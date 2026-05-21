이 대통령, '원시적 약탈금융 고발' 보도 기자들에 감사패

이재명 대통령이 2003년 카드대란 당시 부실채권 정리를 위해 금융권에서 설립한 민간 배드뱅크 '상록수제일차유동화전문회사(이하 상록수)'의 실태를 보도한 <경향신문> 기자들에게 감사패를 전달했다.
이규연 청와대 홍보소통수석은 21일 <경향신문>을 방문해 관련 보도를 한 배재흥·김경민 기자에게 이 대통령 명의의 감사패를 전달했다.
감사패에는 "귀하는 <"1000만 원 빚이 4400만 원으로, 죽기 전엔 빚 조정 어려워"... 은행도 상록수 그늘에 숨었다> 제목의 보도를 통해 서민들의 삶을 옥죄는 민간 배드뱅크의 약탈적 금융 부조리를 생생하게 밝혀내어 민생 문제 해결에 크게 기여 하였다. 이에 그 공을 기려 감사패를 드린다"는 문구가 새겨졌다.
앞서 이 대통령은 지난 12일 해당 보도를 본인의 엑스(X·옛 트위터)에 공유한 바 있다.
상록수의 채무자들은 23년 전 발생한 채권임에도 정부의 장기연체채권 매입·소각 프로그램인 '새도약기금' 대상에서 제외돼 있다는 점. 주요 출자사인 금융사들은 최근 5년 간 상록수로부터 약 420억 원의 배당금을 받아가고 있다는 점 등을 짚었다.
이에 대해 이 대통령은 당시 "아직도 이런 원시적 약탈금융이 버젓이 살아남아 서민들의 목줄을 죄고 있는 줄 몰랐다"며 해법을 찾아보겠다고 했다. 이어 같은 날 열린 국무회의에서 "카드사태 때 카드회사·금융기관들 다 정부 세금으로 도움 받지 않았나"라며 "필요하면 (해법 마련을 위한) 입법이라도 하라"고 주문했다.
이 대통령의 비판 이후 상록수는 아예 청산을 결정한 상황이다. 관련 채권을 보유한 금융회사들이 속속 지분 매각 방침을 밝히면서 결과적으론 채권자 11만 명의 장기연체채무가 청산됐다.
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