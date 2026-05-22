전쟁은 끝내고 싶고 성과는 얻고 싶고... 제 욕심에 발목 잡힌 트럼프

큰사진보기 ▲도널드 트럼프 미국 대통령이 21일(현지 시간) 미국 워싱턴 DC 백악관 집무실에서 연설을 하고 있다. ⓒ AP/연합뉴스 관련사진보기

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미국-이란 간 종전 협상이 정체 상태인 가운데 21일(현지 시각) 이란 국영 매체인 ISNA는 이란 외무부가 중재국인 파키스탄으로부터 받은 이란의 종전 조건에 대한 미국의 답장을 검토하고 있다고 밝혔다. 또한 이와 관련해 종전 협상을 중재하고 있는 파키스탄의 아심 무니르 군 총사령관이 이날 테헤란을 방문할 예정이라고 보도했다.한편 마코 루비오 미 국무장관은 21일 기자들에게 "좋은 신호들이 있다"라면서도 "너무 낙관적이고 싶지는 않다. 향후 며칠 동안 무슨 일이 있을지 두고 보자"라며 말을 아꼈다.종전 조건에 대해 미국과 이란의 주장이 여전히 팽팽히 맞서고 있지만 이란 외무부의 움직임, 파키스탄군 총사령관의 이란 방문, 미 국무장관의 낙관적 발언 등으로 종전 협상 재개에 대한 기대가 높아지고 있다.트럼프 대통령도 종전 협상에 대한 기대를 계속 드러내고 있다. 그러나 다른 한편 이란이 20년 이상 우라늄 농축 중단과 호르무즈 해협 개방 등 미국의 조건을 받아들이지 않으면 이란 공격을 재개할 수 있다며 압박하고 있다.트럼프 대통령은 20일 앤드루스 합동기지에서 기자들에게 미국과 이란이 "합의 도달과 전쟁 재개"의 경계에 있다면서 이란으로부터 미국이 원하는 "올바른 답변(right answer)"을 받지 못하면 상황이 악화할 수 있다고 말했다. 민주주의수호재단(FDD) 상임자문인 리차드 골드버그가 <뉴욕포스트>에 미국의 이란 항구 봉쇄와 군사 작전 지속을 주장하며 "이란을 뭉개버릴 세 가지 행동"이라는 제목으로 쓴 기사를 트럼프 대통령이 21일 자신의 사회관계망에 올리기도 했다.트럼프 대통령은 애타게 종전을 원하면서도 계속 군사적 선택지가 여전히 유효하다며 이란을 압박하고 있다. 이에 따라 전쟁 재개 가능성에 대한 우려도 사라지지 않고 있다. 그러나 지난 며칠 동안 트럼프 대통령이 보인 몇 가지 행동은 그가 이란 공격 재개를 고려 대상에서 거의 제외하고 있음을 보여준다.트럼프 대통령이 보인 첫 번째 행동은 네타냐후 이스라엘 총리와의 언쟁이다. 미국 언론들은 19일 트럼프 대통령과 네타냐후 총리가 전화 통화를 하면서 언쟁을 벌였다고 보도했다. CNN은 한 관리의 말을 인용해 두 정상이 이란 전쟁에 대해 이견을 보이면서 팽팽히 대립했다고 보도했다. 공격 재개가 아닌 종전 협상을 원하는 트럼프 대통령과 공격 재개를 원하는 네타냐후 총리 사이의 의견이 충돌한 것이다.두 사람이 언쟁을 한 이유는 트럼프 대통령이 17일 통화에서는 네타냐후 총리에게 이란에 대한 공격을 재개할 것이라고 설명했다가 24시간 후에 생각을 바꿔 공격을 보류했기 때문인 것으로 보인다.트럼프 대통령은 18일 사회관계망을 통해 이란 공격 계획을 보류한다고 발표했다. 하루 만에 생각을 바꾸고 그 결과 이란 전쟁을 함께 결정한 강력한 '동지'인 네타냐후 총리와 언쟁까지 벌인 건 트럼프 대통령이 얼마나 애타게 종전을 원하고 있는지를 보여준다.이란 공격 보류를 결정한 하루 뒤인 19일 트럼프 대통령은 백악관에서 기자들에게 "공격 결정이 임박해 있었지만 이란에 며칠의 시간을 더 주기로 했다"라고 결정을 바꾼 이유를 설명했다. 그러면서 "아마 금요일, 토요일, 일요일 아니면 다음 주 초반, 어쨌든 제한된 시간 내"라며 이란이 협상에 응하고 미국의 조건을 받아들일 새로운 시간을 설정했다. 이렇게 모호하게 시간을 설정한 것과 관련해 CNN은 관리들의 말을 인용해 트럼프 대통령이 전쟁 재개를 망설이고 오히려 종전 합의를 더 원하고 있다고 보도했다.트럼프 대통령이 공격 재개를 원하지 않고 종전 합의를 원하고 있음을 보여준 또다른 행동은 이란 공격 재개 보류 결정의 이유로 중동 국가들의 요청을 언급한 것이다. 18일 사회관계망을 통해 공격 보류를 언급하면서 트럼프 대통령은 제일 먼저 타밈 빈 하마드 알사니 카타르 군주, 모하메드 빈 살만 알 사우드 사우디아라비아 왕세자, 모하메드 빈 자예드 알 나흐얀 아랍에미리트 대통령의 이름을 일일이 언급하며 그들의 요청이 있었다고 했다.트럼프 대통령은 같은 날 기자들에게도 카타르, 사우디아라비아, 아랍에미리트를 직접 언급하며 이들 국가의 요청이 있었다고 재차 강조했다. 그러면서 중동 국가들이 이란과의 합의에 만족하면 미국도 만족한다고 말하기도 했다. 또한 이름을 언급하지 않으면서 다른 국가들도 공격 재개 보류를 요청했다고 말했다. 24시간 만에 결정을 뒤집은 것에 대한 명분을 찾기 위해 다른 국가들의 요청을 언급한 것이다. 이 또한 트럼프 대통령이 핑곗거리를 찾아서라도 공격 재개를 원치 않는다는 점을 말해준다.여러 부담 때문에 트럼프 대통령이 공격 재개를 원치 않고 있지만 그렇다고 이란과의 종전 협상이 잘 되리란 보장은 없다. 여전히 양국의 주장이 첨예하게 대립하고 있기 때문이다. 특히 이란의 우라늄 농축 중단 기간에 대한 의견 차에 더해 이란의 농축 우라늄 해외 반출에 대해서도 양국이 팽팽하게 대립하고 있다.트럼프 대통령은 21일 백악관 행사에서 기자들에게 이란의 고농축 우라늄을 미국으로 가져올 뜻을 밝혔다. 그는 "우리는 필요하지 않지만 가져올 것이다. 아마 가져온 후 없애게 될 것이지만 우린 이란이 갖고 있게 하진 않을 것"이라고 말했다.그러나 이란은 자국의 권리를 주장하며 약 440kg에 달하는 농축 우라늄의 해외 반출 요구를 단호히 거절했다. 이와 관련해 로이터 통신은 모즈타바 하메네이 최고지도자가 농축 우라늄의 해외 반출을 불허했다고 보도했고, <알자지라> 또한 이란 고위 관리들의 말을 인용해 이란이 농축 우라늄을 "희석"할 것이라고 전했다.전문가들은 이란이 농축 우라늄의 해외 반출에 동의하더라도 목적지가 미국이 되는 것은 수용할 수 없을 것으로 보고 있다. 그것은 이란이 전쟁에서 미국에 패배했다는 의미가 되기 때문이다.2015년 이란 핵합의(JCPOA) 후처럼 러시아로 반출하는 것에는 협상의 여지가 있을 수 있다. 당시 이란은 합의에 따라 3.67% 농축 우라늄 300kg만 남기고 약 1만 1000kg은 러시아로 반출했다. 푸틴 러시아 대통령은 5월 10일 모스크바에서 한 기자회견에서 2015년 사례를 언급하며 이란의 농축 우라늄을 자국에 보관할 수 있다고 말했다. 그러나 트럼프 대통령은 푸틴 대통령의 이런 제안을 한마디로 거절했다.트럼프 대통령이 이란 우라늄 농축 기간을 최소 20년으로 요구하고 농축 우라늄의 미국 반출까지 주장하는 이유는 이란의 핵무기 보유 저지를 명분으로 내세운 전쟁에서 성과를 내야 하기 때문이다. 특히 이란 핵합의를 이끌었던 오바마 전 대통령보다 나은 합의를 이끌어 내 전쟁의 명분을 충족하는 건 물론이고 자신의 업적으로 삼으려는 계산까지 깔려 있다.4월 20일 트럼프 대통령은 사회관계망을 통해 자신이 추진 중인 이란과의 핵 합의가 오마바 대통령 당시 체결된 이란 핵 합의보다 "훨씬 나을 것"이고 장담했다. 이란 전쟁의 성과를 통해 정적이었던 오바마 전 대통령을 뛰어넘고 싶은 욕심을 노골적으로 드러낸 것이다.그러나 이런 트럼프 대통령의 욕심이 종전 협상을 어렵게 만들면서 결국 자신의 발목을 잡고 있다. 거의 일방적으로 이란 공격을 결정했던 것처럼 종전 합의도 사실상 트럼프 대통령의 결단에 달려 있다. 그런데 트럼프 대통령은 종전을 원하면서도 자기 욕심에 스스로 발목이 잡힌 상황을 애써 외면하고 있다.그러나 분명한 점은 시간은 절대 트럼프 대통령 편이 아니라는 점이다. 이란은 절대 만만한 상대가 아니며 시간이 갈수록 트럼프 대통령은 국내·외 정치에서 얻을 것보다 잃을 것이 많은 상황이다.