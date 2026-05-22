삼성전자 극적 타결에 밤잠 설쳐... '투자'일까 '중독'일까

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또 새벽 3시다. 침대에 누워 눈을 감았지만, 머릿속에서는 빨갛고 파란 화살표들이 춤을 춘다. 스마트폰 화면을 켜고 주식 커뮤니티와 뉴스 창을 새로고침 하기를 수십 번째. 최근 삼성전자의 극적인 타결 소식으로 꽁꽁 얼어붙었던 한국 코스피가 다시 활기를 띠기 시작하면서, 나의 밤은 평온을 잃었다.내일 장이 열리면 내가 가진 주식은 얼마나 오를까, 혹시 지금이 더 담아야 할 기회가 아닐까. 꼬리에 꼬리를 무는 기대감과 긴장감에 가슴이 쿵쾅거려 도무지 잠을 이룰 수가 없다. 문득 흐릿한 눈으로 천장을 바라보며 스스로에게 서늘한 질문을 던지게 된다. '나, 혹시 주식에 중독된 걸까?'얼마 전까지만 해도 주식 시장은 침체기였다. "역시 국장은 안 된다"며 개미들의 한숨이 깊어지던 차에 들려온 대형 호재는 시장의 분위기를 단숨에 반전시켰다. 너도나도 "다시 기회가 왔다"며 들썩이고, 삼성전자와 SK하이닉스의 이름이 연일 뉴스 헤드라인을 장식한다.그 웅성거림 속에 서 있으면, 나만 이 기회를 놓쳐 낙오자가 될 것 같은 묘한 공포감, 즉 포모(FOMO) 증후군이 발동한다. 내가 피땀 흘려 직장에서 번 돈의 가치는 너무나 작아 보이고, 주식 창의 그래프만이 내 미래를 구원해 줄 유일한 동아줄처럼 느껴진다. 그 간절함이 깊어질수록 내 일상의 주권은 서서히 스마트폰 화면 너머 자본의 시장으로 넘어가기 시작했다.처음에는 그저 재테크의 일환이었다. 내 자산을 지키고 소소한 기쁨을 누리기 위한 건강한 투자였다. 하지만 시장이 활기를 띠면서 어느덧 내 하루는 주식 시장의 개장과 폐장 시간에 맞춰 돌아가기 시작했다.출근길 지하철에서도, 업무 중 모니터 구석에서도, 심지어 가족과 함께하는 저녁 식사 자리에서도 내 시선은 끊임없이 호가창을 향한다. 1%의 등락에 천국과 지옥을 오가고, 장이 끝난 후에도 해외 증시와 야간 선물 시장을 체크하느라 밤잠을 설친다. 기대감에 부풀어 잠 못 드는 이 밤이 과연 건강한 투자의 과정일까. 아니면 나도 모르는 사이에 도파민의 노예가 되어버린 중독의 증상일까.지금 수많은 평범한 서민들이 나와 비슷한 밤을 보내고 있을 것이다. 시장의 활기는 반가운 일이지만, 그 활기가 내 평온한 일상과 수면을 갉아먹고 있다면 그것은 이미 투자의 선을 넘어선 것일지도 모른다. 자산의 가치를 키우려다 정작 내 삶의 가장 소중한 가치인 '오늘 하루의 평화'를 잃어버리고 있는 것은 아닐까.오늘 밤에는 큰맘 먹고 주식 앱의 알림을 끄고 스마트폰을 멀리 두려 한다. 코스피가 아무리 뜨겁게 타올라도, 내일 아침 내가 마주해야 할 진짜 현실은 피곤에 지친 눈이 아닌 맑은 정신이기 때문이다. 시장의 숫자는 변하지만 내 삶의 속도는 내가 지켜야 한다. 광풍 속에서도 내 마음의 중심을 잡는 것, 그것이야말로 이 위태로운 주식 시장에서 개미가 생존할 수 있는 가장 확실한 투자법일지도 모른다.