행안부, 스타벅스 불매 선언... 관가 전반 확산하나

큰사진보기 ▲정용진 신세계그룹 회장이 5·18 민주화운동 기념일인 지난 18일에 진행된 스타벅스코리아의 '탱크데이' 이벤트와 관련해 대국민 사과문을 발표했다. 정 회장은 "5·18민주화운동 영령과 유가족, 그리고 국민 여러분께 깊은 상처를 드렸다"며 "그룹을 대표해 머리 숙여 사죄드린다"고 밝혔다. 사진은 19일 서울 시내의 한 스타벅스 매장 모습. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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(서울=연합뉴스) 양정우 고유선 한혜원 기자 = 윤호중 행정안전부 장관이 5·18민주화운동 기념일을 '탱크데이(Tank Day)'로 표현해 물의를 빚은 스타벅스에 대해 사실상 기관 차원의 불매운동을 선언하면서 관가 전반으로 이런 움직임이 확산할지에 이목이 쏠린다.윤 장관은 21일 엑스(X·옛 트위터)에 글을 올려 "스타벅스 코리아의 반역사적 행태에 대해 깊은 유감을 표한다"고 강하게 비판했다.이어 "행정안전부를 비롯한 정부 기관들은 그동안 각종 설문조사·공모전·국민참여 이벤트 등에 커피 교환권 등 모바일 상품권을 활용해왔다"며 "이번 사안을 계기로 행안부는 민주주의의 역사와 가치를 가볍게 여기거나 상업적 소재로 활용한 기업의 상품은 제공하지 않겠다"고 사실상 불매를 선언했다.그는 "이번 행정안전부의 조치에 많은 기관과 국민 여러분이 함께 공감해주길 바란다"며 동참을 촉구하기도 했다.스타벅스의 탱크데이 논란 뒤로 5·18민주화운동의 성지인 광주 지역을 중심으로는 불매운동이 빠르게 확산해왔다.그 외 중앙부처나 지자체에서 광주시처럼 조직적인 불매 움직임이 있는 것은 아니지만, 관가에서는 스타벅스의 행태를 두고 격앙된 분위기가 곳곳에서 감지된다.한 중앙부처 공무원은 "분노하는 국민, 공무원들이 많다"면서 "선을 넘었다. 시대정신에 역행했다는 말이 나오는데 저 또한 공감한다"며 불만이 팽배한 내부 분위기를 전했다.정부 부처 중 공직 문화를 담당하는 행안부가 스타벅스 불매를 사실상 공식화한 만큼 공무원 사회에도 상당한 영향을 미칠 수밖에 없을 것이라는 관측이 나온다.다른 중앙부처 고위 관계자는 "공식적인 불매 방침을 내리지는 않았지만, 앞으로 어느 공무원이라도 상품권 관련 행사를 할 때 스타벅스를 쓰기 어려울 것"이라며 "국민들이 불편하게 느끼고 항의도 이어질 것으로 인식되기 때문"이라고 말했다.당장에 서울 광화문 정부서울청사 주변 스타벅스 매장들의 매출이 떨어질 것으로 보는 이들도 있다. 불매운동 여파로 정부청사에 근무하는 공무원들의 발길이 줄어들게 되면 매출에 타격이 있을 수밖에 없다는 것이다.행안부 한 고위 관계자는 "내부적으로 (불매운동과 관련된) 구체적인 지시는 없다"면서도 "스타벅스 상품을 쓰지 않는 쪽으로 방향이 잡힐 것 같다. 다른 중앙부처, 지방정부의 동참도 기대할 수 있지 않겠나"라고 전했다.<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>