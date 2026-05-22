"역사인식 부재"... '탈벅' 광주·온라인 넘어 PK로 번지나?

스타벅스 코리아(아래 스타벅스)의 '518 탱크데이' 마케팅 논란이 가시질 않고 있다. 이번엔 부마민주항쟁 단체들까지 공동 대응에 나섰다. 광주민주화운동 직전에 일어난 부마항쟁은 연속성 측면에서 5.18과 떼려야 뗄 수 없는 관계다. 항쟁 관련자들은 스타벅스의 역사인식의 부재를 크게 문제 삼았다.
"기업 마케팅은 시대와 사회에 대한 최소한의 역사적 감수성을 바탕으로 해야 한다. 특히 5월 18일이라는 날짜가 지닌 역사적 의미를 생각한다면, 이번 표현은 단순한 실수로 치부하기 어려운 역사인식의 문제를 드러냈다."
부마민주항쟁 부산·마산·경남 동지회와 10.16부마민주항쟁기념사업회·부산민주항쟁기념사업회·부마민주항쟁기념재단 등 7개 단체는 22일 같이 낸 성명에서 "5·18 민주화운동의 역사와 희생을 가볍게 소비한 스타벅스를 강력히 규탄한다"라고 밝혔다.
"역사가 소비, 희화화의 대상으로" 분노
박정희 유신독재에 맞서 싸운 부마항쟁과 이후 12.12 군사반란 신군부에 저항했던 광주는 역사적으로 서로 밀접히 연결돼 있다. 이런 점을 설명한 이들 단체는 이른바 '스벅 사태'를 이대로 넘길 수 없다는 태도다. 동지회 등은 "'탱크'는 5.18 당시 국가폭력의 상징이며, '책상을 탁'은 1987년 1월 14일 전두환 군사독재 시절 박종철 열사 고문치사 사건을 떠올리게 한다"라고 강하게 분노했다.
충격에 빠진 광주에는 위로를 전달하면서 사태 반복도 경계했다. 동지회 등은 "논란으로 상처를 받았을 이들에게 깊은 연대와 위로의 마음을 전한다"라며 "광주의 아픔은 곧 우리의 아픔으로, 민주주의 기억이 소비와 희화화의 대상이 돼선 결코 안 된다"라고 말했다.
스타벅스·신세계그룹에 대한 단호한 조처 요구도 담았다. 사과문이 나왔어도 형식적 사과를 우려한 동지회 등은 "왜 사회적 공분을 불러일으켰는지 깊이 성찰하라"라며 내부 시스템 전면 점검, 제대로 된 재발방지책 마련을 압박했다.
앞서 스타벅스는 5.18 광주민주화운동 46주년인 지난 18일, 자체 텀블러 브랜드 기획전을 홍보하면서 '탱크데이 518'와 '책상에 탁!'이란 문구를 사용해 물의를 일으켰다. 선을 넘었단 지적에 행사를 중단한 채 부랴부랴 사과했지만, 후폭풍을 막지 못했다. 현재 온라인과 광주를 중심으로 '탈벅(탈 스타벅스)' 움직임이 거세다.
수백 개의 매장이 있는 부산과 경남 역시 소비자들의 발걸음이 이전보다 다소 줄어들면서 그 여파를 받는 중이다(관련기사: "선 넘었죠" 스벅 충성 고객 등 돌리게 한 '518 탱크데이'
https://omn.kr/2i94o). 심지어 지역 단체 차원의 불매운동 선언도 나왔다. 웹자보를 게시한 거제·거창·마산·김해 등 한국YMCA 경남협의회는 "역사를 잊은 기업의 제품을 소비하지 않는 것, 그게 정의"라고 강조했다.