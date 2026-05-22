[사진] 함께 맞는 비, 1846일의 외침

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큰사진보기 ▲지난 5월 20일 부산 서면교차로에서 열린 서면시장 해고 1846일 파업 1340일 수요집회 행진 중, 서면시장 두 노동자가 우산 하나를 함께 쓴 채 부당해고 철회, 체불임금 지급, 단체협약 체결을 호소하고 있다. 거센 비 속에서도 소수의 연대자들과 함께 이어진 행진은 ‘함께 맞는 비’를 떠올리게 했다. ⓒ 정남준 관련사진보기

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비가 거세게 쏟아졌다. 우산을 써도 소용없는 밤이었다. 부산 서면교차로 한복판, 횡단보도를 건너는 사람들은 발걸음을 재촉했지만, 그 비를 피하지 못하는 이들이 있었다.지난 5월 20일, 서면시장 해고 1846일·파업 1340일을 맞아 열린 수요집회 행진 장면이다. 소수의 연대자들과 함께 길 위에 선 서면시장 두 노동자는 작은 우산 하나를 나눠 쓰며 "부당해고 철회", "체불임금 지급", "단체협약 체결"을 외쳤다. 비에 젖은 목소리는 도시의 불빛 속으로 번져갔다.사진을 찍는 내내 자꾸 '함께 맞는 비'라는 말이 떠올랐다. 비는 누구에게나 내리지만, 어떤 비는 누군가에게만 오래 머문다. 해고 1846일, 파업 1340일이라는 숫자는 이미 한 사람의 시간이 아니라 삶 그 자체를 잠식하는 시간이다. 그 긴 시간을 버티게 한 것은 거창한 무엇이 아니라, 끝내 곁을 떠나지 않는 몇몇 연대의 손길이었을 것이다. 우산 하나를 함께 드는 마음 같은 것.같은 도시의 다른 곳에서는 정의와 평등, 살기 좋은 부산을 약속하는 정치의 말들이 쏟아진다. 지방선거를 앞둔 후보들의 구호는 언제나 힘차고 당당하다. 그러나 그 화려한 언어와, 비를 맞으며 생존을 호소하는 노동자들의 얼굴 사이에는 얼마나 먼 거리가 놓여 있는가.그날 밤 서면교차로에서 가장 선명했던 것은 선거 현수막이 아니라, 함께 비를 맞으며 끝내 걸음을 멈추지 않던 해고 노동자들의 모습이었다.