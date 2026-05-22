손주 꽃사랑 덕에 바빠진 식집사 할머니

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

요즘 황혼 육아가 대세다. 66세인 나도 쌍둥이 손자 주말 육아를 8년째 하고 있다. 5개월부터 주말 육아 하였는데 벌써 초등학교 2학년이 되었다. 주말에 오는 쌍둥이 손자와의 달콤쌉쌀한 육아 이야기로 저출산 시대에 아이가 주는 행복을 함께 나누고 싶다.

"할머니 밴쿠버제라늄 꽃 몇 개 폈어요? 보여주세요."

"할머니, 민들레잎 몇 개 올라왔어요? 보여주세요."

"할머니, 브라질 아브틸론 노란 꽃 나왔어요? 보여주세요."

큰사진보기 ▲2년 만에 꽃 핀 밴쿠버제라늄아래로 향하고 있던 꽃봉오리가 꽃이 피면 하늘로 향하는 모습이 참 신기하다. 처음 한 송이 피었을 때 그 감동은 말할 수 없을 정도로 벅찼다. ⓒ 유영숙 관련사진보기

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큰사진보기 ▲하나씩 피던 꽃이 어느새 열 송이가 활짝 폈다.짝을 맞추어 열 송이나 피워준 밴쿠버제라늄이 기적 같다. ⓒ 유영숙 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 유영숙 시민기자의 개인 브런치에도 실립니다.