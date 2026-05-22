이 대통령 국정지지율 64%... 역대 대통령 취임 1년 평가 중 2번째

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 21일 서울 종로구 돈의동 쪽방촌을 찾아 시민들을 만나고 여름철 집중호우 및 폭염 대비 현황을 점검했다. 2026.5.21 ⓒ 청와대 제공 관련사진보기

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큰사진보기 ▲더불어민주당 정청래 총괄상임선거대책위원장이 22일 민주당 이장섭 충북 청주시장 후보 선거사무소에서 열린 현장 중앙선대위 회의에 참석해 발언하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲장동혁 국민의힘 상임선거대책위원장이 22일 서울 여의도 중앙당사에서 열린 중앙선거대책위원회의에서 발언하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

이재명 대통령의 국정수행 긍정평가가 22일 발표된 한국갤럽 5월 3주차 조사에서 64%로 나타났다. 전주 조사 대비 3%p 오른 결과다. 국정수행을 잘못하고 있다는 부정평가는 전주 조사 대비 변화 없는 28%로 집계됐다. 8%는 모름/무응답 등으로 의견을 유보했다.한국갤럽은 지난 19~21일 전국 만 18세 이상 1002명(총통화 8319명, 응답률 12.0%)에게 휴대전화 가상번호를 활용한 전화조사원 인터뷰 방식으로 이 대통령 국정수행 긍·부정평가 등을 물었다(2점 척도, 재질문 1회).특히 이번 조사에서 집계된 이 대통령의 직무긍정률은 1987년 민주화 이후 전임 대통령들의 취임 1년 무렵 실시한 한국갤럽 조사결과와 비교하면, 문재인 전 대통령(78%, 2018.5.8~10)에 이어 두 번째로 높은 직무긍정률이다.18·19세 포함 20대(3%p↓, 52%→49%, 부정평가 35%)를 제외한 대다수 지역·연령별 응답층 과반이 이 대통령의 국정수행을 긍정평가 했다.지역별로는 대구/경북(7%p↑, 46%→53%, 부정평가 36%)과 부산/울산/경남(6%p↑, 53%→59%, 부정평가 29%)의 긍정평가가 전주 조사 대비 6~7%p 오르면서 50%대로 집계된 점이 눈에 띈다.서울(5%p↑, 58%→63%, 부정평가 31%)과 인천/경기(3%p↓, 65%→62%, 부정평가 30%), 대전/세종/충청(-, 65%→65%, 부정평가 25%)에서는 60%대 직무긍정률이 나타났다. 광주/전라(7%p↑, 82%→89%, 부정평가 7%)의 긍정평가는 80%대였다.연령별로는 60대(6%p↑, 58%→64%, 부정평가 31%)와 70대 이상(9%p↑, 50%→59%, 부정평가 28%)의 직무긍정률 상승폭이 다른 연령대보다 컸다. 30대(1%p↑, 53%→54%, 부정평가 37%)의 긍정평가는 50%대, 40대(4%p↓, 77%→73%, 부정평가 21%)와 50대(4%p↑, 75%→79%, 부정평가 18%)의 긍정평가는 70%대를 유지했다.지지정당별로는 모든 응답층의 긍정평가가 상승했다. 더불어민주당 지지층(n=467)의 긍정평가는 전주 조사 대비 1%p 오른 95%(부정평가 4%)로 집계됐다. 국민의힘 지지층(n=218)의 긍정평가도 전주 조사 대비 1%p 상승해 20%(부정평가 69%)로 조사됐다. 무당층(n=245)의 긍정평가는 전주 조사 대비 2%p 오른 45%(부정평가 35%)로 나타났다.이념성향별로는 보수층(n=253)의 긍정평가가 전주 조사 대비 2%p 오른 41%(부정평가 52%)로 집계됐다. 중도층(n=362)의 긍정평가는 전주 조사 대비 1%p 내린 64%(부정평가 28%), 진보층(n=265)의 긍정평가는 전주 조사 대비 변화 없는 91%(부정평가 7%)였다.긍·부정평가 사유를 살펴보면 전주 조사 대비 도덕성 관련 지적이 줄었다. 부정평가 사유에서 '전반적으로 잘못한다'(5%), '공소 취소 특검법 발의'(2%) 언급 비중이 전주 조사 대비 3%p 감소했다.민주당이 추진하고 있는 윤석열 정권 조작 수사·기소 특검에 대한 정치적 공방에 따른 영향이 줄어든 탓으로 보인다. 대신 '과도한 복지/민생지원금'(13%)'과 '외교'(9%)를 부정평가 사유로 언급한 비중이 전주 조사 대비 3%p 늘었다.긍정평가 사유는 전주 조사 때와 비슷했다. '경제/민생'(24%)과 '외교'(12%), '직무능력/유능함'(7%), '서민 정책/복지'(6%) 등이 긍정평가 사유로 꼽혔다.한국갤럽이 현재 지지하는 정당을 물은 결과(당명 로테이션, 재질문 1회), 민주당 45%-국민의힘 22%-개혁신당 3%-조국혁신당 2%-진보당 1% 등의 순으로 나타났다. 무당층은 26%다. 민주당은 전주 조사 대비 변화 없고 국민의힘 지지도는 전주 조사 대비 1%p 감소했다.지역별로 보면 민주당은 서울(민주 44%-국힘 22%)과 인천/경기(민주 49%-국힘 20%), 광주/전라(민주 74%-국힘 2%)에서 오차범위 밖으로 국민의힘을 앞섰다. 대전/세종/충청(민주 38%-국힘 27%)과 대구/경북(민주 30%-국힘 34%), 부산/울산/경남(민주 35%-국힘 27%)에서는 양당 지지도가 오차범위 내 격차였다.이념성향별로는 보수층의 52%가 국민의힘을, 진보층의 80%가 민주당을 지지했다. 중도층에서는 민주당 43%, 국민의힘 15%, 무당층 34%로 조사됐다.6.3 지방선거에서 여당 후보 다수 당선을 바라는 여당 승리론은 전주 조사 대비 2%p 오른 46%로 집계됐다. 야당 후보 다수 당선을 바라는 야당 승리론은 전주 조사 대비 변화 없는 33%였다. 모름/응답거절로 의견을 유보한 응답은 21%로 조사됐다.한편 이번 조사의 오차범위는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p다. 자세한 조사개요와 결과는 한국갤럽 및 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.