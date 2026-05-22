참여는 하지만 반영은 어려운 민관 거버넌스, 왜 반복될까

|기자말
|6 3 지방선거를 앞두고 후보들은 앞다퉈 개발과 성장 공약을 내놓고 있다. 하지만 기후위기 시대, 지역정치에 필요한 것은 더 많은 개발이 아니라 어떻게 더 지속가능한 지역을 만들 것인가에 대한 질문일 것이다. 기후위기는 에너지와 교통, 노동과 돌봄, 재난과 불평등까지 우리 삶 전반과 연결된 문제다.
이번 연속 기고는 '6 3 지방선거, 기후시민의회로 시민주권을 찾읍시다' 캠페인을 소개하며, 기후위기 시대 왜 새로운 민주주의가 필요한지를 묻고자 한다. 캠페인 준비 과정의 에피소드부터 지역 공론장의 경험과 한계, 국내외 기후시민의회 사례까지 함께 살펴보며, 왜 지금 지역의 기후 거버넌스의 새 판을 짜야 하는지 이야기해 보려 한다.
경남은 전국에서 두 번째로 많은 석탄화력발전소가 밀집한 지역이며, 제조업 중심 산업구조로 온실가스 배출량이 높은 지역이다. 경남의 기후위기 대응은 단순한 환경 정책이 아니라 산업 전환, 노동, 지역경제, 에너지 체계 전체를 바꾸는 문제와 연결된다.
2021년은 경남도가 정부의 2050 탄소중립 선언에 맞춰 지역 차원의 탄소중립 로드맵과 기후위기 대응 정책을 수립해야 하는 시기였다. 당시 경남도는 탄소중립 정책을 일방적으로 추진하던 방식에서 벗어나, 도민이 직접 정책 수립 과정에 참여하도록 '경남 2050 탄소중립 추진위원회'와 7개 분과, 140명의 시민들이 참여한 경남 기후도민회의'를 구성했다. 시민 참여 기반의 탄소중립 정책을 추진하겠다는 발표는 도민들에게 경남도의 기후정책에 기대를 갖게 했다.
2050 경남탄소중립 로드맵 수립을 위한 경남도민회의는 약 4개월 동안 3차례 진행되었다. 1차 회의에서는 미래가치 키워드와 분과별 미래상을 도출했고, 2차 회의에서는 분과별 주요 쟁점 이슈에 대해 찬반토론을 진행했다. 마지막 3차 회의에서는 경남 2050 탄소중립 시나리오 두 가지 안을 논의해 도민회의 시나리오 권고안을 도출했다.
공론장은 열렸지만, 결정권은 시민에게 없었다
그러나 숙의로 조정하기에는 내용이 지나치게 전문적이었고, 주어진 시간은 짧았다. 게다가 전문적 역량이 상대적으로 높았던 탄소중립추진위원회의 의견까지 함께 취합해 2050 탄소중립 로드맵을 결정했기 때문에, 도민회의의 의견은 또 하나의 형식적 절차에 머무는 것 아니냐는 비판도 있었다. 18개 시군에서 공고를 통해 무작위로 시민을 선출했다고 하지만, 실제로는 행정과 연계해 활동하던 시민들이 중심이 되었고, 기후위기로 실질적인 피해를 겪는 시민 계층은 충분히 대표되지 못했다는 지적도 있었다.
그리고 짧은 민선 7기가 끝나고, 핵발전과 SMR을 주요 에너지원으로 보는 민선 8기가 들어섰다. 야심차게 준비했던 기후도민회의는 더 이상 이어지지 않았고, 시민의 의견은 실제 정책 변화로 연결되지 않았다. 민선 8기 경남도의회는 "기후위기는 가짜"라고 주장하는 박석순 이화여자대학교 교수를 초빙해 기후부정론 강의를 들으며 기후위기의 과학적 사실마저 부정했다. (박석순교수는 2023년 월간조선과의 인터뷰에서 "우리 사회에는 기후위기뿐만 아니라 수많은 가짜 환경 뉴스가 난무하고 있다"며 "이를 바로잡는 용감한 지식인이 되려고 한다"고 밝힌 바 있다.) 경남도민들은 정권이 바뀌면서 기후대응 정책의 역주행까지 겪게 되었다.
당시 시민사회는 선언적인 내용이 아니라 실질적인 전환을 요구했다. 도민 참여형 재생에너지 보급 제도 설계와 추진, 정의로운 전환 정책, 지역 에너지센터 신규 설립, 내연기관차 판매 금지와 운행 중단 검토, 건물 태양광 자가소비 추가지원 정책 도입, 폐자원 재활용 순환시스템 구축과 자원순환 산업 육성, 로컬푸드 확산 방안 등 행정이 접근하기 어려워하지만 무엇보다 우선되어야 할 정책들을 제안했다. 그러나 이행과 점검에 대한 권한이 없는 시민들이 느낀 것은 참여로 인한 효능감이 아니라, 행정의 거수기로 동원되었다는 허탈감이었다.
경남 기후도민회의 과정에서 가장 크게 드러난 한계는 시민이 정책의 결정 주체가 아니라 정책 정당성을 확보하기 위한 장치로 기능했다는 점이다.
표면적으로는 시민 참여와 숙의민주주의를 강조했지만, 실제 정책의 핵심 방향은 이미 상당 부분 정해져 있었다. 제9차 전력수급기본계획을 전제로 LNG 발전 확대와 신규 석탄발전 계획이 사실상 유지된 상태에서 논의가 진행되었고, 시민사회가 제기한 근본적 문제들은 검토 의견 수준에 머무르는 경우가 많았다. 결국 공론장은 존재했지만, 정책 결정권은 여전히 행정과 전문가, 중앙정부 계획에 집중되어 있었다.
기후거버넌스, 실패를 반복하지 않으려면
그렇다면 민관 거버넌스가 거수기 역할이 아닌 제대로 작동하기 위해서는 무엇이 보완되어야 할까.
우선, 참여 시민의 구성이 달라져야 한다. 기후위기는 모든 사람에게 동일하게 닥치지 않는다. 석탄발전소 폐쇄 지역 주민, 석탄발전소 비정규직 노동자, 농어민, 폭염 취약계층, 저소득층은 기후위기와 전환 과정의 영향을 가장 직접적으로 받는 당사자들이다. 이들이 단순히 의견을 듣는 대상이 아니라 논의의 중심에 서야 한다. 전문가와 행정 중심의 구조만으로는 기후위기의 불평등한 영향을 제대로 반영할 수 없다.
둘째, 공론 이후의 실행 구조가 있어야 한다. 숙의민주주의의 핵심은 회의 자체가 아니라 회의 이후 무엇이 달라졌는가에 있다. 공론장은 많았지만 정책 변화가 미약했던 이유는 실행 책임 구조가 없었기 때문이다. 조례에 근거한 상설기구를 만들고, 권고안이 정책과 예산에 어떻게 반영되었는지 정기적으로 점검해야 한다. 행정은 시민 권고안의 수용 여부와 미수용 사유를 공개해야 하며, 시민은 그 결과를 다시 평가할 수 있어야 한다. 모든 정보 역시 투명하게 공개되어야 한다.
셋째, 정책의 연속성이 보장되어야 한다. 기후위기 대응은 특정 도정의 이벤트 사업이 아니라 수십 년에 걸쳐 지속되어야 할 사회 전환 과제다. 그러나 경남 기후도민회의의 경험은 지방선거와 정권 교체에 따라 시민 참여 구조가 얼마나 쉽게 중단될 수 있는지를 보여주었다. 행정 책임자가 바뀔 때마다 기후정책의 방향이 흔들린다면 시민 참여는 정책 결정 과정이 아니라 일회성 행사로 소비될 수밖에 없다. 따라서 기후도민회의와 같은 공론장은 조례와 제도에 근거해 상설화하고, 이전 논의 결과와 이행 상황을 다음 행정부가 공식적으로 승계하도록 해야 한다.
참여만 하는 시민이 아니라, 결정하는 시민으로
결국 민관 거버넌스의 핵심은 얼마나 많은 시민을 참여시켰는가가 아니라 시민의 의견이 실제 정책과 예산, 제도로 얼마나 연결되었는가에 있다. 시민을 회의가 구성되는 것만으로는 숙의민주주의라고 할 수 없다. 참여 이후 무엇이 바뀌었는지, 누가 책임지는지, 시민이 다시 평가할 수 있는지가 더 중요하다.
기후위기는 이미 지역의 삶을 바꾸고 있다. 폭우와 폭염, 산사태와 해수면 상승은 노동과 산업, 돌봄과 안전의 문제로 이어지고 있다. 그렇기에 기후정책 역시 전문가와 행정 중심 구조를 넘어 실제 영향을 받는 시민들이 결정 과정의 주체가 되어야 한다.
경남 기후도민회의 경험은 분명 한계를 드러냈지만, 동시에 중요한 가능성도 보여주었다. 시민들은 기후위기를 단순한 환경 캠페인이 아니라 지역 산업과 에너지 체계 전환의 문제로 인식하고 있었고, 행정보다 더 과감한 전환 정책을 요구하기도 했다. 이제 필요한 것은 시민 참여를 보여주기식 절차로 소비하는 것이 아니라, 시민의 결정이 실제 정책으로 이어질 수 있는 구조를 만드는 일이다.
참여하는 시민이 아니라 결정하고 점검하는 시민으로 역할을 바꾸는 전환이 기후시민의회를 준비할 때 가장 먼저 필요한 행정의 각오다.
기후거버넌스 정책 촉구 캠페인 바로가기: https://campaign.do/go.CCA
덧붙이는 글 | 이 기사는 디지털공론장 빠띠에도 실립니다. 글쓴이는 김해환경운동연합 사무국장이자
경남기후위기비상행동 집행위원입니다.