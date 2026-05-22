"녹물 관사 사는데 상위 30%?" 고유가 지원금 못 받는 직업군인들

큰사진보기 ▲고유가 피해지원금 2차 지급 이틀차인 19일 서울 영등포구 한일주유소에 지원금 사용가능매장 안내 스티커가 붙어있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 독립언론 '아이엠피터뉴스'에도 실립니다.

정부가 서민들의 경제적 부담을 덜어주기 위해 소득 하위 70%를 대상으로 고유가 피해지원금 2차 지급을 시작했습니다. 하지만 국가에 헌신하는 직업군인들이 불합리한 행정 구조 탓에 대거 지원 대상에서 탈락하는 일이 생겨 국방부가 문제 해결 방안을 찾고 있습니다.이번 고유가 피해지원금 2차 지급의 선정 기준은 '2026년 3월 건강보험료'입니다. 문제는 직업군인의 건보료 산정 방식이 일반 직장인이나 타 공무원 직군과 근본적으로 다르다는 데 있습니다.일반적인 직장가입자는 사용자(대표)가 보수월액을 신고하면, 급여 변동이 없는 한 1년 동안 동일한 기준으로 건보료를 납부합니다. 이후 다음 해나 퇴직 시에 연말정산처럼 한 번에 정산하는 구조입니다. 즉, 월별 급여 변동이 있더라도 당장의 건보료는 비교적 일정하게 유지됩니다.반면 직업군인의 급여 관리를 담당하는 국군재정단은 매월 소득월액 변경 신고를 하고 있습니다. 초과근무 수당, 성과상여금 등 각종 수당의 변동이 매달 건보료 산정에 즉각적으로 반영되는 시스템입니다. 일반 직장인이라면 연말정산 때나 반영될 일시적인 소득 증가가, 직업군인에게는 그 달 바로 '건보료 폭등'으로 연결되는 것입니다.특히 이번 피해지원금 산정 기준이 된 3월은 직업군인들에게 성과상여금이 지급되는 달입니다. 3월 성과상여금 반영으로 인해 직업군인들의 건강보험료가 일시적으로 크게 상승했고, 그 결과 실제 연간 생활 수준이나 총소득과 관계없이 3월 한 달의 기록만으로 '소득 상위층'처럼 분류됐습니다. 구조적인 문제로 인해 마땅히 지원을 받아야 할 직업군인들이 억울하게 지원 대상에서 제외된 것입니다.관련 소식을 다룬 유튜브 영상 등에는 억울하게 대상에서 제외된 직업군인과 군무원들의 성토가 줄을 잇고 있습니다. 이들은 처참한 주거 환경과 팍팍한 살림살이에도 불구하고 서류상 '상위 30%'로 둔갑해버린 현실에 헛웃음을 지었습니다.현직 직업군인으로 추정되는 한 작성자는 댓글에 "연봉 3천만 원이 안 되는데 상위 30%라고 해서 대한민국 수준을 의심했다"며 "군인과 군무원만 건보료 산정이 이런 식인 줄은 몰랐다"고 꼬집었습니다. 다른 작성자는 "곰팡이가 슬고 녹물이 나오는, 쓰러지기 직전의 낡은 지방 아파트에 사는데 내가 소득 상위층이냐"라며 분통을 터뜨렸습니다. 또한 자신을 8급 군무원이라고 밝힌 또 다른 작성자는 "혼자 사는데 3월 건보료가 17만 원으로 책정돼 지원금을 못 받았다"면서 "이의신청을 했지만 받아들여질지 모르겠다"고 토로했습니다.현실과 동떨어진 행정에 대한 비판은 정책의 실효성 문제로도 이어졌습니다. 한 작성자는 "지역 상권 살리자는 취지도 함께 담겨있는 정책인데, 정작 인구 소멸 지역이나 전방에 복무하는 군인들이 혜택을 못 받는 게 안타깝다"고 지적했습니다.정부와 육군본부는 이번 사업을 추진하면서 지자체와 협력했다며 각 부대로 공문까지 하달해 '군 장병 배려'를 강조했습니다. 군부대 찾아가는 신청, 관외 신청 허용, PX 사용 허용 등 편의를 제공하겠다고 홍보했지만, 정작 시스템의 맹점 때문에 진짜 배려가 필요한 직업군인들은 혜택의 사각지대로 내몰렸습니다.논란이 커지자 국방부도 뒤늦게 진화에 나섰습니다. 정빛나 국방부 대변인은 21일 정례 브리핑에서 "고유가 피해지원금 지급과 관련해서 일부 문제가 있다는 사실을 인식하고 있다"면서 "최단 시간 내에 불편함이 최소화될 수 있도록 관계부처와 이미 협의를 진행 중이다"라고 말했습니다.정 대변인은 문제의 원인에 대해 "고유가 지원금 선정 과정에서 3월 건강보험료 기준으로 선정하다 보니까 일부 왜곡 현상이 발생한 것으로 파악된다"며 "국방부가 선정하거나 지급하는 주체가 아니고 보건복지부와 행정안전부 소관이라 답변에 제한이 있다"고 말했습니다. 구체적인 해결 방안에 대해서는 "우리가 어떻게 바꾸겠다고 말하는 건 섣부르다"면서도 "관계부처와 최단 시간 내 문제를 해결할 수 있게 여러 가지를 검토하고 있다"고 말했습니다. 다만, 부당하게 제외된 직업군인의 정확한 규모는 아직 파악하지 못한 것으로 드러났습니다.단지 지원금 몇 푼의 문제가 아닙니다. 국가를 위해 묵묵히 헌신하는 제복 입은 국민들을 국가가 어떻게 대우하고 있는지를 보여주는 적나라한 지표입니다. 서류상의 수치 뒤에 가려진 맹점을 파악하고, 불합리한 기준으로 피해를 본 직업군인들을 구제할 수 있는 실질적이고 신속한 대책 마련이 시급합니다.