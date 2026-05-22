부군수 인사권 환원은 지방시대의 '독립선언'이다

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이승창 자유기고가

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덧붙이는 글 | 이 기사는 완도신문에도 실렸습니다.

1995년 민선 자치단체장 시대가 열리며 실질적인 지방자치제가 실시된 지 어느덧 30년이 지났다. 강산이 세 번 변할 정도의 긴 시간이 흐르는 동안 지방행정은 외형적으로는 괄목할 성장을 이루었으나, 여전히 지방자치의 현실은 '반쪽짜리'에 머물고 있다.열악한 재정자립도는 차치하더라도, 조직권과 인사권 등 지방정부를 움직이는 핵심 권한이 중앙정부와 광역자치단체에 종속돼 있어 자치행정의 근간이 흔들리고 있기 때문이다. 지방분권의 조기 정착을 위한 수많은 정책적 시도와 구호에도 불구하고, 일선 현장에서는 여전히 30년 전의 해묵은 관행들이 자치발전의 발목을 잡고 있다.현재의 가장 대표적인 독소 관행은 기초지자체 부단체장의 인사 구조다. 현행 지방자치법은 부시장과 부군수의 임명권이 엄연히 해당 시장·군수에게 있다고 명시하고 있다. 하지만 실제 운영되는 실태는 법의 취지와 사뭇 다르다. 이른바 광역과 기초 간의 원활한 소통을 위한다는 '인사 교류'라는 명목하에, 광역자치단체장(시·도지사)이 실질적인 임명권을 행사하는 종속적 구조가 지방자치시대 전과 마찬가지로 30년째 요지부동이다.이는 명백한 인사권 침해이자 지방자치의 본질적 가치를 훼손하는 중대한 사안이다. 법적 권한과 실무 행정이 따로 노는 이 기형적인 구조는 반드시 시정돼야 한다.완도군의 사례를 보면 그 심각성이 더욱 극명하게 드러난다. 지난 12년 동안 6명의 부군수가 전라남도청에서 전입했으나, 이들의 평균 근무 기간은 2년 정도에 불과했다. 이처럼 짧은 재임 기간은 지역 행정의 장기적 연속성을 담보하기 어렵게 만든다. 지역 발전을 위한 책임 있는 행정을 펼치기보다는, 다음 보직을 위한 경력 관리나 퇴직 때까지 안전하게 자리를 지키려는 '순환 보직' 성격의 행태가 나타날 수밖에 없는 구조다.일선 시장·군수의 실질적인 인사권 박탈은 여러 부작용을 낳고 있다. 무엇보다 행정의 효율성과 전문성이 급격히 떨어진다. 광역지자체에서 파견된 인사는 지역의 특성이나 시급한 현안 사업에 대한 이해도가 낮을 수밖에 없다. 예를 들어, 완도군처럼 해조류 박람회의 성공적 개최나 전복 산업 혁신 등 특화된 정책 과제가 산적한 곳에서는 수산업에 대한 깊은 이해와 전문성을 갖춘 인사의 현장 중심 행정이 연속적으로 진행돼야 한다. 하지만 실질적 임명권자가 시·도지사이다 보니, 부단체장은 시장·군수의 행정 철학을 뒷받침하기보다 실질적인 임명권자의 눈치를 보는 보신주의에 안주하게 된다. 이는 결국 정책의 일관성 결여와 책임 행정의 실종으로 이어진다.또한, 이는 조직 내부 구성원들의 사기를 꺾고 인사 적체를 심화시킨다. 기초지자체 현장에서 평생을 묵묵히 헌신해온 우수 공무원들에게 부단체장 자리는 공직 생활의 보람이자 승진의 '희망'이다. 그러나 이 자리가 광역지자체의 승진 통로나 인사 숨통을 틔워주는 도구로 활용되면서, 내부 공무원들은 충분한 역량을 갖췄음에도 '유리 천장(Glass Ceiling)'에 가로막혀 좌절하고 있다. 이러한 외부 임용자와 내부 조직 간의 소통 부재와 문화적 차이는 조직의 결속력을 약화시키고 화합을 저해한다. 아울러 주민의 선택을 받은 시장·군수와 달리, 민주적 통제에서 비껴나 있는 부단체장은 주민들의 절실한 요구사항을 행정에 투영하는 데 소극적일 수밖에 없다.진정한 지방시대를 열기 위해서는 시장·군수가 지역의 미래를 함께 설계하고 호흡할 파트너를 직접 선택할 수 있는 실질적인 인사권 확보가 시급하다. 이를 위해 첫째, 인사권의 실질적 환원을 위한 법·제도 개선이 이루어져야 한다. 일방향적인 톱다운식 배치를 금지하고, 대등한 1대 1 교류나 내부 승진을 활성화해 기초지자체의 자율적 임용권을 법적으로 보장하고, 이를 위반할 때는 제재를 가해야 한다.둘째, 임용 방식의 다양화가 필요하다. 내부 승진제를 정착시켜 조직에 활력을 불어넣고, 고도의 전문성이 필요한 분야에는 개방형 직위를 도입해 시장·군수가 유능한 인재를 직접 영입할 수 있는 길을 열어주어야 한다.셋째, 광역과 기초 간의 상생 협력 모델을 구축해야 한다. 대등한 입장에서 인사 교류 원칙을 사전에 합의하는 MOU 체결을 정착시키고, 인사 독립권을 행사하는 지자체에 대한 불이익 철폐와 인센티브 제공 등 유인책도 검토해야 한다.마지막으로 지역사회의 감시와 여론 형성이 중요하다. 지역을 대표하는 민간 기구들이 인사권 침해 문제에 대해 당당히 목소리를 높여야 하며, 시·군 의회 역시 '낙하산 인사'가 아닌 지역 발전에 적합한 인물이 임명되는지 철저히 검증하는 파수꾼 역할을 다해야 한다.결론적으로, 부군수 임명권의 정상화는 단순히 공직 내의 보직을 배분하는 문제가 아니다. 이는 지방자치라는 민주주의의 나무가 지역이라는 토양에 제대로 뿌리 내리기 위한 가장 기초적인 영양분을 공급하는 작업이다. 완도군과 같이 명확한 비전과 특화된 산업을 가진 지역일수록 지역 사정에 밝고 자치단체장과 호흡을 맞출 부단체장의 역할은 절대적이다. 자율 없는 책임은 존재할 수 없으며, 인사권 없는 자치는 모래 위에 성을 쌓는 것에 불과하다. 이제는 30년 묵은 관행의 사슬을 끊고, 기초지자체가 스스로의 운명을 결정할 수 있는 진정한 의미의 지방분권 시대를 향해 나아가야 할 때다.