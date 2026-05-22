당신의 '글씨 근육'은 안녕하신가요?

큰사진보기 ▲작업실에서 정갈한 글씨체로 글을 써내려가고 있는 최현미 작가 ⓒ 최현미 관련사진보기

- 미꽃체 소개와 함께 작가님 소개를 부탁드립니다.

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- 평소 글씨를 쓰는 특별한 시간대나 애정하는 도구가 있으신가요?

- 미꽃체처럼 정갈한 글씨를 보면 태어날 때부터 '금손'이셨을 것 같은데요. 처음부터 이렇게 단정한 글씨를 쓰셨나요?

큰사진보기 ▲가지런히 놓인 작가의 애착 펜들 ⓒ 최현미 관련사진보기

- 디지털 시대에 이토록 많은 현대인들이 펜을 들고 손글씨를 연습하는 이유는 무엇일까요?

- 종종 "미꽃체는 너무 폰트 같아서 정감이 없다"는 오해를 받기도 하실 텐데요.

큰사진보기 ▲미꽃체 연습을 담은 책 ⓒ 최현미 관련사진보기

우리가 손글씨를 통해 자신감이 떨어졌던 순간이 언제일까? 칠판 앞에 나가서 글을 쓸 때, 친구나 연인, 부모님께 손편지를 쓸 때. 처음 마주 보게 되는 삐뚤빼뚤한 자신의 글씨는 왠지 감추고 싶은 나 자신을 보는 것만 같다.어릴 땐 이렇게까지 못 쓴 것 같지 않은데 말이다.가만히 생각해 보면 글씨 쓰기에도 분명 '근육'이 있다. 사용하지 않으면 안 된다. 책에 나온 아름다운 문장을 필사할 때, 혹은 팽팽한 긴장감 속 수능시험 필적 확인란에 글을 써 내려갈 때 우리는 늘 속으로 간절히 바랐다. '정말 잘 쓰고 싶다'고.스마트폰 자판과 키보드에 익숙해져 어느새 잃어버린 우리의 '글씨 근육'을 단정하고 따뜻하게 깨워주는 이가 있다. 반듯한 글씨를 빚어내며 삶의 위로를 선물하는 '미꽃체' 작가다. 빠름의 시대에 기꺼이 속도를 늦추고 아날로그의 온기를 전하고 있는 그를 지난 18일 이메일로 인터뷰했다."안녕하세요. 한글을 사랑하고 손글씨를 사랑하는 손글씨 작가 미꽃입니다. 저는 오랜 시간 우리 한글의 구조와 아름다움을 손글씨로 표현하는 일을 해오고 있습니다. 놀라울 만큼 정교하고 과학적인 한글을 손으로 써 내려갔을 때, 가장 단정하고 조화로운 형태는 무엇일지 고민하며 수년간 책 속 다양한 폰트와 손글씨를 연구하고 따라 써왔습니다.그 과정에서 탄생한 글씨가 바로 '미꽃체'입니다. 미꽃체는 폰트처럼 정갈하고 안정적이지만, 손글씨만이 가진 따뜻한 감정과 사람의 온기를 함께 담아낸 서체예요. 누구나 조금만 천천히 연습하면 자신의 감정을 담아 아름답게 써 내려갈 수 있도록 만든 글씨이기도 합니다.'미꽃'이라는 이름에는 아름다울 미(美),꽃 花의 의미가 담겨 있습니다. 꽃을 바라보면 마음이 편안해지듯, 미꽃체 또한 그저 바라보는 것만으로도 마음이 따뜻해지고 오래도록 기억되는 글씨가 되었으면 하는 바람을 담았습니다.""요즘은 아이들도 많이 커서 학교 가는 동안 오전 시간이 생기다 보니, 지금은 오전 8시부터 오후 2~3시 사이에 글씨 작업을 가장 많이 하는 편이에요. 도구의 경우, 지금은 구하기 어려워 아껴 쓰는 단종된 수플레 종이를 가장 좋아해요. 펜촉이 종이 위를 스칠 때 마치 벨벳 위에 글씨를 써 내려가는 듯한 부드럽고 포근한 느낌이 들거든요. 필기구 중에서는 은은한 무게감과 클래식한 분위기를 가진 몽블랑 만년필(루즈 앤 느와르 모델)을 가장 아낍니다. 글씨를 쓰지 않는 순간에도 가만히 바라보고 있으면 괜히 마음이 차분해질 정도로 애정하는 필기구랍니다.""아니요, 원래부터 글씨를 정갈하게 쓰는 사람은 아니었어요. 성격이 워낙 급한 편이라 글씨도 늘 빠르게 쓰곤 했거든요. 과거 반복되는 출산과 육아 속에서 스스로 많이 지쳐 있었고, 마음처럼 되지 않는 현실 속에서 자꾸만 실수한다고 느끼기도 했어요. 어쩌면 그때는 제 모습과 완벽한 폰트를 비교하며, 글씨만큼은 완벽해지고 싶다는 마음에 사로잡혀 있었는지도 모르겠어요. 하지만 한 글자, 한 획을 아름답게 완성하기 위해 조용히 집중하는 시간 속에서 오히려 깊은 위안과 평온을 느끼게 되었어요. 지금의 저에게 글씨는 단순히 잘 쓰는 기술이 아니라, 마음을 다듬고 스스로를 위로하는 시간이기도 해요."터치 한 번이면 모든 것이 해결되는 시대에 손글씨는 어쩌면 가장 비효율적인 취미일지 모른다. 하지만 사람들은 여전히 펜을 쥔다. 빠름이 미덕인 세상에서 스스로 기꺼이 속도를 늦추며 나를 챙기는 위안을 얻고 있다."신기하게도 우리는 살아가면서 예상치 못한 순간마다 꼭 손글씨를 쓰게 되더라고요. 계약서에 이름을 적거나, 카드에 짧은 문장을 남기거나, 누군가에게 메모를 건네는 아주 사소한 순간들요. 그럴 때 내 글씨가 마음처럼 써지지 않으면 생각보다 큰 당혹감이나 아쉬움을 느끼시는 분들이 많아요. 반대로 이름 석 자만 써도 글씨가 단정하고 반듯하면 그 짧은 순간에도 괜히 자신감이 생기고 스스로가 조금 더 괜찮은 사람처럼 느껴질 때가 있거든요. 저는 손글씨가 단순한 기술을 넘어 자존감과도 연결된다고 생각해요.""그런 이야기를 들으면 사실 조금 아쉬운 마음이 들어요. 저는 미꽃체를 통해 한글의 기본 구조와 균형을 가장 안정적이고 아름답게 잡는 방법을 알려드리고 있을 뿐이에요. 그리고 그 위에 자신만의 분위기와 감성을 입혀가는 건 온전히 수강생분들의 몫이거든요. 미꽃체는 폰트처럼 반듯한 구조를 가지고 있지만, 그 안에는 사람의 온기와 개성이 살아 있는 아주 인간적인 글씨랍니다."앞서 언급했듯 칠판 앞이나 편지지 위에서 우리를 작아지게 한 건, 어쩌면 그만큼 내 마음과 진심을 삐뚤어짐 없이 반듯하게 표현하고 싶었던 따뜻한 욕심 아닐까. 작가는 망설이는 이들에게 "일단 펜을 한번 들어보시라"고 권한다.책상 앞에 앉아 종이 위에 펜을 올리는 순간, 이미 절반은 시작한 것이라고. 마음에 끌리는 서체를 골라 그림을 따라 그리듯 천천히 써보는 시간은, 스스로를 바라보게 만드는 쉼표가 되어줄 것이라고 전한다. 글씨 쓰기도 결국 근육이다. 한동안 쓰지 않아 어색해진 감각일 뿐, 아주 사라진 것은 아니다. 오늘 하루쯤은 차가운 스마트폰 액정 대신 따뜻한 종이의 촉감을 느끼며, 오랫동안 잊고 지냈던 나만의 '글씨 근육'을 조용히 깨워보는 것은 어떨까. 가장 잘 쓰고 싶었던 그 시절의 내 마음을 담아서.