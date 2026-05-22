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사회

광주전라

26.05.22 12:09최종 업데이트 26.05.22 12:10

광주서 스타벅스 불매 1인 시위 돌입... "오월어머니도, 정용진 사퇴"

매장 9곳서 1인 시위... "커피가 뭐라고 5·18 조롱하나, 시민들 힘 보여주자"

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스타벅스 광주 방림DT점 앞에서 오월어머니회 회원들이 불매 시위를 하고 있다. 2026. 5. 22
스타벅스 광주 방림DT점 앞에서 오월어머니회 회원들이 불매 시위를 하고 있다. 2026. 5. 22 ⓒ 독자제공

광주 시민사회가 정용진 신세계그룹 회장 사퇴를 촉구하는 기자회견에 이어 스타벅스 불매 1인 시위에 나선다.

22일 광주 시민사회 쪽 취재를 종합하면, 이날 점심시간을 이용해 시민사회를 중심으로 스타벅스 불매 1인 시위가 광주 9곳에서 동시에 시작된다.

매장 앞에서 낮 12시부터 1시간 동안 1인 피켓 시위 형태로 진행된다.

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지역별로는 동구 충장서림점·문화전당점, 서구 신세계광주신관(지하1층), 남구 방림DT점, 북구 오치점·연제DT점·각화DT점·첨단신용점, 광산구 신창점 등 모두 9개 매장 앞이다.

첫 날은 불매운동 1인 시위는 오월어머니집, 전교조 광주지부, 일제강제동원시민모임, 광주전남추모연대, 민주노총 광주본부 등 시민사회 중심으로 진행된다.

5·18 희생자, 부상자, 구속자 등 어머니들의 모임인 오월어머니회는 이날 방림DT점에서 1시간 피켓 시위를 한다.

김형미 오월어머니회 관장은 "커피가 뭐라고 감히 5·18을 조롱하느냐"며 "대기업이면, 대기업 회장이면 사회적 책임이란 게 있지 않느냐. 정용진 사퇴까지 시민들과 함께 불매 운동을 이어가겠다"고 말했다.

스타벅스 광주 문화전당점 앞에서 일제강제동원시민모임 회원들이 불매 시위를 하고 있다. 2026. 5. 22
스타벅스 광주 문화전당점 앞에서 일제강제동원시민모임 회원들이 불매 시위를 하고 있다. 2026. 5. 22 ⓒ 일제강제동원시민모임

이국언 일제강제동원시민모임 이사장은 "어제는 광주 고교생들이 성명을 내고 스타벅스를 규탄했다. 한 사람의 어른으로서 부끄러웠다"며 "냄비처럼 잠깐 끓다 흐지부지 되어서는 안 된다. 광주전남 시민들의 힘을 보여주자"고 말했다.

앞서 광주전남추모연대를 비롯한 140여 시민사회단체는 지난 21일 이마트 광주점 앞에서 5·18 탱크데이 이벤트를 규탄하며 정 회장 사퇴를 촉구하는 기자회견을 열었다.

시민단체들은 정용진 회장이 사퇴를 거부하고 변명으로 일관할 경우, 신세계가 광주에서 추진 중인 수조 원 대 개발사업에 대해서도 보이콧하겠다는 입장을 밝혔다.

한편 시민사회는 불매 운동 지속 가능성 담보를 위해 시민들을 대상으로 1인 시위 참가자도 모집한다. 피켓 자체 제작이 어려운 시민에게는 피켓 등 시위 도구를 제공한다.

문의 광주전남추모연대 김순 집행위원장(062-232-5809 )

[관련기사]
"정용진 사퇴 거부 시, 신세계 광주 개발사업 보이콧" https://omn.kr/2iaxc
광주 고교생들, 스타벅스 사태에 "5·18 비하 마케팅 안돼" https://omn.kr/2ian1

공분에 휩싸인 스타벅스코리아 '5.18 탱크데이 이벤트'.
공분에 휩싸인 스타벅스코리아 '5.18 탱크데이 이벤트'. ⓒ 스타벅스코리아

21일 광주 서구 광천동 이마트 광주점 앞에서 광주·전남 시민단체 관계자들이 5·18 '탱크데이' 행사로 물의를 빚은 스타벅스 코리아를 규탄하고 있다. 2026.5.21
21일 광주 서구 광천동 이마트 광주점 앞에서 광주·전남 시민단체 관계자들이 5·18 '탱크데이' 행사로 물의를 빚은 스타벅스 코리아를 규탄하고 있다. 2026.5.21 ⓒ 연합뉴스







#스타벅스#오월어머니#정용진#신세계#스벅불매

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