이개호, "혐오 범죄, 스벅코리아 계약 해지하라"... 미국 본사 항의 서한

큰사진보기 ▲스타벅스 미국 본사 투자자관계(IR) 누리집 화면. ⓒ 스타벅스 누리집 갈무리 관련사진보기

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큰사진보기 ▲22일 낮 스타벅스 광주 문화전당점 앞에서 일제강제동원시민모임 회원들이 불매 시위를 하고 있다. 광주에선 이날 시민들이 9개 매장 앞에서 불매 시위를 열었다. 2026. 5. 22 ⓒ 일제강제동원시민모임 관련사진보기

큰사진보기 ▲21일 광주 서구 광천동 이마트 광주점 앞에서 열린 광주·전남 시민단체의 스타벅스 규탄 기자회견에서 스타벅스 수건이 불에 타고 있다. 2026.5.21 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲이개호 더불어민주당 의원. (자료사진) ⓒ 남소연 관련사진보기

더불어민주당 이개호 의원(전남 담양·함평·영광·장성)은 22일 스타벅스 미국 본사에 정용진 회장이 이끄는 스타벅스코리아와의 계약 해지를 촉구하는 항의 서한을 보내겠다고 밝혔다.이 의원은 또 전남광주통합특별시 후보 측에는 신세계그룹이 추진하는 수조 원 규모의 광주지역 개발 사업을 전면 재검토할 것을 촉구했다.이 의원은 이날 성명을 내고 "스타벅스코리아가 자행한 '5·18 탱크데이' 행사는 광주시민과 전남도민, 대한민국 민주주의를 짓밟는 범죄 행위"라며 "대표 해임은 정용진 회장이 자신의 책임을 가리기 위한 꼬리 자르기"라고 비판했다.이 의원은 스타벅스 본사를 향해서도 "스타벅스는 인권과 다양성이라는 글로벌 기업 가치를 표방하고 있다"며 "그러나 스타벅스코리아가 벌인 이번 이벤트는 고객 신뢰 배반은 물론 본사 입장에서도 기업 가치를 크게 훼손한 만큼 계약 해지가 필요하다"고 주장했다.이 의원은 통화에서 "정용진이 이끄는 회사와 계약 해지를 촉구하는 스타벅스 본사 항의 서한은 현재 번역 작업을 마치는 대로 국제우편으로 발송할 계획"이라며 "5·18을 조롱한 일종의 혐오 범죄를 자행한 데 따른 응분의 책임을 끝까지 묻겠다"고 말했다.이 의원은 현 광주광역시장과 전남광주통합특별시장 후보들에게도 신세계그룹이 광주에서 추진 중인 개발 사업을 재검토해야 한다고 요구했다.그는 "민주주의 성지 광주에서 막대한 이익을 거두면서도 뒤로는 광주 정신을 조롱하는 기업에 광주지역 개발 프로젝트를 맡길 수 없다"며 "정용진 회장 측을 상대로 정신적 보상을 요구하는 공식 공문 발송도 통합시장 후보들이 고민해야 한다"고 했다.이 의원은 "5·18 민주화운동을 폄훼하고 모욕하는 행위는 특별법에 따라 엄단해야 할 범죄"라며 "특별법 위반에 따른 철저한 수사와 처벌, 그리고 손해배상 청구가 빈틈없이 이루어지도록 모든 입법적·정치적 지원을 다하겠다"고 밝혔다.신세계그룹은 광주에서 광천터미널 복합화 사업과 어등산 일대에서 관광단지 조성 사업을 추진 중이다. 광천터미널 복합화 사업은 광주종합버스터미널 일대를 백화점과 터미널, 호텔, 문화시설 등이 결합한 복합공간으로 재편하는 사업으로 총사업비 3조 원 규모다.어등산관광단지 일원에는 신세계프라퍼티가 스타필드를 조성하는 사업을 추진 중이다.신세계그룹은 정용진·정유경 회장 체제로 사실상 계열 분리 수순을 밟고 있다. 오빠인 정용진 회장은 이마트·스타벅스·스타필드 등을, 동생 정유경 회장은 신세계백화점·면세점·센트럴시티 등을 이끄는 구조다.그러나 스타벅스코리아의 '5·18 탱크데이' 이벤트와 정용진 회장의 이른바 '일베식 행보' 논란이 맞물리면서 광주지역 신세계 개발 사업 전반으로 공분이 옮겨 붙고 있다.