"어떻게 심은 거예요?" 박람회장 뒤흔든 '모아심기'의 매력

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큰사진보기 ▲모아심기는 인간과 식물의 공동작품이다. 한달동안 시공을 넘나드는 화분의 서사가 만들어진다. ⓒ 유신준 관련사진보기

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"이걸 어떻게 심은 거예요?"

큰사진보기 ▲이번을 놓치면 다시 1년을 기다려야 한다는 생각에 욕심껏 싸 온 보람이 있었다. ⓒ 유신준 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 본인블로그 일본정원이야기 (https://blog.naver.com/lazybee1)에도 실립니다.