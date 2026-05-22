후보자들의 인사 "감사합니다", "고맙습니다" 어떤 표현이 더 좋을까

'대전작가회의 르포작가단'은 지역의 현실과 중요한 현안을 알기 쉽게 취재하고, 또 새로운 지역 스토리 발굴 등을 통해 지역 현실과 이슈를 전달하고자 합니다.

"… 항상 낮은 자세로 지역 발전을 위해 뛰겠습니다. 소중한 한 표를 부탁합니다. 감사합니다."

" … 여러분의 깊은 사랑에 머리숙여 감사드립니다."

" … 압승할 수 있도록 적극 응원 부탁드립니다. 감사합니다."

" … 시민의 현명한 선택을 기다리겠습니다. 고맙습니다."

"그래도 안면이 있는 사람이 초대를 했는데 그냥 단톡방에서 나가기가 좀 그렇잖여."

"무음으로 해놨어도 수시로 메신저가 들어왔다는 표시가 뜨니까 신경이 쓰이기도 하고."

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"감사하다(感謝--)는 '고맙게 여기다'라는 뜻의 동사 쓰임과 '고마운 마음이 있다'는 뜻의 형용사 쓰임을 모두 가지고 있는 반면, '고맙다'는 남의 호의나 도움에 대하여 마음이 흐뭇하고 즐겁다는 뜻의 형용사 쓰임만 있습니다. 우리가 흔히 인사말로 쓰는 것은 형용사 쓰임인데, 이 경우 '감사하다'와 '고맙다'는 거의 같은 뜻으로 쓰입니다. '감사하다'의 '감사'는 한자어이고, '고맙다'는 고유어라는 차이가 있습니다."

"국립국어원에서는 한자어가 포함된 '감사합니다' 보다는 고유어 표현인 '고맙습니다'를 사용하실 것을 권장합니다." (국립국어원의 카카오톡 채널 '우리말 365'을 통해 전달받은 답변)

큰사진보기 ▲'감사합니다'와 '고맙습니다'국립국어원에서는 '고맙습니다' 사용을 권장합니다. ⓒ 정덕재 관련사진보기

"○○동에 예산 폭탄을 투하하겠습니다!"

"대한민국의 마지막 보루, ○○을 사수해 주십시오!"

6.3 지방선거의 공식적인 막이 올랐다. 공식 선거 운동을 시작하는 21일 오전부터 문자 메시지와 SNS 인사말이 쏟아지고 있다. 한마디로 봇물이 터진 격이다. 단체로 공유가 이뤄지는 메신저 방에서는 홍보하는 내용이 쉴 새 없이 올라온다. 응원 댓글과 이모티콘도 이어진다. 문자 공해가 심하다며 탈퇴하는 사람도 있지만, 선거 끝날 때까지는 참겠다는 사람도 적지 않다.선거를 그냥 선거라고 하지 않고 선거전이라고 부른다. 총만 들지 않았을 뿐 말과 구호의 전쟁이 벌어진다. 선거에서는 말로 유권자의 표심을 잡는 과정이 다양한 방식으로 이루어진다. 먼저 후보와 정당은 프레임을 설정하는 데 주력한다. 예를 들어, 똑같은 상황을 한쪽은 '안정'이라 부르고, 다른 쪽은 '정체'라고 부르며 선거분위기를 유리하게 끌어오려 노력한다. 상대의 약점을 날카롭게 파고드는 말은 치명적인 타격을 주는 유효타가 된다. 이 과정에서 정도를 넘는 비방과 흑색선전이 등장하기도 한다.선거에서는 말 한마디로 수개월 동안 쌓아온 지지율이 허물어지기도 한다, 토론회나 유세 도중 튀어나온 부적절한 말 한마디는 상대편으로부터 공격의 빌미로 작용한다. 때로는 유권자의 뇌리에 박힌 강렬한 슬로건 하나가 선거판 전체를 뒤흔드는 강력한 승리 요인이 되기도 한다. 공식 선거운동 이틀 째인 22일, 여전히 후보들의 문자는 휴대폰 알림을 반복적으로 뜨게 한다.후보를 소개하거나 공약을 알리는 휴대폰 문자의 마지막 문장은 대개 '감사합니다' 혹은 ' 고맙습니다'로 매듭을 짓는다. 문득 감사합니다와 고맙습니다, 두 말 중에서 어떤 표현이 더 적절한지 궁금해 국립국어원에 질의를 했더니 다음과 같은 답변이 돌아왔다.이어서 권장하는 표현에 대한 설명을 보내왔다.'감사합니다'와 '고맙습니다'의 의미 차이는 크지 않지만, 우리말을 쓰는 습관은 필요하다. 사소한 습관이 일상의 언어를 바꿀 수 있다. 아울러 선거 때마다 등장하는 군대식 용어도 덜 쓰이길 바란다, 군대 용어는 '내 편은 뭉치게 하고, 상대인 적은 무너뜨려야 한다'는 이분법적 결집력이 강한 언어이다. 유권자들에게 현재 상황의 긴박함을 직관적으로 전달하고, 지지자들을 결집시키는 데 효과적이라서 군대용어가 선거판에 자주 등장한다. 유권자의 심리를 자극하는 계획적인 측면이 있기는 하다.하지만 '박살내자', '궤멸시키자'와 같은 파괴적인 표현 대신 민주적인 절차와 변화를 뜻하는 '교체합시다', '바로잡읍시다' 등으로 대체하면 어떨까. 오히려 유권자에게 안정감을 줄 수도 있다.이런 표현들도 전쟁을 연상시키는 문장들이다. 은연중에 쓰이는 표현들이 반복되면 감각적으로 무뎌질 수 있다. '척결하자'는 표현도 마찬가지다. 척결은 '살점을 발라내고 뼈를 깎아낸다'는 무시무시한 말이다. 당나라의 문장가 한유의 <진학해>라는 글에 '파라척결(爬羅剔抉)'이라는 사자성어가 등장한다. '그물로 잡고 손톱으로 긁어내듯(파라), 살을 발라내고 도려내듯(척결) 구석구석 샅샅이 뒤져서 숨은 인재를 찾아내어 등용한다'는 긍정적인 뜻으로 쓰였다고 한다. 시간이 지나면서 인재를 '들춰내다'라는 의미가 부정적인 비리나 범죄를 '샅샅이 파헤쳐서 뿌리 뽑다'라는 의미로 바뀌었고, 지금의 살벌한 뜻으로 굳어지게 된 것이다. 척결 대신 '청산', '해결', '바로잡음'으로 순화하는 것이 좋을 듯싶다.거칠고 자극적인 말은 순간의 이목을 끌 순 있지만, 결국 정치 혐오를 낳을 가능성이 높다. 전쟁이라 부르는 선거전에서 이와 같은 제안과 표현들이 얼마나 받아들여질지 알기 어렵지만, 순화된 언어 표현이 갈등과 반목을 줄이는 효과가 있는 건 분명하다. 대상을 어떻게 부르느냐에 따라 인간의 인식과 사고가 바뀐다는 언어학의 이론을 떠올려 본다.*대전작가회의 르포작가 정덕재