돌아온 왕눈이·아로미… 덕진호수 연잎 위 개구리의 합창

▲“삐졌나?”… 덕진호수 연잎 위 개구리 커플이 전한 초여름 감성 최호림 관련영상보기

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▲작지만 존재감은 최고… 덕진공원 뒤덮은 토종 개구리 울음소리 최호림 관련영상보기

전주 덕진공원 덕진호수에 만화 속 주인공 같은 개구리 커플이 나타났다. 초록빛 연잎 위에 나란히 올라앉은 모습은 1980~90년대 인기 만화영화 속 '왕눈이'와 '아로미'를 떠올리게 한다. 영롱한 물방울이 맺힌 연잎 사이로 고개를 내민 작은 개구리 한 마리는 마치 동화 속 장면처럼 정겹고 평화로운 풍경을 연출했다.지난 21일 많은 비가 내린 뒤, 다음날인 22일 찾은 덕진공원은 완연한 초여름 생태의 기운으로 가득했다. 내린 비 덕분에 연잎마다 맑은 빗방울이 알알이 맺혀 있었고, 그 위로 토종 개구리들이 모습을 드러내며 한층 살아난 자연의 풍경을 보여줬다.5월이 되면 개구리들의 본격적인 번식기가 시작된다. 이 시기 덕진공원 일대는 밤낮으로 이어지는 개구리 울음소리로 활기를 띠는데, 일부 시민들은 이를 황소개구리 소리로 오해하기도 한다. 하지만 덕진호수에서 관찰되는 개구리들은 외래 생태계 교란종인 황소개구리가 아니라 우리 주변 논과 습지에서 살아가는 토종 참개구리 계열(논개구리류)이다.등을 따라 길게 이어진 노란 줄무늬와 갈색·올리브빛 몸색, 그리고 연잎 위를 가볍게 뛰어다니는 습성은 토종 논개구리류의 대표적인 특징이다. 특히 비가 내린 뒤 연잎 위에 맺힌 물방울 사이에 몸을 숨기거나 햇살 아래 조용히 앉아 있는 모습은 한국의 여름 풍경에서만 느낄 수 있는 특별한 생태 감성을 전한다.무엇보다 눈길을 끄는 것은 이 작은 생명들이 다시 돌아올 만큼 덕진호수의 생태 환경이 눈에 띄게 회복됐다는 점이다. 한때 덕진호수는 녹조와 악취 문제로 시민들의 걱정을 샀다. 그러나 전주시가 지속적으로 추진한 수질 개선 사업과 퇴적물 준설 작업이 이어지면서 최근에는 환경부 기준 호소 생활환경 1등급 수준의 깨끗한 수질을 회복한 것으로 평가받고 있다.맑아진 호수는 곧바로 생명의 귀환으로 이어졌다. 깨끗한 수생태계에서만 살아가는 천연기념물이자 멸종위기 야생생물 1급인 수달이 다시 모습을 드러냈고, 천연기념물 남생이와 멸종위기종 노랑부리저어새까지 잇따라 관찰되며 덕진공원은 도심 속 생태계의 보고로 다시 주목받고 있다.작은 몸집에도 불구하고 우렁찬 목청으로 짝을 부르는 개구리들의 합창은 초여름 덕진호수를 가득 채우고 있다. 연잎 위 물방울 사이에서 펼쳐지는 이들의 사랑 노래는 인간과 자연이 다시 공존하기 시작한 덕진공원의 현재를 상징적으로 보여준다.생태 복원으로 되찾은 맑은 도심 속 호수, 그리고 그 위에서 이어지는 작은 생명들의 치열한 번식과 삶의 노래. 연잎 위 개구리들의 합창과 그 풍경을 바라보며 웃음 짓는 젊은 연인들의 모습까지 더해진 덕진공원에는 지금, 자연과 사람이 함께 숨 쉬는 진짜 여름이 천천히 내려앉고 있다.