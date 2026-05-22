젖은 살결이 챠르르 쟈그락 ~ 애틋한 은유의 정도리

큰사진보기 ▲사진= 정도리/서현종 님 ⓒ 완도신문 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 완도신문에도 실렸습니다.

"바다는 겉으로 보기에 늘 머물러 있는 듯하지만, 단 한 순간도 사랑하기를 멈추지 않는 거대한 심장과 같다." - 헨리 데이비드 소로겉으로는 고요히 멈춘 듯 정적에 잠겨 있어도, 저 심연에서는 단 한 순간도 맥박치기를 멈추지 않는 바다의 호흡. 어쩌면 우리의 영혼을 가장 깊숙이 흔드는 사랑의 실존 또한 이 거대한 심장을 닮아 있는지도 모른다. 그리하여 사랑의 기본적인 예의는, 보이지 않는 순간에도 상대를 함부로 의심하지 않는 신뢰의 자세가 아닐까 싶다.진정한 사랑이란 곁에 있을 때만 피어나는 화려한 감정이 아니라, 서로의 부재마저도 존중으로 견뎌내는 고요한 마음 때문일 수 있기에. 사랑은 붙잡아 두는 힘이 아니라 보이지 않는 시간 속에서도 그 사람의 진심을 믿어주는 영혼의 품격이며, 확인해야만 안심하는 불안이 아니라 확인하지 않아도 서로의 마음을 함부로 훼손하지 않는 깊은 신뢰의 약속일 것이다.그러므로 진정한 사랑은 자유를 주면서도 멀어지지 않고, 기다림 속에서도 쉽게 흔들리지 않으며, 의심보다 믿음을 먼저 선택하는 성숙한 영혼의 태도에 가깝다. 보이지 않는다고 해서 사랑이 사라지는 것이 아니라, 보이지 않는 순간에도 여전히 서로를 존중하고 지켜주는 마음이야말로 사랑이라는 이름이 가장 아름답게 완성되는 순간일 것이다.만약 이러한 사랑의 본질을 극명하게 보여주는 공간이 있다면, 그곳은 완도의 정도리 구계등 바다가 잘 어울리는 것 같다. 우리가 흔히 파도 소리라 일컬을 때 떠올리는 보편적인 감각은 대개 동해의 역동적인 울림이다. 수평선에서부터 가속을 붙여 달려온 거대한 에너지가 모래사장이라는 광활한 품에 안기며 산산이 부서지는 소리. 그것은 생명력이 넘치는 육체들이 부딪치는 찰진 타격음이며, 하얀 포말이 공기 중으로 흩어지며 내는 시원한 파열음처럼 들린다.동해의 바다가 우리에게 살아있음의 환희와 거침없는 사랑의 열정을 일깨워준다면, 정도리 구계등의 바다는 그 열정이 지나간 자리에 남는 깊고 단단한 신뢰의 층위를 보여주는 것만 같다. 그것은 문명을 벗어나 숲을 찾았던 소로의 걸음처럼, 내면의 소란을 잠재우고 마침내 마주하는 거대한 자연의 치유력과 닮아 있다.정도리의 바다 앞에 서면 소리의 체계는 일순간 정적인 사유의 영역으로 전환되는 경험을 한다. 이곳의 소리는 밖으로 터져 나오기보다 해안 아래, 수만 년 동안 쌓여온 몽돌의 층위 그 깊숙한 어둠 속으로 수렴하는 느낌이다. 동해의 소리가 평면적인 캔버스 위에 자유롭게 뿌려지는 찬란한 물감의 향연같다면, 정도리의 소리는 거대한 석굴암 내부에서 정교하게 공명하는 범종의 낮은 울림 같다. 특히 파도가 밀려올 때보다 물러갈 때, 즉 퇴조의 순간에 시작되는 그 소리는 마치 속이 텅 빈 거대한 악기 속을 유영하는 유령의 숨결처럼 들리기도 한다.이는 고체와 액체가 만나 소멸하는 소리가 아니라, 그 사이의 비어 있는 공간이 만들어내는 실존적인 울림에 가깝다고 할까. 소로가 숲속 오두막의 고요 속에서 문명의 잡음을 걷어낸 자연 고유의 순수함에 도달했을 때, 비로소 인간의 영혼이 치유되기 시작한다는 고요한 선언처럼 다가오는 것 같다.이 소리의 본질은 '빈 소리'에 있다.그러나 결코 허무한 소리가 아니다. 수조 개의 몽돌과 몽돌 사이에는 필연적으로 '틈'이 존재한다. 파도가 들이닥치면 이 틈새는 바닷물로 가득 채워졌다가, 물이 빠져나가는 찰나에 급격히 진공의 상태로 변하곤 한다. 이때 발생하는 소리는 돌과 돌의 단순한 마찰음이기 이전에, 그 틈새를 채우고 있던 공기와 물이 서로의 자리를 바꾸며 내는 기압의 울림일 것이다. 그것은 마치 거대한 동굴 안에서 누군가 나직하게 속삭이는 소리가 벽면에 부딪히며 증폭되는 것과 흡사하다.파도는 해변의 표면만을 핥는 것이 아니라 구계등이라는 이름처럼 아홉 개의 계단 아래로 흐르는 몽돌의 심장부까지 파고든다. 그리하여 소리는 발밑에서 시작되어 종아리를 타고 올라와 척추를 울리는 착각을 일으킨다. 귓가에서 맴도는 소리가 아니라, 듣는 이의 몸이라는 울림통을 통과해 나가는 입체적인 진동처럼 느껴진다. 이 빈 소리는 우리 내면의 고독과 닮아 있어, 듣는 이로 하여금 자신의 가장 깊은 곳을 정직하게 대면하게 만들며 마음에 쌓인 응어리를 부드럽게 씻어내 주는 위로를 건네는지도 모른다.파도가 물러갈 때 나는 '챠르르' 혹은 '쟈그락' 대는 소리는 문학적으로 정의하자면 '젖은 살결들의 이별'이라고 할까. 바닷물에 젖은 몽돌들은 서로에게 긴밀하게 밀착되어 있다. 파도가 그들을 끌어당길 때, 돌들은 서로의 둥근 어깨를 문지르며 퇴각한다.이때 발생하는 소리는 건조한 돌들이 부딪치는 메마른 소리가 아니라 점성이 있는 물기가 돌들 사이의 마찰을 부드럽게 감싸 안으면서도, 동시에 서로를 놓아주지 않으려는 애틋한 저항감을 만들어내는 듯한 소리다. 그 소리는 바다가 내는 소리라고 하기보다 바다라는 거대한 타자가 휩쓸고 지나간 자리에 남겨진 돌들이, 다시 정적의 상태로 돌아가기 위해 몸을 뒤척이는 소리같다. 밀려나가는 물결의 끝자락에서 들리는 그 가느다란 소리는 흡사 생명체가 고요한 인내 끝에 내뱉는 숭고한 고백과도 닮아 있다. 매 순간 자신의 자리를 내어주고 다시 찾아가는 존재들의 정직한 노동요인 것처럼. 돌들은 이 신음을 통해 자신의 존재를 증명하며, 바다라는 거대한 서사에 각자의 문장을 보태고 있다.정도리의 소리가 유독 맑고 깊은 이유는 몽돌의 형태에 있다. 만약 돌들이 각져 있었다면 소리는 날카롭고 파편화되었을 것이다. 그러나 이곳의 청환석들은 시간이라는 정교한 정에 의해 완벽하게 둥글어졌다.모서리가 사라진 존재들이 부딪칠 때 소리는 가장 매끄러운 곡선을 그리며 흐른다. 이는 투박한 현실이 정제된 예술로 승화되는 과정과 흡사하며, 우리 삶의 날카로운 의심들이 깎여나가 믿음의 둥근 원을 그려가는 과정과도 맞닿아 있다.어떤 과장도, 불필요한 장식음도 없는 이 음향적 미니멀리즘이 깊은 공명을 주는 이유는, 인간 내면의 날카로운 모서리들 역시 언젠가는 저렇게 둥글게 연마될 것이라는 무의식적인 동질감 때문일 것이다. 대자연의 질서 속에서 상처 입은 것들이 제 자리를 찾아가듯, 정도리의 파도는 소리로써 우리에게 가장 자연스러운 치유의 말을 건넨다. 고단한 삶과 사랑 역시 세월이라는 파도에 깎이다 보면, 언젠가는 저 몽돌처럼 맑고 둥근 소리를 내게 될 것이라는 위로를 건네듯이.구계등의 파도 소리는 들리는 순간 이미 과거가 되지만 그 잔상은 길게 남는다. 파도가 완전히 멈춘 뒤에도 몽돌 틈새에서는 미세한 기포들이 터지는 소리, 물기가 돌의 하단부로 흘러내리는 소리가 이어진다. 소리는 사라지는 것이 아니라 해안 아래 깊숙한 곳으로 스며들어 다음 파도를 기다린다.이는 죽음이 끝이 아니라 새로운 생명을 잉태한다고 보았던, 소로가 예찬했던 대지의 순환적 섭리와도 통하는 면이 있으며, 부재가 사랑의 끝이 아니라 새로운 신뢰의 시작임을 암시하는 것처럼 다가온다.이 소리는 공기를 타고 전달되는 단순한 음파라기보다 그 공간에 머무는 시간의 질감 그 자체일 것이다. 글자로 이 소리를 담아내려 할 때 우리는 '챠르르'라는 의성어 너머에 있는 비어 있음의 무게를 읽어야 할지도 모른다. 돌들의 흉곽 속에 갇힌 바다의 숨소리를, 그리고 그 숨소리가 내는 텅 빈 공명을 기록하는 일은 단순한 묘사를 넘어선 존재와 자연에 대한 경외의 기록이 될 수 있다.이렇듯 텅 빈 몽돌의 틈새마다 숨결이 고여 물러가는 소리에 섞인 젖은 울림은 지울 수 없는 서정이 되어 우리 마음속으로 흐르고, 정도리는 사랑과 삶이 자연의 가장 성숙한 태도로 치유되고 완성되는 눈에 보이지 않는 믿음의 바다가 된다. 그 바다의 품에서, 내 안의 숨은 고백들이 몽돌처럼 나직한 운율로 굴러가기 시작한다.