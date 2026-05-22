"청년정책, 청년을 '붙잡을 인구' 아닌 '함께 사는 시민'으로 봐야"

큰사진보기 ▲대전광역시 최근 6년간 청년 전출 현황. ⓒ 대전참여자치시민연대 관련사진보기

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대전참여자치시민연대가 민선 7기와 민선 8기 대전시 청년정책을 분석한 결과, 청년정책이 외형적으로는 확대됐지만 여전히 청년을 '지역에 머물게 해야 할 인구'로 바라보는 한계에서 벗어나지 못했다고 지적했다.대전참여자치시민연대는 대전광역시 청년정책 모니터링단 '띠그널'을 구성해 지역 청년들과 함께 민선 7기와 민선 8기 청년정책의 흐름과 주요 사업을 분석한 '민선 7기·8기 청년정책 분석 및 민선 9기 청년정책 제안 보고서'를 21일 발표했다.대전참여연대는 보고서에서 "청년의 문제는 청년이 가장 잘 안다는 말이 청년정책의 흐름 속에서 자주 등장해 왔지만, 실제 청년정책은 청년을 문제를 진단하고 정책을 만들어가는 주체로 세우기보다 이미 설계된 사업의 대상으로 위치시키는 경우가 많았다"고 평가했다.민선 7기 대전시는 '청년과 지역이 함께하는 청년 친화도시 대전'을 비전으로 내걸고, 청년정책의 영역을 기존 일자리 중심에서 주거·문화·참여 분야로 확장하려 했다. 젠더공감 청년활동가 양성, 청년공익활동 지원 등 청년 내부의 다양성을 포착하려는 시도도 있었다.그러나 실제 예산 구조를 보면 청년예산의 74.6%가 일자리 분야에 집중돼 있었고, 정책의 무게중심은 결국 취업·창업·경제적 자립을 통한 지역정착에 놓여 있었다는 것이 대전참여연대의 분석이다.대표 사업인 청년내일희망카드도 '구직 의지가 있는 미취업 청년'을 전제로 설계돼, 고립·은둔 청년이나 돌봄 부담을 가진 청년, 불안정 노동 청년 등은 처음부터 정책 밖에 놓였다고 지적했다.민선 8기의 경우 사업 수와 예산 규모는 크게 확대됐다. 청년정책은 총 70개 사업, 약 1160억 원 규모로 늘었고, 대전청년내일재단 출범 등 제도적 기반도 마련됐다.하지만 대전참여연대는 "제도 기반 마련이 곧 청년의 삶 중심으로 정책이 전환됐다는 의미는 아니다"라고 평가했다. 교육 예산의 상당 부분이 반도체·AI·양자 등 첨단산업 인력양성 사업으로 채워졌고, 대표 사업인 청년부부 결혼장려금도 초혼과 혼인신고 요건을 전제로 하면서 성소수자, 사실혼, 비혼, 재혼, 미혼, 이주 청년 등을 배제했다는 것이다.대전참여연대는 "청년부부 결혼장려금은 청년의 삶에서 출발한 정책이라기보다 인구 감소 대응이라는 행정 목표에서 설계된 사업"이라며 "민선 8기 청년정책 역시 청년을 다양한 삶의 조건을 가진 시민으로 보기보다 지역에 정착시켜야 할 대상으로 바라보는 관점에서 크게 벗어나지 못했다"고 밝혔다.보고서는 민선 7기와 8기를 관통하는 한계로 청년을 연령 기준으로만 정의한 점, 청년 내부의 다양한 삶을 충분히 반영하지 못한 점, 만족도·인지도 조사 중심 행정이 반복되면서 청년의 삶을 제대로 파악하는 연구가 부족했던 점을 꼽았다.또 대전청년정책네트워크를 통한 청년참여는 있었지만, 청년의 제안이 실제 사업으로 이어지는 구조는 여전히 부족했다고 지적했다.대전참여연대는 "두 시정 모두 청년을 '살아가는 시민'이 아닌 '지역에 머물러야 할 인구'로 바라보는 시각에서 크게 벗어나지 못했다"며 "민선 9기 청년정책이 이전과 달라지려면 청년을 바라보는 관점부터 바뀌어야 한다"고 강조했다.이들은 민선 9기 청년정책의 방향으로 '다양성과 회복이 보장되는 도시'를 제안했다.대전참여연대는 "대전은 청년을 붙잡아야 할 도시가 아니라 청년이 살아가고 싶은 도시가 되어야 한다"며 "그 출발은 청년을 정착시켜야 할 인구가 아니라, 다양한 조건과 경험을 가진 채 지역을 함께 만들어가는 시민으로 인식하는 데 있다"고 밝혔다.이를 위해 고립·은둔 청년, 돌봄 부담 청년, 불안정 노동 청년 등 기존 공식 참여구조에 접근하기 어려운 청년들의 목소리를 발굴하고, 형식적 의견수렴을 넘어선 다층적 참여 구조를 구축해야 한다고 제안했다.또 청년 시기는 진로와 취업, 주거, 관계 등 여러 전환을 경험하는 시기인 만큼 실패와 좌절을 개인의 문제로만 보지 말고, 사회구조적 조건과 연결해 지원해야 한다고 밝혔다.대전참여연대는 "청년이 실패한 이후에도 다시 지역사회와 연결되고 재도전할 수 있는 조건을 만들어야 한다"며 "청년이 실패해도 다시 연결되고, 쉬어갈 수 있으며, 다양한 삶의 방식이 존중받는 지역을 만드는 것이 민선 9기 청년정책이 만들어야 할 대전의 모습"이라고 강조했다.대전참여연대와 모니터링단은 이번 보고서를 제9회 전국동시지방선거 출마자들에게 발송하고, 이후 토론회 등을 통해 청년정책 전환 방향을 제안할 계획이다. 또한 지방선거 이후에도 청년정책을 지속적으로 모니터링하며, 대전 청년정책이 다양성과 회복의 도시로 전환될 수 있도록 활동을 이어가겠다고 밝혔다.