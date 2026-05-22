김양훈 의장 "소상공인 지원조례 행정 엄중실현"

지방자치시대, 의회의 제안은 군민의 실질적인 목소리라고 본다면, 의회의 제안에 대해 행정이 경청하고 성실히 대응하는 것은 결국 군민의 목소리에 응답하는 것과 같다. 때로는 예산이나 규제의 벽에 부딪힐 수 있지만, 그 과정에서 대안을 함께 찾아가는 것이 지방자치의 본질이다. 완도신문 이슈파이팅에서는 완도군의회에서 제안했던 군정 정책에 대해 발의자의 의도와 방향 등을 소개하면서 행정이 이를 어느 정도 받아들이고 접근을 하고 있는지를 살펴 본다.

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덧붙이는 글 | 이 기사는 완도신문에도 실렸습니다.

지난해 11월, 완도군의회는 지역 상공인의 생명줄을 지키겠다며 '완도군 상공인 지원 및 지역상품 우선구매 등에 관한 조례'를 통과시켰다.이같은 조례 제정과 관련해 김양훈 의장은 이렇게 말했다."완도군 경제의 혈맥은 여전히 외부로 새고 있다는 우려가 깊다. 가장 큰 문제는 각종 공사, 용역, 물품 계약에서 나타나는 '무늬만 지역업체'의 편법 참여다. 현장에서는 주소지만 완도에 두고 실질적인 인력과 장비는 외지에 있는 '페이퍼 컴퍼니'가 입찰을 따내는 사례가 끊이지 않는다는 지적이 나온다. 국가통계포털(KOSIS) 자료에 따르면 지방 소도시의 관외 업체 수주 비중이 높을수록 지역 내 부가가치 창출 효과는 급격히 하락한다. 완도군의 관내 업체 수주 비율이 전년 대비 소폭 상승했다는 통계가 무색하게, 지역민들이 체감하는 낙수효과가 미미한 이유가 바로 여기 있다."완도군은 단순 통계상의 수주율 방어를 넘어, 관외 업체의 편법 참여를 뿌리 뽑을 고강도 스크리닝 시스템을 구축해야 한다. 아울러 실질적으로 완도에 기반을 둔 진짜 지역업체의 참여율을 높일 수 있는 제한입찰 제도의 정교한 설계가 시급하다."지역 상품이니까 무조건 사달라는 방식은 오래 못 갑니다. 관내 업체도 외부 업체와 경쟁해 이길 수 있는 실질적인 이점이 있어야 합니다."한 지역 경제 전문가의 뼈아픈 지적이다. 우선구매 조례가 공공기관의 강제 의무에만 의존할 경우, 장기적으로 지역 기업의 시장 경쟁력을 약화시키는 독이 될 수 있다. 완도군 관내 업체의 기술력과 품질, 디자인, 마케팅 역량을 끌어올리는 '체질 개선'이 선행되어야 하는 이유다.김양훈 의장은 이렇게 말했다."현재 완도군이 관내 업체를 대상으로 실시하고 있는 교육, 경영 컨설팅, 품질 개선 지원 사례를 촘촘히 점검해 보아야 한다. 만약 이렇다 할 지원책이 없다면, 향후 단순한 자금 지원을 넘어 소상공인 디지털 전환 교육, 친환경 인증 및 품질 고도화 컨설팅, 브랜드 마케팅 지원 등 공공 구매력을 당길 만한 매력적인 제품 가치 창출에 군정이 집중해야 할 때다."특히 완도군의 인구 감소와 청년 유출은 단순한 인구 문제를 넘어 지역 경제의 지속가능성을 위협하고 있다. 그러나 현재 완도군의 지역경제 정책은 지나치게 기존 향토 업체 지원에만 매몰되어 있다는 지적이 제기된다.김양훈 의장은 이렇게 말했다."청년들이 완도에서 미래를 꿈꾸기 위해서는 고용 세습 구조를 깨고 '청년 창업기업 대상 우선구매 정책'과 같은 파격적인 마중물이 필요하다. 청년 상공인을 육성하는 구체적인 전략이 부재하다면 조례의 미래 동력도 상실될 수밖에 없다. 여기에 실질적인 경제 활성화를 위한 마지막 퍼즐은 '민간의 자발적 참여'다. 언제까지나 지역화폐(완도사랑상품권) 할인 혜택에만 기댈 수는 없다. 관내 민간기업, 사회단체, 군민들이 자발적으로 지역 상품을 소비하도록 유도하는 체계적인 캠페인과 인센티브 제도가 필요하다. 공공을 넘어 민간 영역까지 완도산 소비가 확산될 때, 비로소 자본 유출의 댐을 막고 청년이 돌아오는 선순환 구조가 완성될 것이다."조례는 법적인 기반을 닦은 것일 뿐, 그 자체로 경제를 살리지 못한다. 집행부(완도군)는 수주율이 몇 % 올랐다는 정량적 수치 뒤에 숨지 말고, 외지 업체의 편법 입찰을 잡아내고 지역 기업의 역량을 키우며 청년 기업을 우대하고 민간 참여를 이끌어내는 실질적인 행정력을 보여줘야 한다.