국민의힘 광주시갑·을 후보들 합동출정식… "광주 재도약 위해 힘 모아달라"

큰사진보기 ▲제9회 전국동시지방선거 공식 선거운동이 시작된 21일, 국민의힘 광주시갑·을 후보들이 경안동 이마트 앞에서 합동출정식을 열고 본격적인 선거운동에 돌입했다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

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제9회 전국동시지방선거 공식 선거운동이 시작된 21일, 국민의힘 경기 광주시갑·을 후보들이 경안동 이마트 앞에서 합동출정식을 열고 본격적인 선거운동에 돌입했다.이날 오후 4시 열린 출정식 현장에는 당원과 지지자, 시민들이 참석해 후보자들을 응원했다. 행사장 주변에는 국민의힘 지지자들의 응원과 구호가 이어졌고, 광주시 발전과 재도약을 강조하는 메시지가 현장을 채웠다.이날 출정식에는 방세환 후보를 비롯한 광주시갑·을 지역 국민의힘 후보들이 참석해 시민들에게 지지를 호소했다.행사에는 황우여 전 국민의힘 비상대책위원장과 김은혜 국회의원, 김민수 등이 참석해 지원 유세를 펼쳤다.황우여 전 비상대책위원장은 "정치인은 초선 시절 행정과 정책 전반에 대한 이해가 부족할 수밖에 없고, 시정을 책임지는 시장의 역할은 더욱 복합적이고 어렵다"며 "지난 4년 동안 광주시를 안정적으로 이끌어 온 방세환 후보를 단 한 번의 임기만으로 교체하는 것은 광주시에 큰 손해가 될 수 있다. 검증된 일꾼에게 지속적으로 일을 맡겨야 한다"고 말했다.이어 "현재 거대 야당이 국회 다수 의석을 차지한 상황에서 지방선거마저 일방적으로 기울어진다면 국가 균형과 미래 발전에도 우려가 크다"며 "정부가 안정적으로 일하고 지역 발전이 끊김 없이 이어질 수 있도록 이번 선거에서 국민의힘 후보들에게 힘을 모아달라"고 밝혔다.김은혜 의원은 "광주시 예산을 최초로 2조 원 시대에 올려놓고 GTX-D와 수광선, 경강선 등 굵직한 철도 현안을 추진해 온 사람은 방세환 후보"라며 "국회 국토교통위원회 위원으로서 방 후보와 함께 광주의 교통 현안을 적극 뒷받침하겠다"고 말했다.이어 김민수 최고위원은 "광주는 남한산성의 호국정신이 살아 숨 쉬는 역사 깊은 도시"라며 "대한민국이 여러 위기를 겪고 있는 상황에서 변화와 재도약의 출발점이 광주시가 될 수 있다"고 말했다.또 "이번 선거는 광주의 미래뿐 아니라 대한민국의 방향을 결정짓는 중요한 선거"라며 "인물과 추진력이 검증된 방세환 후보를 선택해 달라"고 호소했다.마지막으로 연단에 오른 방세환 후보는 지난 4년간의 시정 성과와 향후 비전을 강조했다.방 후보는 "베트남 주석 국빈 방문과 세계관악컨퍼런스, 경기도민체전 등을 성공적으로 치르며 광주의 위상을 높였다"며 "수광선 철도 착공을 시작으로 광주의 교통 혁신과 재도약을 완성하기 위해서는 검증된 추진력이 필요하다"고 말했다.이어 예산 문제와 관련해 "한편에서는 도민체전 때문에 예산이 부족하다고 하면서도, 또 다른 한편에서는 예산을 남겼다고 비판하고 있다"며 "앞뒤가 맞지 않는 정치 공세"라고 주장했다.또 "지난해 결산 기준 2조 1900억 원 규모의 예산을 안정적으로 운영하며 불용률을 낮췄다"며 "끊김 없는 광주 발전과 미래 도약을 위해 국민의힘 후보들에게 힘을 모아달라"고 밝혔다.이날 행사에 참석한 당원과 지지자들은 후보자들의 연설에 박수와 환호로 호응했으며, 출정식 이후 후보자들은 시민들과 인사를 나누며 거리 유세를 이어갔다.