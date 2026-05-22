3석 쟁탈전, 고양시 최대 격전지 '아선거구' 민심을 듣다

큰사진보기 ▲제9회 전국동시지방선거 고양시의원 아선거구(정발산동, 풍산동, 장항1·2동) 주요 교차로마다 출마한 후보 6명의 벽보가 내걸려 치열한 선거전을 예고하고 있다. ⓒ 고양e뉴스 관련사진보기

"후보가 6명이나 되니 현수막만 봐도 정신이 없네요. 하지만 이번엔 당만 보고 대충 찍지 않을 겁니다. 3명이나 뽑는 곳이니, 공보물 꼼꼼히 읽어보고 진짜 우리 동네 골칫거리를 해결해 줄 사람을 고를 생각입니다."

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큰사진보기 ▲기호 1-가 장윤정 후보(56)는 풍산동협의회장 등을 역임하며 바닥 민심을 다져온 '지역통'이다. 그녀는 "현장에서 답을 찾는 시의원이 되겠다"며 출마 의지를 다졌다. ⓒ 장윤정 후보 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲기호 1-나 이종미 후보(59)는 고양시병 여성위원장으로서 교육과 보육, 여성 복지 정책을 전면에 내세웠다. 이 후보는 거리 인사를 통해 유권자들과의 접점을 넓히는 데 주력하고 있다. ⓒ 이종미 후보 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲기호 2-가 김보래 후보(31)는 아선거구의 젊은 피다. 저출산고령사회위원회 사무국장 출신답게 청년과 육아 문제를 파고들고 있다. 최근에는 지역 정화 활동을 통해 유권자들에게 친근하게 다가가고 있다. ⓒ 김보래 후보 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲기호 2-나 손동숙 후보(54)는 현직 시의원이자 환경경제위원회 위원장으로서 '3선 고지'를 노린다. "검증된 실력, 일 잘하는 시의원"을 슬로건으로 내걸고 광폭 행보를 보이고 있다. ⓒ 손동숙 후보 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲기호 3번 조국혁신당 김승갑 후보(55)는 주거 관리 전문가다. 한국집합건물정보협회장인 그는 1기 신도시 재건축과 공동주택 관리비 절감 등 생활 밀착형 공약으로 승부수를 던졌다. ⓒ 김승갑 후보 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲기호 4번 개혁신당 정민재 후보(26)는 이번 선거구 최연소 후보다. AI 특위 부위원장답게 고양시의 미래 먹거리 산업 유치와 청년 일자리 문제를 강조하며 젊은 층의 지지를 호소하고 있다. ⓒ 정민재 후보 SNS 캡처 관련사진보기

덧붙이는 글 | 본 기사는 중앙선거관리위원회에 등록된 각 후보의 공식 약력과 현장에서 직접 청취한 지역 주민들의 인터뷰를 바탕으로 중립적인 시각에서 작성되었습니다. 풀뿌리 민주주의의 시작은 유권자의 날카로운 관심에서 비롯됩니다. 기자는 앞으로도 고양시 구석구석의 선거 현장을 발 빠르게 전달하겠습니다.

지난 21일 오후, 고양시 일산동구 정발산동 인근 상가 거리에서 만난 주민 최아무개(48)씨의 목소리에는 뼈가 있었다.제9회 전국동시지방선거를 앞두고 고양시 기초의원 선거구 중 가장 뜨거운 '용광로'로 떠오른 곳이 있다. 바로 정발산동, 풍산동, 장항1·2동을 관할하는 '아선거구'다. 3명의 시의원을 선출하는 이곳에 무려 6명의 도전자가 출사표를 던지며, 고양시 내에서 가장 높은 경쟁률을 기록 중이다. 기자는 선거 열기가 달아오르고 있는 아선거구 현장을 찾아 거리 민심과 후보들의 면면을 취재했다.가장 눈에 띄는 점은 더불어민주당과 국민의힘 모두 2명씩 후보를 내며 '3석 중 2석'을 차지하기 위한 총력전에 돌입했다는 것이다.더불어민주당은 지역 조직력을 갖춘 인물들을 내세웠다. 기호 1-가 장윤정(56) 후보는 고양시병 풍산동협의회장 등을 지내며 바닥 민심을 다져온 '지역 밀착형' 인재임을 강조한다. 기호 1-나 이종미(59) 후보는 고양시병 여성위원장과 전 백마초 운영위원회 부위원장 경력을 바탕으로 교육과 돌봄, 여성 정책에 강점을 보이며 표밭을 갈고 있다.국민의힘은 '청년의 패기'와 '중진의 노련함'이라는 투트랙 전략을 꺼내 들었다. 기호 2-가 김보래(31) 후보는 국민의힘 경기도당 저출산고령사회위원회 사무국장으로 이번 선거구 보수 진영의 젊은 피다. 반면 기호 2-나 손동숙(54) 후보는 현직 고양시의원으로 3선에 도전하는 베테랑이다. 손 후보는 국민의힘 경기도당 대변인을 맡고 있는 만큼 탄탄한 의정 경험을 무기로 내세운다.3인 선거구의 특성상 3위 안에만 들면 시의회에 입성할 수 있어 제3지대 정당들의 공세도 매섭다. 양당 체제에 피로감을 느끼는 유권자들을 집중 공략하고 있다.조국혁신당의 기호 3번 김승갑(55) 후보는 한국아파트경리회계학원 대표이자 한국집합건물정보협회 회장이다. 1기 신도시 노후 계획도시 정비사업과 공동주택 관리 등 부동산·주거 분야의 '전문가'임을 자처하며 생활 밀착형 공약으로 차별화를 꾀하고 있다.개혁신당의 기호 4번 정민재(26) 후보는 이번 선거구의 최연소 후보다. 현재 개혁신당 경기도당 고양시AI특별위 부위원장을 맡고 있는 그는 20대의 젊은 시각으로 고양시의 첨단 산업 발전과 청년 일자리 문제를 제기하며 기존 정치 문법에 신선한 자극을 주고 있다.기자가 장항동과 정발산동 일대를 돌며 만난 시민들의 반응은 '신중함' 그 자체였다. 일산테크노밸리, 방송영상밸리 등 굵직한 개발 호재와 1기 신도시 재건축이라는 거대 담론이 혼재된 지역인 만큼, 유권자들의 기준도 한층 깐깐해졌다.장항동에 거주하는 직장인 이아무개(35)씨는 "20대부터 3선 도전 의원까지 나이대와 경력이 다양해서 흥미롭다"며 "동네에 오래 산 분들은 아무래도 익숙한 당을 선호하는 것 같지만, 젊은 층 사이에서는 이번 기회에 제3당이나 아주 젊은 시의원을 뽑아 의회 분위기를 바꿔보자는 여론도 꽤 있다"고 귀띔했다.정발산공원에서 산책 중이던 60대 주민 박아무개씨는 "아무리 후보가 많아도 결국 일할 사람을 뽑아야 한다. 선거철에만 얼굴 비추는 사람 말고, 평소에 동네 구석구석 살피던 사람에게 표를 줄 것"이라고 말했다.3개의 의석을 두고 벌어지는 6인의 진검승부. 양당의 굳건한 아성이 유지될지, 아니면 이변의 새 바람이 불어올지. 고양시 정치 1번지 아선거구의 최종 결과에 지역 사회의 이목이 집중되고 있다.