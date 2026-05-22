분단의 아픔을 '문화와 화합'으로 메우다

큰사진보기 ▲제3회 백봉한반도문화상 수상자서울 중구 장충동 서울클럽에서 열린 ‘제3회 백봉한반도문화상’ 시상식/ ⓒ 이상돈 관련사진보기

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북한의 '적대적 두 국가' 공세와 얼어붙은 남북 관계 속에서도, 이념을 넘어 분단의 깊은 상처를 인문학적·문화적 실천으로 치유해 온 이들에게 뜻깊은 칭찬과 격려가 쏟아졌다.사단법인 백봉정치문화교육연구원(이사장 라종일)은 21일 오후 3시 서울 중구 장충동 서울클럽에서 '제3회 백봉한반도문화상' 시상식을 개최했다. 올해 수상자로는 학술과 정책, 문화를 결합해 남북 주민 간의 실질적 화합을 이끌어낸 한국행정학회 남북통합문화운영위원회 김태영 위원장과 심영미 부위원장이 공동으로 선정됐다.백봉한반도문화상은 독립운동가이자 제헌의원, 국회부의장을 지낸 백봉 라용균 선생의 뜻을 기려 2024년 만든 상이다.정치·이념적 접근을 탈피해 분단이 초래한 이산(離散)가족의 아픔과 인륜적·인도주의적 고통을 예술 및 인문적 성과로 부각하고, 남북통합에 대한 국민적 관심을 높이는 것을 목적으로 한다.제1회 문학·학술(고 김선혁 저자, 이타가키 류타 교수), 제2회 대중가요(고 박시춘 작곡가, 고 반야월 작사가의 작품) 부문에 이어, 이번 제3회 상은 실질적인 남북 사회문화통합의 기반을 다진 학술·시민 실천 단체에 돌아갔다.이번 상을 수상한 한국행정학회 남북통합문화위원회는 남북 주민이 서로의 삶을 이해하고 공감할 수 있는 지속 가능한 통합문화 기반을 구축해 왔다.김태영 위원장은 학술 및 정책 네트워크를 기반으로 남북통합문화 프로그램의 전반적인 운영 체계를 구축하고 이를 확산시켰다. 심영미 부위원장은 주민들이 함께 참여하는 '남북더보기', '남과 북이 함께 읽는 세계 명작 열독회', '남북문화유적 탐방' 등 다채로운 프로그램을 개발해 남북 주민 간의 심리적 거리를 좁혔다. '남북생애나눔대화'의 전국적 확산과 기록물 출판을 통해, 참가자들의 생애 경험을 공적 기록으로 전환하며 사회적 공감대를 넓혔다.이날 시상식에서 라종일 이사장은 "지금 왜 분단의 아픔을 새겨야 하는가"라는 질문에 대해 "한국전쟁은 인륜과 인도주의의 대참사였으며, 반세기가 넘도록 연락조차 되지 않는 분단의 고통은 지금도 계속되고 있다"고 강조했다. 이어 "세계가 인터넷으로 모두 연결된 시대에 오직 한반도만이 단절되어 있는 이 특이한 비극을 예술과 인문학적 노력을 통해 극복하고, 국민의 관심을 높여 진정한 남북통합에 기여해야 한다"고 밝혔다.수상자인 한국행정학회 남북통합문화위원회 측은 "이 상은 남북 주민이 서로를 포용하고 하나의 공동체로 나아갈 수 있도록 더욱 헌신하라는 격려의 뜻으로 알겠다"며, "앞으로도 보이지 않는 마음의 벽을 허무는 통합 문화 사업을 지속적으로 펼쳐 나가겠다"고 소감을 전했다.이번 시상식은 얼어붙은 남북 관계 속에서도 '문화적 공감과 소통'이야말로 한반도의 평화와 통합을 향한 가장 강력하고 따뜻한 씨앗임을 다시 한번 증명하는 자리가 되었다.