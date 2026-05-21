대전충남민언련 "스카이박스 사유화 의혹, 지역 언론 자성 필요"

큰사진보기 ▲대전충남민주언론시민연합은 '대전한화생명볼파크 스카이박스 사유화 의혹'과 관련, 21일 입장을 내 지역 언론의 자성과 언론인 이용 여부 진상 규명 등을 촉구했다. ⓒ 대전충남민언련 관련사진보기

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대전충남민주언론시민연합이 최근 제기된 '대전한화생명볼파크 스카이박스 사유화 의혹'과 관련해 지역 언론의 보도 태도를 강하게 비판하고 나섰다.대전충남민언련은 21일 입장을 내고 "지역 언론은 이번 의혹의 본질을 추적하기보다 반론 위주의 소극적 보도에 머물렀다"며 "권력 감시라는 언론 본연의 역할을 회복하기 위해 철저한 진상 규명과 언론계의 자성이 필요하다"고 밝혔다.이번 논란은 지난 19일 지역 언론사인 <디트뉴스24>가 '이장우 대전시장, 한화야구장 스카이박스 사유화 논란'이라는 제목의 단독 보도를 통해, 한화이글스 구단이 연간 약 1억 원 상당의 대전한화생명볼파크 스카이박스 시즌권을 대전사랑시민협의회를 통해 대전시에 우회 제공했고, 시가 이를 관변단체와 기업체, 공공기관, 언론 등에 무상 제공했다는 의혹을 제기하면서 불거졌다.이후 더불어민주당은 특혜와 사유화 의혹을 제기하며 수사를 촉구했고, 국민의힘 이장우 대전시장 후보 선거대책위원회와 대전사랑시민협의회는 해당 보도를 '허위 보도', '사실 왜곡'이라고 반박하며 법적 대응에 나섰다.대전충남민언련은 이와 관련해 "의혹의 핵심은 단순히 누가 스카이박스를 이용했느냐에 그치지 않는다"며 "대전시와 한화이글스, 대전사랑시민협의회 사이의 관계, 이용자 선정 과정, 공공성과 투명성, 그리고 언론인 이용 여부까지 확인해야 할 사안"이라고 지적했다.특히 대전충남민언련은 지역 언론의 보도 태도에 문제를 제기했다. 이 단체는 "대다수 지역 언론이 해당 의혹의 본질을 추적하기보다 이장우 후보 측과 대전사랑시민협의회의 반론을 전달하는 수준에 머물렀다"며 "스카이박스 이용자 명단에 언론이 포함됐다는 의혹이 제기되자 지역 언론이 권력의 눈치를 보며 비판적 보도를 회피한 것 아니냐는 의심이 든다"고 밝혔다.그러면서 "특종에 가까운 의혹 보도가 제기됐음에도 지역 언론이 이를 적극적으로 검증하고 후속 취재에 나서지 않은 것은 스스로를 돌아봐야 할 문제"라고 비판했다.대전충남민언련은 이번 사태와 관련해 세 가지 입장을 제시했다.우선 이장우 후보 선대위와 대전사랑시민협의회가 법적 대응에 나선 만큼, 경찰이 신속하고 엄정한 수사를 통해 사실관계를 규명해야 한다고 촉구했다. 이 단체는 "허위 보도인지, 실제 특혜 제공과 사유화가 있었는지, 스카이박스 운영 과정에 대전시 또는 시장 측의 개입이 있었는지 명확히 밝혀야 한다"고 요구했다.또한 시민단체 차원의 국민권익위원회 감사 청구와 정보공개 청구 등을 통해 스카이박스 실제 이용자 명단과 운영 내역을 투명하게 공개해야 한다고 주장했다. 대전충남민언련은 "사회공헌 목적이었다면 누가, 언제, 어떤 기준으로 이용했는지 공개하지 못할 이유가 없다"며 "이용자 선정 기준과 실제 이용 내역이 공개되어야 의혹을 해소할 수 있다"고 밝혔다.지역 언론단체를 향해서도 책임 있는 대응을 요구했다. 대전충남민언련은 대전세종충남기자협회와 전국언론노동조합 대전세종충남지역협의회 등이 스카이박스 이용자 명단에 언론인이 포함됐는지 여부와 실제 이용 실태를 스스로 확인하고 공개해야 한다고 밝혔다.이 단체는 "언론이 권력을 감시해야 할 위치에 있으면서 권력 또는 기업이 제공한 고가의 관람 혜택을 받았다면, 이는 언론 윤리의 심각한 훼손"이라며 "해당 단체들은 권력 감시라는 언론 본연의 역할을 망각한 데 대해 성찰하고 재발 방지 약속을 내놓아야 한다"고 촉구했다.대전충남민언련은 이번 사태를 계기로 언론 윤리강령의 실효성을 강화해야 한다고도 강조했다. 특히 금품이나 향응 제공을 받은 언론인에 대해서는 청탁금지법 위반 여부와 별개로 언론계 내부에서 강력한 윤리 기준을 적용해야 한다고 주장했다.이들은 "금품과 향응을 받은 언론인에게는 '원스트라이크 아웃' 수준의 엄격한 윤리 기준이 필요하다"며 "언론계가 스스로 자정 능력을 보이지 못한다면 시민들은 지역 언론을 권력 감시자가 아니라 권력 주변의 이해관계자로 볼 수밖에 없다"고 지적했다.끝으로 대전충남민언련은 "이번 사태가 지역 언론이 권력과의 부적절한 관계를 끊고, 언론 본연의 감시와 비판 기능을 회복하는 계기가 되어야 한다"며 "지역 언론은 침묵하거나 회피할 것이 아니라 시민의 알 권리를 위해 스스로 취재하고, 스스로를 검증해야 한다"고 밝혔다.