이 대통령, '원시적 약탈금융 고발' 보도 기자들에 감사패

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 20일 청와대에서 열린 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 발언하고 있다. 2026.5.20 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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이재명 대통령이 2003년 카드대란 당시 부실채권 정리를 위해 금융권에서 설립한 민간 배드뱅크 '상록수제일차유동화전문회사(이하 상록수)'의 실태를 보도한 <경향신문> 기자들에게 감사패를 전달했다.이규연 청와대 홍보소통수석은 21일 <경향신문>을 방문해 관련 보도를 한 배재흥·김경민 기자에게 이 대통령 명의의 감사패를 전달했다.감사패에는 "귀하는 <"1000만 원 빚이 4400만 원으로, 죽기 전엔 빚 조정 어려워"... 은행도 상록수 그늘에 숨었다> 제목의 보도를 통해 서민들의 삶을 옥죄는 민간 배드뱅크의 약탈적 금융 부조리를 생생하게 밝혀내어 민생 문제 해결에 크게 기여 하였다. 이에 그 공을 기려 감사패를 드린다"는 문구가 새겨졌다.앞서 이 대통령은 지난 12일 해당 보도를 본인의 엑스(X·옛 트위터)에 공유한 바 있다.상록수의 채무자들은 23년 전 발생한 채권임에도 정부의 장기연체채권 매입·소각 프로그램인 '새도약기금' 대상에서 제외돼 있다는 점. 주요 출자사인 금융사들은 최근 5년 간 상록수로부터 약 420억 원의 배당금을 받아가고 있다는 점 등을 짚었다.이에 대해 이 대통령은 당시 "아직도 이런 원시적 약탈금융이 버젓이 살아남아 서민들의 목줄을 죄고 있는 줄 몰랐다"며 해법을 찾아보겠다고 했다. 이어 같은 날 열린 국무회의에서 "카드사태 때 카드회사·금융기관들 다 정부 세금으로 도움 받지 않았나"라며 "필요하면 (해법 마련을 위한) 입법이라도 하라"고 주문했다.이 대통령의 비판 이후 상록수는 아예 청산을 결정한 상황이다. 관련 채권을 보유한 금융회사들이 속속 지분 매각 방침을 밝히면서 결과적으론 채권자 11만 명의 장기연체채무가 청산됐다.