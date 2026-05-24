교사는 왜 교육감 선거에서 침묵해야 하는가?

큰사진보기 ▲교육감 후보 정책 토론회 ⓒ 김대성(Ai생성) 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

교육감 토론회를 보다 보면 늘 묘한 감정이 든다. 후보들은 학교를 말하고, 교사를 말하고, 교육개혁을 말한다. 그러나 정작 그 정책의 영향을 가장 가까이에서 받는 교사는 선거철이 될수록 더 말을 아끼게 된다.교육감 선거는 단순히 한 사람을 뽑는 선거가 아니다. 앞으로 지역 학교의 운영 방향과 교육과정, 학생 지원 체계와 교실의 변화를 결정하는 정책 선거에 가깝다. 그렇다면 교육정책의 직접 당사자이자 전문가인 교사가 정책에 대해 의견을 말하는 것까지 정치적 편향으로 보아야 하는가. 이 질문은 선거철마다 다시 떠오른다.교사의 정치적 중립성은 중요하다. 학교가 특정 정당이나 정치세력의 영향력 아래 놓여서는 안 되며, 교실이 정치 선전의 공간이 되어서는 안 된다는 원칙에는 누구나 공감할 것이다. 학생의 학습권과 교육의 공공성을 지키기 위한 최소한의 안전장치이기도 하다.그러나 정치적 중립성과 정치적 침묵은 같은 개념이 아니다. 교육감 선거는 정당 선거와 다르다. 학교 운영, 교육과정, 교권, 학생 지원, 교육격차, 학교 안전과 같은 교육정책이 핵심 의제가 되는 선거다. 그렇다면 교육정책의 현실성과 한계를 이야기하는 일, 현장의 경험을 바탕으로 정책을 평가하고 질문하는 일까지 동일하게 정치적 편향으로 이해해야 하는지는 다시 논의해볼 필요가 있다.현행 공직선거법과 교육공무원법은 교원의 선거운동과 특정 후보 지지·반대 활동을 엄격히 제한하고 있으며, 교육감 선거 역시 예외가 아니다. 그 법적 취지는 충분히 이해한다. 다만 교육정책을 둘러싼 전문적 토론과 정책 의견 개진의 영역까지 현재 제도가 충분히 구분하고 있는지는 고민이 필요하다. 우리는 어느 순간부터 중립성과 침묵을 너무 쉽게 같은 것으로 받아들이고 있는 것은 아닐까.선거 기간이 되면 교사 사회에는 묘한 분위기가 형성된다. 후보의 공약을 공개적으로 평가하거나 토론에 참여하는 일은 부담스러운 영역이 된다. SNS 게시물에 반응하는 것조차 조심스러워하고, "그 정책은 현장에서 이런 어려움이 있습니다"라는 말도 쉽게 꺼내지 못한다. 생각이 없어서가 아니다. 말했을 때 감당해야 할 부담이 침묵보다 크기 때문이다.교사는 교육개혁의 중요한 주체이면서도 때로는 정책의 수용자와 집행 대상으로 인식돼 온 측면이 있다. 그러나 아무리 정교한 정책이라도 현장의 목소리가 빠지면 절반짜리에 머물 수밖에 없다. 교육정책은 결국 교실에서 작동해야 하고, 그 작동의 현실을 가장 가까이에서 경험하는 사람은 교사다. 교사가 정책의 단순한 수혜자가 아니라 설계와 검증의 주체로 참여할 때 교육개혁 역시 비로소 교실 안에서 살아 움직일 수 있다.교사의 정책 발언권을 이야기하면 곧바로 우려가 따라온다. 교실의 정치화, 학생 편향 교육, 정당 개입 가능성에 대한 걱정이다. 이 우려는 결코 가볍게 볼 수 없다. 교육의 정치적 중립성은 반드시 지켜져야 할 가치다.그러나 우려가 논의 자체를 막아서는 안 된다. 여기서 말하는 것은 특정 후보 선거운동의 허용이 아니다. 교육정책에 대한 전문적 의견 개진과 공적 토론의 가능성이다. 어떤 공약이 교실에서 실제로 작동하는지, 어떤 제도가 학생에게 도움이 되고 어떤 정책이 형식으로 끝나는지, 현장의 교사만큼 정확하게 체감하는 집단은 많지 않다.공약의 현실성을 검증하고, 정책의 부작용을 짚고, 교육 현장의 경험을 공론장에 전달하는 일은 단순한 권리 행사가 아니다. 학생의 배움과 학교의 현실을 가장 가까이에서 경험하는 교육전문가인 교사의 사회적 책임이기도 하다. 교사는 교실 안에서만 가르치는 존재가 아니라, 교육이 더 나은 방향으로 나아가도록 전문적 의견과 경험을 사회와 나누어야 할 책무를 가진다. 문제는 그 책임을 수행할 수 있는 제도적 공간과 문화가 아직 충분히 열려 있지 않다는 점이다.교사의 정책 참여와 정치 발언의 문제는 최근 교원단체와 정치권에서도 꾸준히 논의돼 왔다. 한국교총, 전교조, 교사노조연맹은 세부 입장과 강조점에는 차이가 있지만, 교사의 정책 참여와 정치기본권 문제를 더 적극적으로 논의해야 한다는 문제의식을 공유해 왔다. 평소 교육 현안을 둘러싸고 서로 다른 입장을 보여온 단체들조차 이 문제만큼은 일정 부분 공감대를 형성하고 있다는 사실은 의미 있게 볼 필요가 있다.다만 이 글이 말하고자 하는 핵심은 특정 정당 활동이나 정치 후원 허용 여부가 아니다. 교육감 선거와 교육정책 논의 과정에서 교사의 전문적 정책 발언이 어디까지 가능하고, 어떤 방식으로 보장될 수 있는지 그 경계를 더 정교하게 논의하자는 데 있다. 이는 단순한 찬반의 문제가 아니라 정치적 중립성과 교육전문가의 공적 참여를 어떻게 조화시킬 것인가에 대한 사회적 과제에 가깝다.정책 발언과 정치활동은 반드시 같은 것이 아니다. 특정 정당이나 후보를 위한 선거운동과 교육정책의 현실성을 검증하는 전문적 토론은 구분되어야 한다. 그 경계를 어떻게 설정할 것인지는 사회적 합의와 제도의 몫이다. 중요한 것은 교사의 전문성이 정치적 중립이라는 이름 아래 무조건 침묵으로 귀결되어서는 안 된다는 점이다.교육감 선거가 진짜 정책 선거가 되기를 바란다. 그러려면 후보들만 말해서는 안 된다. 교사와 학부모, 학생과 교육전문가가 함께 질문하고 검증하는 공론장이 필요하다. 정책은 토론 속에서 다듬어지고, 검증 속에서 현실성을 얻는다. 교육감 선거 역시 인기와 이미지 경쟁이 아니라 교육의 방향과 실천 가능성을 따지는 정책 선거가 되어야 한다.정치적 중립은 교실을 지키기 위한 원칙이지, 교사의 입을 막기 위한 수단이어서는 안 된다. 교육을 가장 잘 아는 사람들의 목소리가 가장 조심스러운 선거. 그 침묵 위에서 만들어진 교육정책이 교실을 얼마나 바꿀 수 있을지, 이제는 한번쯤 물어볼 때가 됐다. 교육의 미래를 말하는 선거라면, 교육의 현실을 살아가는 교사들의 목소리 역시 그 안에 있어야 하지 않을까.