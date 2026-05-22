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정치

26.05.22 11:06최종 업데이트 26.05.22 11:06

이 대통령 국정지지율 64%... 역대 대통령 취임 1년 평가 중 2번째

[한국갤럽] 영남·고령층 다시 상승, 20대 외 대다수 과반 긍정평가... 민주 45%-국힘 22%

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이재명 대통령이 21일 서울 종로구 돈의동 쪽방촌을 찾아 시민들을 만나고 여름철 집중호우 및 폭염 대비 현황을 점검했다. 2026.5.21
이재명 대통령이 21일 서울 종로구 돈의동 쪽방촌을 찾아 시민들을 만나고 여름철 집중호우 및 폭염 대비 현황을 점검했다. 2026.5.21 ⓒ 청와대 제공

이재명 대통령의 국정수행 긍정평가가 22일 발표된 한국갤럽 5월 3주차 조사에서 64%로 나타났다. 전주 조사 대비 3%p 오른 결과다. 국정수행을 잘못하고 있다는 부정평가는 전주 조사 대비 변화 없는 28%로 집계됐다. 8%는 모름/무응답 등으로 의견을 유보했다.

한국갤럽은 지난 19~21일 전국 만 18세 이상 1002명(총통화 8319명, 응답률 12.0%)에게 휴대전화 가상번호를 활용한 전화조사원 인터뷰 방식으로 이 대통령 국정수행 긍·부정평가 등을 물었다(2점 척도, 재질문 1회).

특히 이번 조사에서 집계된 이 대통령의 직무긍정률은 1987년 민주화 이후 전임 대통령들의 취임 1년 무렵 실시한 한국갤럽 조사결과와 비교하면, 문재인 전 대통령(78%, 2018.5.8~10)에 이어 두 번째로 높은 직무긍정률이다.

다시 50%대 회복한 TK, 9%p 오른 70대 이상

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18·19세 포함 20대(3%p↓, 52%→49%, 부정평가 35%)를 제외한 대다수 지역·연령별 응답층 과반이 이 대통령의 국정수행을 긍정평가 했다.

지역별로는 대구/경북(7%p↑, 46%→53%, 부정평가 36%)과 부산/울산/경남(6%p↑, 53%→59%, 부정평가 29%)의 긍정평가가 전주 조사 대비 6~7%p 오르면서 50%대로 집계된 점이 눈에 띈다.

서울(5%p↑, 58%→63%, 부정평가 31%)과 인천/경기(3%p↓, 65%→62%, 부정평가 30%), 대전/세종/충청(-, 65%→65%, 부정평가 25%)에서는 60%대 직무긍정률이 나타났다. 광주/전라(7%p↑, 82%→89%, 부정평가 7%)의 긍정평가는 80%대였다.

연령별로는 60대(6%p↑, 58%→64%, 부정평가 31%)와 70대 이상(9%p↑, 50%→59%, 부정평가 28%)의 직무긍정률 상승폭이 다른 연령대보다 컸다. 30대(1%p↑, 53%→54%, 부정평가 37%)의 긍정평가는 50%대, 40대(4%p↓, 77%→73%, 부정평가 21%)와 50대(4%p↑, 75%→79%, 부정평가 18%)의 긍정평가는 70%대를 유지했다.

지지정당별로는 모든 응답층의 긍정평가가 상승했다. 더불어민주당 지지층(n=467)의 긍정평가는 전주 조사 대비 1%p 오른 95%(부정평가 4%)로 집계됐다. 국민의힘 지지층(n=218)의 긍정평가도 전주 조사 대비 1%p 상승해 20%(부정평가 69%)로 조사됐다. 무당층(n=245)의 긍정평가는 전주 조사 대비 2%p 오른 45%(부정평가 35%)로 나타났다.

이념성향별로는 보수층(n=253)의 긍정평가가 전주 조사 대비 2%p 오른 41%(부정평가 52%)로 집계됐다. 중도층(n=362)의 긍정평가는 전주 조사 대비 1%p 내린 64%(부정평가 28%), 진보층(n=265)의 긍정평가는 전주 조사 대비 변화 없는 91%(부정평가 7%)였다.

긍·부정평가 사유를 살펴보면 전주 조사 대비 도덕성 관련 지적이 줄었다. 부정평가 사유에서 '전반적으로 잘못한다'(5%), '공소 취소 특검법 발의'(2%) 언급 비중이 전주 조사 대비 3%p 감소했다.

민주당이 추진하고 있는 윤석열 정권 조작 수사·기소 특검에 대한 정치적 공방에 따른 영향이 줄어든 탓으로 보인다. 대신 '과도한 복지/민생지원금'(13%)'과 '외교'(9%)를 부정평가 사유로 언급한 비중이 전주 조사 대비 3%p 늘었다.

긍정평가 사유는 전주 조사 때와 비슷했다. '경제/민생'(24%)과 '외교'(12%), '직무능력/유능함'(7%), '서민 정책/복지'(6%) 등이 긍정평가 사유로 꼽혔다.

"6.3 지방선거 여당 승리해야" 46% vs. "야당 승리해야" 33%

더불어민주당 정청래 총괄상임선거대책위원장이 22일 민주당 이장섭 충북 청주시장 후보 선거사무소에서 열린 현장 중앙선대위 회의에 참석해 발언하고 있다.
더불어민주당 정청래 총괄상임선거대책위원장이 22일 민주당 이장섭 충북 청주시장 후보 선거사무소에서 열린 현장 중앙선대위 회의에 참석해 발언하고 있다. ⓒ 연합뉴스

한국갤럽이 현재 지지하는 정당을 물은 결과(당명 로테이션, 재질문 1회), 민주당 45%-국민의힘 22%-개혁신당 3%-조국혁신당 2%-진보당 1% 등의 순으로 나타났다. 무당층은 26%다. 민주당은 전주 조사 대비 변화 없고 국민의힘 지지도는 전주 조사 대비 1%p 감소했다.

지역별로 보면 민주당은 서울(민주 44%-국힘 22%)과 인천/경기(민주 49%-국힘 20%), 광주/전라(민주 74%-국힘 2%)에서 오차범위 밖으로 국민의힘을 앞섰다. 대전/세종/충청(민주 38%-국힘 27%)과 대구/경북(민주 30%-국힘 34%), 부산/울산/경남(민주 35%-국힘 27%)에서는 양당 지지도가 오차범위 내 격차였다.

이념성향별로는 보수층의 52%가 국민의힘을, 진보층의 80%가 민주당을 지지했다. 중도층에서는 민주당 43%, 국민의힘 15%, 무당층 34%로 조사됐다.

6.3 지방선거에서 여당 후보 다수 당선을 바라는 여당 승리론은 전주 조사 대비 2%p 오른 46%로 집계됐다. 야당 후보 다수 당선을 바라는 야당 승리론은 전주 조사 대비 변화 없는 33%였다. 모름/응답거절로 의견을 유보한 응답은 21%로 조사됐다.

한편 이번 조사의 오차범위는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p다. 자세한 조사개요와 결과는 한국갤럽 및 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.

장동혁 국민의힘 상임선거대책위원장이 22일 서울 여의도 중앙당사에서 열린 중앙선거대책위원회의에서 발언하고 있다.
장동혁 국민의힘 상임선거대책위원장이 22일 서울 여의도 중앙당사에서 열린 중앙선거대책위원회의에서 발언하고 있다. ⓒ 남소연



#이재명대통령#한국갤럽#국정지지율#지방선거#정당지지도

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이경태 (sneercool) 내방

2007년 입사. 사회부·현안이슈팀·기획취재팀·기동팀·정치부를 거쳤습니다.

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