"4년 성과 완성하겠다"… 백성현 논산시장 후보 본격 선거전 돌입

큰사진보기 ▲국민의힘 백성현 논산시장 후보가 21일 오후 논산 장군마트 앞에서 열린 논산시 합동 출정식에서 인사말을 하며 지지를 호소하고 있다. (사진 백성현 캠프제공) ⓒ 서준석 관련사진보기

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큰사진보기 ▲국민의힘 백성현 논산시장 후보가 21일 논산 장군마트 앞 출정식에서 유세 차량에 올라 함께 출마한 충남도의원·논산시의원 후보들의 지지를 호소하고 있다. (사진 백성현 캠프 제공) ⓒ 서준석 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

백성현 국민의힘 논산시장 후보가 21일 오후 5시 논산 장군마트 앞에서 합동 출정식을 열고 본격적인 선거전에 돌입했다.이날 출정식에는 윤기형·전낙운 충남도의원 후보와 김재광·최정숙·이상구·이태모·문지희·홍태의·장진호 시의원 후보, 홍경림 비례대표 후보 등이 함께했다. 현장에는 선거운동원과 지지자들이 몰리며 선거 분위기를 끌어올렸다.백성현 후보는 출정 연설에서 "지난 4년은 무너진 논산의 기반을 다시 세우는 시간이었다"며 "이제는 시작한 사업들을 완성해 시민들이 직접 변화를 체감할 수 있도록 하겠다"고 말했다.그는 이번 선거의 핵심 사업으로 '2027 논산세계딸기산업엑스포'를 전면에 내세웠다. 백 후보는 "정부 안팎에서 쉽지 않다는 평가가 있었지만 시민들의 힘과 행정의 추진력으로 유치를 이뤄냈다"며 "논산 농업이 세계시장으로 나아가는 전환점이 될 것"이라고 강조했다.이어 "38개국 참여와 대규모 경제 유발 효과가 기대된다"며 "딸기 산업뿐 아니라 관광과 지역경제 전반에 활력을 불어넣는 계기가 될 것"이라고 말했다.국방산업 육성 전략도 주요 공약으로 제시했다. 백 후보는 "논산은 이제 대한민국 국방산업의 중심도시로 도약하고 있다"며 "국방산단과 첨단기업 유치를 통해 청년들이 지역에서 일자리를 찾고 미래를 설계할 수 있는 도시를 만들겠다"고 밝혔다.특히 산업용 전력 부족 문제 해결을 위해 직접 한국전력과 협의를 진행했던 점을 언급하며 "국방산단 가동에 차질이 없도록 기반시설 확보에 행정력을 집중해왔다"고 설명했다.관광 분야에서는 성심당 역사테마공원 유치와 체류형 관광 인프라 확충 구상을 내놨다. 그는 "관광객이 머물고 소비하는 구조를 만들어 지역 농축산물과 소상공인 경제까지 함께 살아나는 선순환 구조를 만들겠다"고 말했다.생활 밀착형 공약도 이어졌다. 백 후보는 백제병원 기능 강화를 통한 지역 의료체계 개선과 광석 양돈단지 스마트 축산단지 전환 계획을 제시하며 "시민 삶의 질을 높이는 행정을 이어가겠다"고 강조했다.교육 분야와 관련해서는 건양대 반도체공학과 유치 계획을 거론하며 "논산에서도 AI·반도체 등 미래산업 교육을 받을 수 있는 기반을 만들고 있다"고 말했다.백 후보는 연설 말미에 "정치는 결국 시민 삶을 얼마나 바꾸느냐의 문제"라며 "논산을 가장 역동적이고 살기 좋은 도시로 만들겠다"고 지지를 호소했다.국민의힘 논산시장 선거대책위원회는 이날 출정식을 시작으로 읍·면·동 순회 유세와 현장 중심 선거운동에 나설 계획이다.