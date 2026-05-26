길에서 도움이 필요해 보이는 장애인을 만났을 때

지면 위 70cm 높이에서 세상을 읽는 특수 교사입니다. 누군가에게 나를 증명하기보다, 있는 그대로의 삶을 나누며 울림을 주는 강연가를 꿈꿉니다.

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"길에서 장애인 분이 휠체어를 밀고 가시는데, 어떻게 도와드려야 할지 모르겠어요. 혹시 정해진 매뉴얼이 있나요?"

큰사진보기 ▲신사역 사회실험필자가 출연한 영상 ⓒ 본인 관련사진보기

"만약 여러분이 지금 저 현장에 있는 보행자라면, 이 상황에서 어떻게 하실 건가요?"

"시간이 없으니까 무조건 뛰어가서 물건부터 주워드릴 것 같아요."

"일단 위험하니까 휠체어부터 밀어서 인도 쪽으로 모셔야 하지 않을까요?"

"여러분, 요즘 세대들이 사람의 성향을 파악할 때 가장 흔하게 쓰는 지표가 있죠? 바로 MBTI입니다."

"혹시 제가 좀 도와드려도 괜찮을까요?"

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

최근 통계청 발표에 따르면 국내 등록 장애인 수는 약 260만 명에 달한다. 매년 봄이면 언론과 사회 각계각층에서는 장애 관련 기념일과 캠페인을 쏟아내며 '더불어 사는 사회'와 '인식 개선'을 외친다.그러나 화려한 슬로건이 지나간 자리, 평범한 일상에서 비장애인들이 마주하는 현실은 여전히 서툴고 어색하다. 대중교통에서, 길거리에서 휠체어를 탄 이를 마주쳤을 때 우리는 어떻게 행동해야 할까. 사회가 제공하는 인식 개선 교육은 이 지극히 현실적인 질문에 얼마나 실효성 있는 답을 주고 있을까.현직 특수교사이자 사회적 장애인식개선교육 강사로 활동하며 다양한 대학 강단과 기관에 설 때마다 내가 가장 자주 받는 질문이 있다.질문을 던지는 이들의 눈빛에는 실수를 하지 않으려 정해진 매뉴얼이나 완벽한 모범 답안을 구하는 간절함이 담겨 있다. 상대를 배려하고 싶지만, 혹여나 자신의 행동이 무례하게 비치거나 상대에게 상처를 주지 않을까 하는 조바심이기도 하다. 우리 사회의 장애 인식 교육이 여전히 '정형화된 가이드라인'이나 '이론적 규정'에 머물러 있음을 보여주는 방증이기도 했다.최근 한 대학교 1학년 학생들을 대상으로 장애인식개선 교육을 진행했다. 이 자리에서도 어김없이 같은 질문이 나왔다. 20대 초반의 청년들에게 뻔한 교과서적 답변을 늘어놓고 싶지 않았다. 나는 곧바로 답을 주는 대신, 얼마 전 내가 직접 출연했던 사회적 실험(Social Experiment) 영상 하나를 화면에 띄웠다.화면 속 장소는 평일 오후에도 인파로 북적이는 서울 신사역 앞 횡단보도였다. 보행 신호는 생각보다 짧았고, 건너야 할 횡단보도는 유난히 길었다. 수많은 사람이 바쁘게 걸음을 옮기는 가운데, 수동휠체어를 직접 밀고 가던 내가 횡단보도 한가운데서 설상가상으로 들고 있던 소지품들을 바닥에 떨어뜨렸다. 보행 신호등의 녹색 불은 이미 깜빡이고 있었다.영상을 잠시 멈추고 강의실을 가득 채운 학생들에게 역으로 질문을 던졌다.잠시 강의실에 정적이 흐른 뒤, 여기저기서 답변이 터져 나왔다.약자의 위기 상황을 외면하지 않겠다는 청년들의 따뜻한 다정함과 부채감이 강의실을 채웠다. 나는 화면을 끄고 이 예쁜 마음들을 향해 조심스럽게, 그러나 가장 본질적인 이야기를 건넸다.우리는 흔히 외향적인 'E 성향'의 사람과 내향적인 'I 성향'의 사람이 세상을 대하고 타인과 소통하는 방식이 전혀 다르다는 것을 잘 알고 있다. 어떤 이는 낯선 사람과의 대화에서 에너지를 얻고, 어떤 이는 혼자만의 시간 속에서 에너지를 충전한다.비장애인 사회에서는 너무나 당연하게 받아들여지는 이 '성격과 기질의 다양성'이, 왜 '장애인'이라는 집단을 바라볼 때는 깨끗이 지워지는 것일까. 장애인 개개인 역시 저마다의 뚜렷한 기질과 성격을 가진 독립된 인격체다.나로 말할 것 같으면 흔히 말하는 '대문자 E' 성향의 사람이다. 누군가 길에서 다가와 "휠체어 좀 밀어드릴까요?" 하고 물으면, 나는 단 1초의 망설임도 없이 "와, 정말 감사합니다! 저 저기까지만 좀 도와주시겠어요?" 하고 흔쾌히 도움을 받는다.그 과정에서 가벼운 농담이나 인사를 건네며 타인과 연결되는 것 자체를 즐기는 성격이다. 하지만 모든 휠체어 이용자가 나와 같을 수는 없다. 나와 정반대인 극단적인 'I 성향'을 가진 장애인도 분명 존재한다. 그런 이들은 설령 길에서 물건을 떨어뜨려 상황이 조금 지체되더라도, 타인의 과도한 시선이 집중되는 것 자체에 극심한 부담을 느낀다.조금 시간이 걸릴지언정 자신의 힘으로 묵묵히 문제를 해결하고, 조용히 상황을 지나가고 싶어 한다. 본인에게 쏟아지는 과도한 친절이나 신경 쓰임이 오히려 마음의 짐이 되는 이들이다.결국 비장애인들이 그토록 찾아 헤매는 "장애인을 어떻게 도와야 하는가"에 대한 단 하나의 정답이나 고착화된 매뉴얼은 존재하지 않는다. 도움을 주는 방식과 그것을 수용하는 태도는 '장애'라는 신체적 조건이 아니라, 각자가 태어나고 자라며 형성된 '성격과 기질'에 기인하기 때문이다.강사인 내가 이 자리에서 "장애인을 만나면 무조건 이렇게 하라"고 하나의 매뉴얼을 정의하는 순간, 그것은 또 다른 형태의 억압이자 '일반화의 오류'가 되어버린다.강의를 마치고 교정을 나서며 다시금 우리 사회의 장애인 정책과 인식 교육의 현실을 되짚어본다. 우리 사회는 그동안 장애인을 '우리와 똑같은 성격을 가진 개인'으로 보기보다, '특수한 지원이 필요한 집단'으로 격리하여 생각하는 데 익숙했다.그렇다 보니 비장애인들은 일상에서 장애인을 마주쳤을 때 자연스러운 이웃이 아닌, 복잡한 프로토콜을 가동해야 하는 '어려운 대상'으로 인식하게 된 것이다. 우리는 모두 다르다. 젊은 세대들이 MBTI를 통해 서로의 다름을 인정하고 존중하듯, 장애를 가졌든 가지지 않았든 우리는 그저 각자의 속도와 성향대로 살아가는 평범한 개인일 뿐이다.장애인이라는 카테고리에 갇혀 개인의 기질을 지워버리는 우를 범해서는 안 된다. 사회적 평화와 진정한 의미의 장애 인식 개선은 거창한 법 제정이나 정형화된 매뉴얼에서 오지 않는다. 길에서 휠체어를 탄 이를 마주쳤을 때, 과도한 동정이나 외면 대신 그저 눈앞의 사람을 있는 그대로 바라보는 것. 그리고 내 기질과 상대의 기질이 만나는 접점에서 담백하게 한 마디를 건넬 수 있는 여유.이 짧고 담백한 질문 하나가, 서로의 세계를 침범하지 않으면서도 가장 안전하고 따뜻하게 연결되는 진짜 '인식 개선'의 시작점이다. 청년들의 맑은 눈빛에서, 나는 우리 사회가 마주할 평화체제의 가능성을 보았다.