"왜 이 버스는 요금 받아요?" 후포 정류장에서 드러난 복지 격차

큰사진보기 ▲울진군 후포면 한마음광장에 위치한 버스 정류장 ⓒ 장석찬 관련사진보기

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"아침에 온정면에서 목욕하고 돌아오는 길이에요. 무료로 버스를 타니깐 온정까지 마음 편히 가서 목욕도 하고, 하루에 차를 이렇게 네 번 타요. 돈 걱정 없이 버스 타고 돌아다니는 게 참 재밌네요."

큰사진보기 ▲정류장에 붙어있는 버스노선표. 울진행, 영덕행 노선이 함께 담겨있다. ⓒ 장석찬 관련사진보기

"농어촌 버스가 무료화되고 승객이 한 2배 정도로 늘었어요. 타고 내리는 시간이 길어지면서 지연되기도 하고, 이런 상황에서도 배차 시간은 그대로 유지되다 보니까 시간이 많이 지체됐죠. 그래서 우리 기사들이 시간을 맞추기 위해서 도로 위에서 엄청나게 힘을 쓰고 있어요."

"후포 같은 경우에는 영덕 버스하고 울진 버스하고 서로 만나는 교차지점이잖아요. 이제 버스를 자주 타시는 동네 분들이야 우리 버스 색깔을 보면 아시죠. 근데 대중교통을 자주 안 타는 사람들은 그게 영덕 버스인지 울진 버스인지 잘 모릅니다. 그러다 보니 영덕 버스에 타고 나서 요금 결제해달라고 기사가 요청하면, '왜 무료인데 돈 달라고 그러냐'는 식으로 오해를 해서 영덕 기사분들과 트러블이 생기는 경우도 있어요."

큰사진보기 ▲후포터미널의 모습. 울진군민들이 이용하는 터미널이다. ⓒ 장석찬 관련사진보기

"영해 방면 노선을 이용하는 주변 지인들이 불편하다는 소리를 해요. 후포 사람 중에서도 영해 쪽으로 직장을 다니거나, 장이 열리면 시장 가고, 또 아플 때 병원을 영해, 영덕으로 다니는 사람들도 있거든요. 그런데 거기로 다니면 요금을 지불해야 하니까 그런 불편이 있죠. 영해 사는 친구랑 같이 돌아가더라도, 그 친구는 무임 카드 찍으면 끝나는데, 난 후포에 살아서 울진 군민이다 보니 요금을 내야 하니까요."

"청송이나 울진 경계에서 이용하시는 분들께서 '청송이나 울진은 무료화인데, 왜 영덕은 무료화를 못 하느냐?'는 식의 민원을 많이 받았습니다. 그래서 처음에는 다른 지자체와 돈을 합쳐서 '지자체 연계 사업으로 풀어볼까?' 고민하기도 했죠."

"경북 도청 정책에 맞춰 70세 이상 어르신들 무료 버스 사업을 시행하면서, 사실 우리 군은 재원 상태가 좋지 않았기 때문에 어르신 분들만 사업을 시작하려고 했습니다. 그런데 내부에서 아동과 청소년들에게도 혜택을 확대해줬으면 좋겠다는 주민분들의 의견이 있어서 사업 범위를 확대했습니다. 궁극적으로 저희 목표도 울진이나 청송처럼 전면 무료화입니다. 향후 4년 이내에는 전면 무료화로 갈 수 있도록 자료를 검토하고 있습니다."

큰사진보기 ▲터미널에서 버스를 기다리는 어르신 ⓒ 장석찬 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 개인 저널리즘 블로그에도 실립니다.

경북 울진군 후포면 후포항 앞 한마음광장 정류장. 장날이면 보행기와 시장 보따리를 든 어르신들이 하나둘 이곳으로 모여든다. 울진군 버스와 영덕군 버스가 함께 서는 이 정류장은 지금 경북 동해안 농어촌 교통 복지의 현실을 가장 선명하게 보여주는 공간이 됐다.같은 생활권 안에서 누구는 무료로 버스를 타고, 누구는 요금을 내야 하는 상황이 매일 반복되고 있기 때문이다. 주민들은 다가오는 2026년 지방선거가 이런 지역 간 교통 복지 격차를 줄이는 중요한 분기점이 되어야 한다고 말한다.버스가 정류장에 멈춰 서고 문이 열린다. 울진군 농어촌버스 안에는 이미 요금함과 교통카드 단말기가 사라진 상태다. 어르신들은 기사에게 "안녕하세요"라고 인사를 건네며 자연스럽게 자리에 앉는다. 버스가 출발하자 차 안은 금세 사랑방처럼 변한다. 기사들은 안부를 묻고, 어르신들은 간식을 건네며 목적지까지 이야기를 이어간다.평해터미널에서 만난 한 어르신은 무료화 이후 달라진 일상을 웃으며 설명했다.울진군은 지난해 3월부터 농어촌버스 전면 무료화를 시행했다. 주민들은 버스 요금 부담 없이 읍내와 병원, 시장을 오가게 됐다. 특히 고령층이 많은 농어촌 지역에서는 무료 버스가 단순한 교통수단을 넘어 일상의 이동권 자체를 바꾸고 있다는 평가가 나온다.하지만 정류장 하나를 사이에 두고 또 다른 풍경도 함께 펼쳐진다. 울진 농어촌버스는 누구나 무료지만, 영덕 농어촌버스는 관내에 주소를 둔 65세 이상과 18세 이하를 제외하곤 요금을 받는다. 생활권은 사실상 하나로 연결돼 있는데 행정구역 경계선 때문에 복지 체계가 달라지는 것이다.후포면에서 버스를 운행하는 한 기사는 무료화 이후 현장에서 벌어진 변화를 이렇게 설명했다.특히 후포처럼 울진과 영덕 버스가 교차하는 지역에서는 예상치 못한 혼선도 반복된다.실제로 후포 주민들 가운데는 영덕 영해면으로 출퇴근하거나 병원과 시장을 이용하는 경우가 많다. 같은 생활권 안에서 누구는 무료이고 누구는 요금을 내야 하는 현실은 주민들에게 단순한 불편이 아니라 생활 속 '복지 격차'로 다가오고 있었다.후포 방면 버스를 기다리던 한 주민도 이런 현실을 털어놨다.영덕군 역시 이런 현실을 잘 알고 있다. 울진군과 청송군이 이미 무료 버스를 시행하면서 영덕군청에는 "왜 영덕만 안 되느냐"는 민원이 이어졌다. 실제로 청송군은 2023년부터 군민과 관광객 모두에게 농어촌버스를 무료로 운영하고 있다. 울진군도 동해선 철도 개통과 관광 활성화를 고려해 전면 무료화를 결정했다. 양옆 지자체가 빠르게 교통 복지를 확대하자 영덕군 역시 압박을 받을 수밖에 없었다.영덕군청 관계자는 당시 상황을 이렇게 설명했다.영덕군은 지난해 7월부터 만 65세 이상 어르신과 18세 이하 청소년을 대상으로 부분 무료화를 시작했다. 당초에는 어르신만 지원하려 했지만 주민 요구를 반영해 청소년까지 범위를 넓혔다. 군 내부에서도 최종 목표는 울진·청송과 같은 전면 무료화라는 공감대가 형성돼 있다.영덕군청 관계자는 현재의 고민도 숨기지 않았다.결국 가장 큰 문제는 예산이다. 울진군은 한울원자력발전소 지원금 등으로 상대적으로 안정적인 재정 구조를 갖고 있다. 2026년 기준 울진군 예산 규모는 7300억 원 수준까지 확대됐다. 반면 영덕군은 약 6100억 원 규모에 머물러 있다. 여기에 영덕군은 대형 산불 복구와 재해 대응, 주민 안전 사업 등에 우선적으로 재정을 투입해야 하는 상황이다.하지만 주민들은 이제 단순한 재정 논리를 넘어 생활권 중심 정책 논의가 필요하다고 말한다. 후포와 영해처럼 행정 경계보다 실제 생활 연결이 더 강한 지역에서는 버스 요금 차이가 곧 복지 체감 차이로 이어지기 때문이다.이 때문에 지역 주민들과 현장 관계자들은 다가오는 2026년 지방선거가 단순한 정치 이벤트가 아니라 지역 간 복지 격차를 줄이는 계기가 되어야 한다고 강조한다. 특히 지방선거 과정에서 효과가 검증된 교통 복지 정책은 특정 지자체 안에만 머물 것이 아니라 인접 지역과 적극적으로 공유·확산해야 한다는 목소리도 커지고 있다. 재정 여건이 좋은 지역에서 먼저 성공한 정책 모델을 다른 지자체가 참고하고 단계적으로 확대해나가는 방식이 필요하다는 것이다.동시에 지방 재정만으로 농어촌 교통 복지를 해결하기 어렵다는 현실론도 나온다. 인구 감소와 지방 소멸 위기를 겪는 농어촌 지역일수록 자체 세수 기반이 약하기 때문이다. 결국 국가 균형발전 차원에서 중앙정부와 광역지자체가 농어촌 교통 복지 예산을 보다 적극적으로 지원해야 한다는 요구도 커지고 있다. 실제 현장에서는 "어느 지역에 사느냐에 따라 이동권 수준이 달라져서는 안 된다"는 인식이 점점 확산되는 분위기다.영덕군도 현재 무료 교통카드 이용 데이터를 축적하며 향후 전면 무료화에 필요한 재정 규모를 분석하고 있다. 차기 군수 공약과 연계한 확대 방안도 검토 중이다. 주민들은 이번 지방선거에서 단순한 개발 공약보다 생활권 기반 교통 복지와 지역 간 격차 해소 방안을 더 구체적으로 제시해야 한다고 요구하고 있다.후포면 정류장에서 버스를 기다리는 주민들에게 울진과 영덕은 이미 하나의 생활권이다. 병원을 가고 장을 보고 출퇴근을 하는 일상은 행정구역을 넘어 이어진다. 주민들이 체감하는 교통 복지 역시 경계선에 따라 달라져서는 안 된다는 목소리가 커지는 이유다. 2026년 지방선거는 결국 이 오래된 경계의 온도 차를 얼마나 줄일 수 있을지를 묻는 선거가 될 가능성이 커지고 있다.좋은 공약은 나누고, 부족한 예산을 채워서 지역 간 차이를 없애는 지자체 선거가 되길 바란다.