[사진] "5.18과 민주열사 폄훼한 스타벅스 거부합니다"

큰사진보기 ▲서산 시민단체가 최근 논란이 된 스타벅스 불매운동을 선언했다. ⓒ 서산풀뿌리시민연대 관련사진보기

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5·18민주화운동 기념일에 스타벅스가 '탱크데이'라는 행사를 진행해 논란인 가운데 서산 시민단체가 불매운동을 선언했다.서산풀뿌리시민연대는 21일, 서산 시내 곳곳에 '518광주민중항쟁과 민주열사 폄훼한 스타벅스를 거부합니다'라는 펼침막을 내걸고 시민들에게 스타벅스 불매운동 동참을 호소했다.특히, 이같은 펼침막은 관내 스타벅스 인근에도 내걸렸다.앞서, 스타벅스 코리아는 5·18민주화운동 46주년인 지난 18일, '책상에 탁!, 탱크데이 5/18'이라는 문구와 함께 이벤트를 진행했다. 이와 관련 5·18민주화운동 당시 광주에 진입한 계엄군의 탱크와 고 박종철 열사 고문치사 사건을 조롱한다는 비판이 일었다. 논란이 이어지자, 신세계 그룹 정용진 회장은 스타벅스 코리아 대표를 해임하고 사과했지만, 분노는 가라앉지 않고 있다.서산풀뿌리시민연대 신현웅 운영위원은 21일 기자와 통화에서 "그동안 신세계 정용진 회장이 보인 극우적인 행동을 생각해 보면 (스타벅스의 탱크데이가) 우연이 아니다"라고 지적했다.그러면서 "신세계 그룹 내 구성원들이 회장의 생각에 맞추어 잘 보여야지 싶은 분위기가 얼마나 팽배한지를 보여주는 것"이라면서 "다분히 의도적이라고 생각해 시민들의 힘으로 불매를 통해서 경제적 타격을 줘야 한다"라고 목소리를 높였다.한편, 신세계 그룹 정용진 회장은 과거 SNS에서 '멸공' 등의 표현을 사용해 논란을 일으키기도 했다.