝혔다. 특히 한반도에서 남북 대화가 중단되고, 한미연합군사훈련과 한미일 군사협력이 강화되는 현실에 깊은 우려를 표했다.이날 기자회견에서는 안김정애 평화를만드는여성회 대표, 한경희 정의기억연대 이사장, 신지연 전국여성농민회총연합 사무총장, 노주현 경기북부평화시민행동 사무국장이 발언에 나섰다.안김정애 평화를만드는여성회 대표는 평화와 군축을 위한 세계여성의 날의 역사적 의미를 되짚으며, 전쟁과 군사주의가 여성의 삶을 어떻게 동원하고 침묵시켜 왔는지 지적하였다. 그는 "한반도 평화공존의 시대를 열기 위해서는 평화 프로세스 전 과정에 여성의 참여가 제도적으로 보장되어야 하며, 생명과 돌봄의 가치가 평화정책의 중심이 되어야 한다"고 강조했다.한경희 정의기억연대 이사장은 일본군성노예제 문제를 통해 전쟁과 군사주의가 여성의 몸과 삶에 가하는 폭력을 지적하였다. 그는 "일본 정부가 여전히 전쟁범죄에 대한 책임을 인정하지 않고 역사왜곡을 반복하고 있다"고 비판하며, "일본의 군사대국화와 한미일 군사협력 확대는 동아시아 평화를 위협하는 흐름"이라고 밝혔다.신지연 전국여성농민회총연합 사무총장은 "전쟁이 먼 나라의 문제가 아니라 한국 여성농민의 일상과 생존에도 직접적인 영향을 미치고 있다"고 말했다. 전쟁과 제재, 봉쇄로 인한 농자재 가격 상승과 식량위기 문제를 언급하며, "팔레스타인과 쿠바 등 전쟁과 제재로 고통받는 전 세계 농민들과 연대해야 한다"고 호소했다.노주현 경기북부평화시민행동 사무국장은 동두천 성병관리소 문제를 통해 군사주의가 여성의 몸과 인권을 어떻게 통제하고 도구화해 왔는지 밝혔다. 그는 "성병관리소 철거가 군사주의 폭력의 역사를 지우는 또 다른 폭력"이라며, "이를 평화와 인권을 위한 기억의 공간으로 보존해야 한다"고 촉구했다.참가자들은 기자회견문을 통해 "평화는 힘의 과시가 아니라 대화와 신뢰, 상호존중과 공존을 통해 만들어진다"고 밝혔다. 또한 "군사적 압박과 동맹 중심 외교가 아니라, 한반도 당사자로서 평화를 주도하는 자주적이고 균형 있는 외교가 필요하다"고 강조했다.이들은 정부를 향해 ▲한미연합군사훈련 중단 ▲한미·한미일 군사협력 강화 중단 ▲미국 중심 군사전략에 편승하는 외교 중단 ▲남북 대화 재개와 평화체제 구축 ▲군비 증강 예산의 시민 안전·돌봄·성평등·복지 예산 전환 ▲평화·안보 정책 결정 과정에 여성과 시민사회 참여 보장을 촉구했다.참가자들은 "한반도를 전쟁의 전초기지가 아니라 평화의 터전으로 만들기 위해 행동할 것"이라며, 여성들이 만들어 온 평화·통일운동의 역사 위에서 군축과 평화의 목소리를 더욱 크게 이어가겠다고 밝혔다.